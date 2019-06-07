fb ig video ETtoday search mobile

東京熱門伴手禮TOP 9　海鹽起司餅乾、小熊貓年輪蛋糕絕對讓你買到手軟

> >

▲東京伴手禮。（圖／美食誌提供）

暑假旅遊旺季準備開始了，而日本東京是許多人的首選城市，在出發前，面對玲瑯滿目的伴手禮，還在猶豫不知道要挑選什麼嗎？趕快來看看現在熱門的日本伴手禮有哪些吧！

東京牛奶起司工房
日本東京

相信常去日本的朋友們，對這家一定不陌生，濃郁的起司味與細微的鹽味結合，讓人一不小心就吃光一盒了！

▲東京伴手禮。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客E粒莎吃貨人生提供）

R.L WAFFLE CAKE
日本東京

「R.L Waffle Cake」的鬆餅蛋糕夾心，可是榮登東京車站名產排行榜第一名，鬆軟鬆餅與當季水果夾心，好吃到讓人融化，其中，外盒繪有東京車站，很適合紀念送禮。

▲東京伴手禮。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Tammy Chou提供）

ショップ – バターサンド専門店 PRESS BUTTER SAND
日本東京

餅乾有厚度且扎實酥脆，甜甜的焦糖、爽口的奶油餡，混搭出超讚口感！

▲東京伴手禮。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客文瑄提供）

TOKYO BANANA
日本東京

TOKYO BANANA 除了有著名的香蕉系列以外，草莓系列也是許多人心中的愛，尤其是酸酸甜甜的草莓滋味，一定不能錯過！

▲東京伴手禮。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Kimi提供）

日本橋屋長兵衛
日本東京

其外層為酥脆的口感，是個精緻甜美的寒天零嘴，並且繽紛的外包裝，也讓人愛不釋手！

▲東京伴手禮。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

BUTTER BUTLER バターバトラー
日本東京

打開包裝，濃郁的楓糖及奶油的香氣四溢。而跳TONE的外包裝配色，也十分吸睛。

▲東京伴手禮。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Sharon提供）

COCA COLA 地區限定
日本東京

在日本走透透除了收藏眼前美景以外，蒐集日本各地區發售的Coca-Cola，並且集結成旅行足跡，這也是一大樂趣！

▲東京伴手禮。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Joy Han提供）

BERNE MILLEFEUILLE ベルンミルフィユ
日本東京

一層層塗抹著奶油的千層酥口感，加上外層的巧克力，迷倒了許多甜點控，而且放入冰箱冷藏後食用，會有與常溫下不同特別的口感。

▲東京伴手禮。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客覓時提供）

まめや金澤萬九
日本東京

每天限量100個的超人氣商品「小熊貓年輪蛋糕」，可愛到讓人捨不得吃，其中，蛋糕一共有8層，而表層厚厚的是「翻糖」，小小一塊搭配濃茶或咖啡都是個不錯的組合！

▲東京伴手禮。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Tammy Chou提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 東京, 伴手禮, 牛奶起司工房, 橋屋長兵衛, 金澤萬九
fashion.net

熱門文章

張鈞甯戴IWC噴火戰機飛行錶，帥爆！

HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！「百褶泳裙」遮肉神器

愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連超可愛童鞋也有

懂・時尚／Sies Marjan設計師天菜等級！意外走進時尚圈，意外爆紅

不甩大Logo風潮！BAO BAO用鮮豔的三角形過秋冬

宋慧喬擁雙面特質　「美麗不一定優雅，坦承面對自己才能兼具」

香奈兒首爾蓋埃及神廟走秀　9m88集郵林依晨、金高恩喜同框

GUCCI帶米奇闖入羅馬博物館　最童趣的奢華單品強勢登場

一招變美／安溥調整入口順序　「不發胖進食法」超有效

揭開法國女人美肌秘訣！「五水保養法」妳聽過沒？

ET Fashion

推薦閱讀

別再催他睡覺了！研究：晚睡晚起的人智商較高、思考邏輯超強

台中三井20度恆溫真雪「雪場」6／7開幕　199元就能入場

說沒事其實超有事！超嘴硬星座TOP 6，你也進榜了？

林志玲甜穿老公Akira代言的品牌　全白情侶裝隔空也登對 林志玲白紗秀性感曲線、禮服如星空耀眼　IG透喜訊給新娘好建議 常說「喔」非常不禮貌！聊天4個討厭語氣一秒惹怒對方　難怪你會被封鎖 Tag酒鬼買起來！南韓推出大人限定「燒酒牙膏」濃到像剛喝完 迪士尼15句經典正能量語錄　「對的那條路，往往是最難走的」 防曬乳要擦到「這個量」才夠　最常犯的4個防曬錯誤，你都中了 鄧紫棋每天600下腹肌訓練甩開水腫身材　親示範簡單2動作

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面