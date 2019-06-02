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茶包放到熱牛奶做拿鐵更有味　4種簡單咖啡特調超方便

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▲Nespresso拿鐵特調飲品。（圖／Nespresso提供）

▲Nespresso拿鐵特調飲品體驗會，請來吳姍儒試喝，還有花朵網美牆背景讓路過民眾拍照。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

夏天到了就是喝拿鐵的季節，膠囊咖啡商Nespresso針對全球佔75％「咖啡加牛奶」的飲用者，推出3款適合添加牛奶的特調系列膠囊，並推出4種具有創意的簡單飲品食譜，只要把茶包放進牛奶中打成奶泡，再加入咖啡就成了層次豐富的早晨拿鐵！

▲Nespresso拿鐵特調飲品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Nespresso推出3款適合做拿鐵特調飲品。（圖／記者蔡惠如攝）

Nespresso新推出的Barista Creations咖啡大師牛奶特調系列，包括使用阿拉比卡咖啡豆的溫和奇里奧(CHIARO)、濃醇蘇克洛(SCURO)之外，還有阿拉比卡咖啡豆與羅巴斯塔咖啡豆進行調和的特濃可塔朵(CORTO) ，口味由輕爽到濃厚都提供選擇，10顆售價180元。

而從品牌大方公布拿鐵特調的食譜中，也顯示出一個簡單小動作，在家中做拿鐵的滋味就能更升級，善用茶包、蜂蜜與風味植物等，輕鬆就將早餐變得更有趣。

▲Nespresso拿鐵特調飲品。（圖／Nespresso提供）

「迷迭香蜂蜜卡布奇諾」
1.將迷迭香浸泡於蜂蜜中。
2.將60ml牛奶製作成熱奶泡。
3.於杯中倒入10ml迷迭香蜂蜜
4. 在咖啡中倒入製作好的熱牛奶至杯中約8分滿，再鋪滿熱奶泡。
5.放上迷迭香裝飾。
（建議Nespresso膠囊口味為濃醇蘇克洛SCURO）

▲Nespresso拿鐵特調飲品。（圖／Nespresso提供）

「伯爵茶巧克力卡布奇諾」
1.將伯爵茶包浸泡於牛奶中，製作熱奶泡。
2.於杯中倒入10ml糖水、巧克力醬15ml與25ml較濃醇的咖啡。
3.倒入製作好的熱牛奶至杯中約8分滿，再鋪滿熱奶泡
4.灑上巧克力碎片等裝飾。
（建議Nespresso膠囊口味為濃醇蘇克洛SCURO）

▲Nespresso拿鐵特調飲品。（圖／Nespresso提供）

「椰酒鳳梨拿鐵」
1.將鳳梨果泥與椰子利口酒加熱，混合成鳳梨椰子酒果泥。
2.將150ml牛奶倒入奶泡機，製作冰奶泡。
3.於杯中依序加入30ml果泥、冰塊至滿杯、冰奶泡150ml、濃縮咖啡40ml。
4.最後放上鳳梨果乾做裝飾。

▲Nespresso拿鐵特調飲品。（圖／Nespresso提供）

 「Milky World」
1.於View Mug杯中加入冰塊至8分滿。 
2.依序加入燕麥奶及椰奶至杯中8分滿。
3.加入40ml咖啡。
4.灑上可可粉裝飾。
（建議Nespresso膠囊口味為溫和奇里奧CHIARO）

關鍵字：

Nespresso, 膠囊, 拿鐵, 特調
fashion.net

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