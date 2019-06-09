10支「烤杏仁奶茶色」唇膏出列！溫柔中帶有文青氣質，薄擦就很美

每次推出唇膏系列，我們第一眼總是被粉粉嫩嫩的玫瑰、珊瑚色調所吸引，但其實有一系列，網路又稱做「烤杏仁奶茶色」，擦起來不僅溫柔破表，還能提亮黃皮膚，重點是它更耐看，且搭配日常妝容。

如果想要定義這類色調，它們比一般奶茶色更土棕一些，但又不像真正的土色調那麼搶眼，就如同烘培過的奶茶，醇厚優雅、雋味無窮。

DIOR迪奧癮誘超模漆光唇釉 #620，售價NT$1,300元

要說網路上最熱烈的「烤杏仁奶茶色」絕對是這支#620，全亞洲都一支難求。這系列唇膏兼具了口紅與唇蜜的兩者優點，明明是唇膏塗起來卻十分滑順，顯色度高且持色力十分優秀。#620非常適合黃皮膚，即使到健康肌也能無違駕馭，台灣原本沒有販售，後來引進成為常賣，迅速就被秒殺，欠貨名單至今仍是長長一列。

雅詩蘭黛ESTEE LAUDER 奢華慾望訂製唇膏 #112，NT$1,500

乳霜質地，光是試色在手上，就彷彿是塗保養品一般、一點點就展現完美延展性。品牌更是自信表示，再乾癟的唇都能不塗護唇膏直接擦這支，保證滑順保濕又色調飽和。#112是支冷門寶藏色，不過擦起來的妝感絕對令人驚艷，除了奶茶色調中又加入一些金鑽光澤，能讓雙唇更顯奢華澎潤。

YSL奢華緞面絲絨唇膏 #06售價，NT$1,350元

以頂級奢華乳霜質地，發色澤濃郁飽和的極霧色彩，YSL小金條自上市以來，擄獲不少女孩心，#06是今年年初推出的限量色，比起一般的豆沙色多了棕色調，試在手上很深感覺難駕馭，但漸層薄擦在嘴上，是非常氣質優雅的妝感。這支同樣是推出遭到秒殺，但預計7月中會有一批補貨到。

迪奧DIOR癮誘超模巨星唇膏 #623Hypnotique，售價NT$1,300

買到不#620，V編也很推薦這季新出的巨星唇膏#623。蘊含了70%潤唇油，一抹滑順極致潤澤，創造出令人上癮的舒適感受，＃623是#620的姊妹色，適合日常妝容，搭配橘色調、楓紅色調、大地色系的眼妝能展現一致的溫柔氣質。

BOBBI BROWN 迷戀輕吻唇露#Haute Cocoa，6ml／NT$950

以不黏不膩、滑順保濕的全新液態唇露質地，大受女孩們歡迎，網友評論「乾皮、唇紋都不見了」、「可濃可淡、光澤感極美」，當初輕吻唇露上市，#Haute Cocoa雖然不是主打，但據說每個美妝達人都愛到把它挑出來主動介紹，抹在手上很不搶眼，但一抹上嘴立刻顯白展現溫柔氣質。

M‧A‧C 子彈唇膏 #Smoked Almond 3g，售價$NT$750

它本是零色差唇膏裡韓國台灣都相當熱賣的人氣色號，烤杏仁奶茶色調非常顯白。不過2019年品牌已決定將零色差唇膏停產，幸好子彈唇膏立刻推出同名色調遞補，讓喜愛的粉絲仍能收藏。

迪奧DIOR 癮誘超模染唇露#541 Natural Sienna，NT$1,200

明星唇彩系列在今年配方更升級，以竹葉萃取全面提升唇部保濕度，輕盈潤澤感受持續6小時，全新的常賣色#541 Natural Sienna在網路上引發熱烈討論，帶著曠野風情的磚紅感，非常顯白，薄擦就是很美的「烤杏仁奶茶」。

YSL時尚印記絲絨唇露#23，NT$1,350

奢華金色方形瓶蓋、消光霧面透明瓶身，自上市以來一直極受消費者喜愛的YSL時尚印記絲絨唇露，在亞洲有幾支熱賣色號，幾乎是所有國家都在搶，其中#23絕對是其中之一，有網友形容這支類豆沙色，對偏黃、偏黑的膚色來說是最友好的選擇。

香奈兒COCO晶亮水唇膏#56 瞬間，NT$1,280

小香上半年最重量級的唇彩新品非這系列莫屬，黑色管身承載著水感滋潤膏體，比一般市面上的水亮唇膏色彩粒子濃度高出30%，希望讓任何年齡、妝容技巧初階到高階的女孩都能享受飽和、長效滋潤的妝感。#56 瞬間、抹在手上像咖啡牛奶，塗在嘴上則展現氣質滿分的「烤杏仁奶茶色「，是都會女性打造時髦俐落妝容的利器。

RMK經典輕潤口紅（亮采）#10，NT$1,350

全新口紅系列，分為"霧采"、"亮采"兩種妝感，"亮采"擁有濃郁的發色與完美光澤度，其中的#10，色號名稱就叫做1997，品牌是為了復刻當時的優雅女性印象，其實這支唇膏擦起來就像是日雜裡常出現的、那種既能展現都會時尚氣質，同時保留女性獨有溫柔的人氣色選。

※編輯：Jasmine.lee | 來源：instagram@rimi_channel、aaa__nn4、小紅書@妳喵_niMmm |

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