張鈞甯揮別無添加　無縫接軌雅頓首位亞太區代言人

▲一線女星張鈞甯，高人氣讓眾品牌搶破頭。（圖／翻攝自張鈞甯微博）

記者曾怡嘉 / 台北報導

百年護膚殿堂Elizabeth Arden（伊麗莎白雅頓）日前正式宣布，氣質女星張鈞甯為品牌創立百年來首位亞太區代言人。其實雅頓一直重視華人市場，從2017年的林更新、2018年的黃景瑜和白百何都曾擔任過大陸地區代言，而張鈞甯則是第一位跨足亞太區，可見品牌對她的重視。

▲張鈞甯被欽點為亞太區第一位代言人。（圖／品牌提供）

不只擁有出色外表，張鈞甯出道以來以才華和智慧作為美麗底蘊，是一位內外兼修的女星，她對生活的執著和熱情，和創辦人雅頓夫人的完美、和鍥而不捨的精神不謀而合。像是維持多年的跑步習慣和食補，更是她養成美麗的方式。

▲多年來一直維持跑步習慣。（圖／翻攝自張鈞甯微博）

美麗除了外塗，吃進肚子裡的東西更是重要，她曾分享必須有好的作息、多喝水、多吃水果和蔬菜，做好體內環保。她更透露天天攜帶保溫瓶，裡面有著黃耆、枸杞、紅棗，可以幫助女生補氣，效果非常好。

▲她的好肌膚有目共睹。（圖／翻攝自張鈞甯微博）

張鈞甯表示：「非常高興和榮幸能夠成為伊麗莎白雅頓亞太區代言人，其實我很早就開始使用雅頓的產品，是品牌的忠實會員。雅頓對我來說，一直代表著頂級的質感與安心感，是一個我願意和朋友們一起分享的品牌。未來，也希望我的加入可以為品牌注入更多的新能量和新元素，讓更多人了解和熟悉雅頓。」

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