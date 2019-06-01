fb ig video ETtoday search mobile

夏天衣櫃裡一定要有！5款百搭連身褲，穿上去就能出門

> >

▲一件穿上去就能出門！實穿百搭連身褲，夏天衣櫃裡一定要有的時尚單品。（圖／女子學提供）

（圖／Pinterest）

每天早上，你也是「拖到最後一秒再出門」的那一群嗎？不管刷牙、洗臉、衣服搭配都以火速的方式在進行，常常在急急忙忙中度過，又慌又亂。

這時，所謂的「一件式」單品絕對會是你的最佳選擇！什麼都不用想直接套上，即可快速出門，重點是怎麼穿都很好看。下面來看編輯為大家整理的連身褲類型，讓大家不分平假日都能輕鬆穿出造型十足的風采喔！

辦公室穿搭

連身褲厲害的地方在於可以正式也可以輕鬆，在平常上班時，套上一件俐落有型的連身褲，不僅能表現專業度，整體看起來具備氣質大方呢。

＃長褲類型

▲一件穿上去就能出門！實穿百搭連身褲，夏天衣櫃裡一定要有的時尚單品。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

長版的連身褲，只要選擇較合身並附有綁帶造型的，看起來就會非常幹練。如此一來，除了能展現女性柔美的曲線外，在腰部加上綁帶的點綴，視覺上就更有「玲瓏有緻」的效果。編輯覺得，穿上這套不管是外出開會、參加活動，甚至是簡報的時候都很適合！

＃短褲類型

▲一件穿上去就能出門！實穿百搭連身褲，夏天衣櫃裡一定要有的時尚單品。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

有些前輩會告訴我們：「盡量不要穿短褲上班，否則會很沒禮貌。」這項論點，如果是以連身褲而言，就一點都不是問題了。

只要選擇優美的線條花色，配上 V 領、西裝領等剪裁設計，瞬間便多了一股正式感；而下半身再搭上平底鞋或高跟鞋，一樣氣質出眾。

休閒穿搭

此外，放假出遊的時候，連身褲也是非常重要的單品之一。比起有正式多限制的職場穿搭，逛街踏青時就可以比較舒適自在，還能盡情地表現自我風格！

＃背心造型

▲一件穿上去就能出門！實穿百搭連身褲，夏天衣櫃裡一定要有的時尚單品。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

夏天就是要小露香肩！這種背心式的長版連身褲，比起平口的多了一份安全感，且更能凸顯出女性性感的鎖骨；腰部會較合身修飾、寬褲設計的褲管則集結了舒適與流行，很適合放假時穿這套跟姐妹出去逛街。

＃丹寧材質

▲一件穿上去就能出門！實穿百搭連身褲，夏天衣櫃裡一定要有的時尚單品。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

無庸置疑的是，每回穿上丹寧材質的款式，整體看起來真的會比較年輕，有種「活力滿點」的感覺。加上牛仔風格非常好搭，不論是長版、短版，隨便套的 T 恤再配上球鞋、休閒鞋，根本就是不折不扣的大學生啊！

＃洋裝設計

▲一件穿上去就能出門！實穿百搭連身褲，夏天衣櫃裡一定要有的時尚單品。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

當然，夏天更不能錯過碎花洋裝。起來裙裝，若是連身褲的設計會帶給女性們更大的安全感，且一樣涼快舒服，飄飄的感覺讓妳頓時充滿了女人味。而且，大家都喜歡在夏天時去海島國家度假，這類型的衣服好收納又不占行李空間，是不是要趕快去準備一件呢？

這樣看起來，連身褲唯一的缺點就是上洗手間時不太方便而已。但換個角度想，又不是 24 小時都穿著它，有時候也會有其他的穿搭啊！為了輕鬆好看，偶爾穿一下又有什麼關係？

延伸閱讀：

輕鬆駕馭小可愛、削肩背心！3 組夏天必做消除掰掰袖訓練，打造迷人手臂線條

小資必看！這５種必備夏日元素，讓妳不出國也能營造慵懶「海島度假風」！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 穿搭, 上班族, 辦公室穿搭, 搭配, 連身衣, 連身裙, 丹寧
fashion.net

熱門文章

【抽獎囉】UNIQLO X KAWS的托特包搶先到手！

GUCCI帶米奇闖入羅馬博物館　最童趣的奢華單品強勢登場

香奈兒首爾蓋埃及神廟走秀　9m88集郵林依晨、金高恩喜同框

風．LUXURY／攻頂聖母峰　他們戴域峰登山錶挑戰成功

一招變美／安溥調整入口順序　「不發胖進食法」超有效

說・流行／回收牛仔褲、零皮草　「愛地球」是時尚關鍵字

阿拉丁魔毯躍上飾品與腕錶　Pandora連神燈都能打開

超乾爽！日本「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的有效

蕭敬騰北京開唱挑戰「皮革單車褲」　設計師大讚：衣架子

揭開法國女人美肌秘訣！「五水保養法」妳聽過沒？

ET Fashion

推薦閱讀

男人對妳有好感的8個舉動　身體靠近、主動聊天，女生告白絕對成功！

為愛徬徨的人必看！蔡康永的「8個」愛情金句，字字寫到心坎裡

亂發脾氣是為你好！研究證實：女友愛生氣，男友更長壽

9種超級食物打造不發胖體質　英研究：早餐吃對能消耗400大卡　 影／男生「敢愛不敢追」的星座女Top 3 ！雙子眼光超高、第一名是地雷 夏于喬圓夢穿絕美婚紗　挑戰紅禮服不怕俗掉 蘇太太們心碎！「她」成功收服蘇志燮　男人最愛6特質通通有 IKEA臥室產品降價30%！雙人被套組9百有找、獨立筒床墊不到7千元 好相處卻最難深交星座TOP3　被他們當知己，代表你很罩 下雨、晴天都可以輕鬆出門！夏日必收的6款拖鞋　搭白襪就是潮

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面