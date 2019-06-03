懂・時尚／Sies Marjan設計師天菜等級！意外走進時尚圈，意外爆紅

▲2018年Sander Lak奪下施華洛世奇最具潛力新人獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者林明瑋 / 綜合報導

MET Gala（紐約大都會藝術博物館慈善晚宴）是每年5月美國時尚圈的重頭戲，到了6月，換CFDA（美國時尚設計師協會大獎）登場，不管是想看哪些設計師風光得獎，或者想看明星們又穿了什麼華服參與，都能被滿足。

▲Sies Marjan的2019秋冬系列。（圖／翻攝Sies Marjan官網）



▲大陸超模劉雯為Sies Marjan走秀。（圖／翻攝Sies Marjan官網）

今年各獎項的入圍者中，有老將Marc Jacobs、正火的Virgil Abloh，還有你可能沒聽過，但一定要認識的荷蘭設計師Sander Lak，今年35歲、顏值極高，光是這兩件事加起來已經圈粉，加上他執掌的品牌Sies Marjan成立至今才短短兩年多，已經以平地一聲雷般的氣勢，大受好評還拿獎，更撐起必須認識的理由。

▲Sander Lak（左）與荷蘭超模Doutzen Kroes出席2018年的MET Gala。（圖／達志影像／美聯社）

Sies Marjan一炮而紅

2016年2月的紐約時裝周，Sies Marjan初試啼聲，鮮豔的色彩、垂墜感的線條，讓時尚界大咖如安娜溫圖（Anna Wintour）、《W》雜誌總編輯Stefano Tonchi、電商女王Natalie Massenet等人通通折服，好評不斷。2018年Sander Lak奪下施華洛世奇最具潛力新人獎、2019年旋即入圍最佳女裝設計師大獎，用蒸蒸日上來形容現階段的他，一點都不為過。

在 Instagram 查看這則貼文 Sies Marjan（@siesmarjan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 18 日 上午 10:43 張貼

▲2016秋冬秀後，碧昂絲是第一個穿上Sies Marjan作品的名人。

汶萊出生的荷蘭男孩

Sander Lak是荷蘭人，但有些亞洲背景，他在汶萊出生，再到馬來西亞、非洲加彭、蘇格蘭等地求學，12歲左右才隨著家人搬回荷蘭度過青少年時期，直到念完大學後，他再度啟動遊歷世界的模式，在倫敦中央聖馬丁學院完成MA課程。他曾在接受外媒訪問時透露，雖然一直對時尚有興趣，但他把時尚當嗜好，心中的志願是當個電影導演，「我申請了電影學院，但沒被錄取，於是才進入時尚圈。」

▲Sander Lak原本想當電影導演，卻在時尚圈發光發熱。（圖／翻攝Sies Marjan IG）

導演當不成走進時尚圈

雖不是第一志願，但把興趣變工作何嘗不是件好事？他形容這是個美好的意外，另一個有趣的轉折是，他最初只設計男裝，因為對女裝完全沒興趣而且超乎他能理解的範圍，沒想到後來創立品牌Sies Marjan，卻是從女裝開始，如今還入圍CFDA最佳女裝設計師大獎。

學校畢業後，Sander Lak為Marc Jacobs、Phillip Lim、Balmain等工作，再成為Dries Van Noten的首席設計師長達5年，也因此許多人認為Sies Marjan的作品受到Dries Van Noten影響，不過用色更大膽鮮明、整體也更活潑。

▲Sies Marjan的男裝設計。（圖／翻攝Sies Marjan官網）

爸爸的名字媽媽的姓氏

Sies Marjan，是Sander Lak用爸爸的名字「Sies」與媽媽的姓「Marjan」組合而成的，代表了他自己，卻又不那麼直接。2016年2月，Sies Marjan登上紐約時裝周，一股新的勢力展開，色彩與材質是最被討論且受好評的部分，其實Sander Lak並沒有刻意要放大顏色的力量，一切只是隨心所至，沒想到效果奇佳。

▲2016秋冬是Sies Marjan的第一個系列，當時在紐約時裝周的秀，以印花設計開場。（圖／翻攝Vogue）

擅長於布料的流瀉感，也許以不規則剪裁，也許以扭結等方式處理，讓服裝很有詩意，春夏色調多半輕柔，秋冬即便濃厚些但也不沈重。

2019 CFDA在紐約時間6月3日舉行，Sander Lak會不會再下一城馬上揭曉。現在你認識他了，又帥又有才，被圈粉了沒？

▲Sies Marjan 2017秋冬系列秀場。（圖／翻攝Sies Marjan IG）