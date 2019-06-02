2019第一季精品銷售王是「長高5cm小白鞋」　十大超夯單品你有了嗎？

除了Google平台，你聽過Lyst嗎？這個時尚數據平台專門分析線上消費者的購物習性，包括最多人使用的Google搜索紀錄、IG和FB等社群媒體…並於每季提出熱門品牌與產品排行趨勢報告。而哪十大奢侈品又是2019第一季的銷售王呢：

10. Chloé Sawyer Slides

首個入榜第十名的即是出自Chloé的厚底拖鞋！這雙有著鉚釘裝點於鞋底四周的皮革拖鞋，自今年一月開始的搜索次數足足攀升了273%，可見這般低調而閃耀的元素正是大家所追崇的款式。然而，Lyst卻在最後下了另一番結論：「但這一季的數據也顯示出流行趨勢正逐漸偏向極簡風格。或許這類的鞋履設計已達到了它的最高峰？」就讓我們等著下一季的揭曉吧！

9. Proenza Schouler Tie-Dye Turtleneck

隨著紮染於2019的春夏時裝週上正式回歸後，便成為了熱搜關鍵字，而它同時也隱喻著現代人對當今社會與政治風氣的一種反應現象，人們希望透過這象徵希望與自由的設計元素，傾訴內心的不滿。而在眾多奢侈品中，又由Proenza Schouler的動物紋紮染高領為勝，但像是快時尚品牌Zara和Forever 21也在熱搜的排行中。

8. Gucci Ace Sneakers

近幾年許多精品品牌紛紛推出老爹鞋，搶攻消費者的荷包，然而這一雙榮登第八名寶座的鞋履，雖然並非歸類於老爹鞋，但經典又百搭的特性使它從去年自本季依然是綁上名單，而它就是Gucci的藍紅織帶小白鞋！這雙由品牌創意總監Alessandro Michele主導的系列，除了擁有最初的經典大黃蜂，陸續推出的各式樣炫目圖騰也深受諸多人也愛，也難怪這麼多人想擁有它。

7. Nike Pro Hijab

為了使運動服飾深入到各族群，Nike早先於2017年發表了專為穆斯林女性推出的品牌支線Nike Pro Hijab，同時也找來阿聯酋舉重選手Amna Al Haddad，以及花樣滑冰運動員Zahra Lari一同參與設計與討論，希望藉此打造出更符合穆斯林女性需求的機能服飾。然而這個系列雖然早已於去年上市，但從數據便可得知運動與時尚無分性別與種族。

6. Fendi Baguette Bag

若你是美國影集《慾望城市》的忠實影迷，那麼你一定對女主角Sarah Jessica Parker在劇中超級喜愛，甚至多次大聲宣布有多愛這款包包，而它正是出自Fendi的Baguette Bag！品牌更特地於三個城市拍攝#BaguetteFriendsForever的微電影，分別是上海、香港和紐約，當中的紐約篇更找回Sarah Jessica Parker客串演出，也或許是因為這股廣告效應再次帶動起Baguette的魅力也說不定。

5. Sandy Liang Sherling Jacket

雖然世界各地的氣溫正逐漸偏暖，但從這個排名上就可見到泰迪熊外套的魅力有多強大！除此之外，紐約華裔設計師Sandy Liang無疑也成了你不可不知的潛力股。這位年紀輕輕、僅27歲的少女，於2014年開創了同名品牌，將曾在Opening Ceremony、Jason Wu、3.1 Phillip Lim等品牌實習經驗套用於中，而那擅長的不規則剪裁和少女風混搭設計更成為諸多女孩喜愛的原因。

4. Gucci Logo Belt

第四名的奢侈品就算我不說，大家應該也都有發現超多人都擁有一條雙G腰帶吧？醒目卻又簡約的風格無論是與何種款式的褲子或裙子作為搭配都超級合適，但也因為如此的搶手，市面上也流出不少冒仿貨，在購買時還是建議要明確瞭解商品的來源出處喔。

3. Jacquemus Le Chiquito Bag

雖說它小到毫無實用性，但那精巧又時髦的外觀叫人不愛都不行！這款大小只有長12公分x高6公分大的手提包，連收納手機的空間都沒有，毫無疑問是一款裝飾性大於實用性的設計品。然而儘管是這樣，那討喜的模樣也讓人甘願花下大筆錢買下它（售價約台幣兩萬），可見它的魅力有多強大！

2. Prada Stud-Embellished Headband

從今年的時裝街拍就可發現頭飾早已成為時下必備的時髦品項了！像是珍珠裝飾的髮夾，又或者古銅金設計等，均是流行大勢款。此外，尺寸上更以醒目款為勝，完全是除了自己看也要和大家一起欣賞的概念，而榮登第二名的Prada鉚釘裝飾頭箍更是證明了此流行趨勢。看到這你也在考慮替自己入手一款了嗎？

1. Alexander McQueen Oversized Sole Sneakers

除了先前提及的Gucci Ace Sneakers，另一個入榜的鞋履、甚至奪得第一名寶座的正是出自Alexander McQueen的厚底小白鞋！這雙穿上號稱能瞬間長高五公分的小白鞋，不僅有著簡約的外型，鞋後跟處更有多種配色供選擇，材質上也有皮革和麂皮的選項，而燙金Logo字樣則分別出現在鞋舌與後跟上，低調而具質感。然而雖然主打Oversized版型，但也不會因此顯得腳很巨大，反而更顯修長喔！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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