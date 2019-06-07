東京熱門伴手禮TOP 9　海鹽起司餅乾、小熊貓年輪蛋糕絕對讓你買到手軟

暑假旅遊旺季準備開始了，而日本東京是許多人的首選城市，在出發前，面對玲瑯滿目的伴手禮，還在猶豫不知道要挑選什麼嗎？趕快來看看現在熱門的日本伴手禮有哪些吧！

東京牛奶起司工房

日本東京

相信常去日本的朋友們，對這家一定不陌生，濃郁的起司味與細微的鹽味結合，讓人一不小心就吃光一盒了！

▲（圖／美食客E粒莎吃貨人生提供）

R.L WAFFLE CAKE

日本東京

「R.L Waffle Cake」的鬆餅蛋糕夾心，可是榮登東京車站名產排行榜第一名，鬆軟鬆餅與當季水果夾心，好吃到讓人融化，其中，外盒繪有東京車站，很適合紀念送禮。

▲（圖／美食客Tammy Chou提供）

ショップ – バターサンド専門店 PRESS BUTTER SAND

日本東京

餅乾有厚度且扎實酥脆，甜甜的焦糖、爽口的奶油餡，混搭出超讚口感！

▲（圖／美食客文瑄提供）

TOKYO BANANA

日本東京

TOKYO BANANA 除了有著名的香蕉系列以外，草莓系列也是許多人心中的愛，尤其是酸酸甜甜的草莓滋味，一定不能錯過！

▲（圖／美食客Kimi提供）

日本橋屋長兵衛

日本東京

其外層為酥脆的口感，是個精緻甜美的寒天零嘴，並且繽紛的外包裝，也讓人愛不釋手！

▲（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

BUTTER BUTLER バターバトラー

日本東京

打開包裝，濃郁的楓糖及奶油的香氣四溢。而跳TONE的外包裝配色，也十分吸睛。

▲（圖／美食客Sharon提供）

COCA COLA 地區限定

日本東京

在日本走透透除了收藏眼前美景以外，蒐集日本各地區發售的Coca-Cola，並且集結成旅行足跡，這也是一大樂趣！

▲（圖／美食客Joy Han提供）

BERNE MILLEFEUILLE ベルンミルフィユ

日本東京

一層層塗抹著奶油的千層酥口感，加上外層的巧克力，迷倒了許多甜點控，而且放入冰箱冷藏後食用，會有與常溫下不同特別的口感。

▲（圖／美食客覓時提供）

まめや金澤萬九

日本東京

每天限量100個的超人氣商品「小熊貓年輪蛋糕」，可愛到讓人捨不得吃，其中，蛋糕一共有8層，而表層厚厚的是「翻糖」，小小一塊搭配濃茶或咖啡都是個不錯的組合！

▲（圖／美食客Tammy Chou提供）

圖、文／MENU美食誌

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