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以赤子之心玩出屬於自己的戲劇人生　邱澤：我想永遠當個大男孩

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▲（圖／Crystal Pan 潘怡帆攝）

你對「邱澤」的印象是？

我的話，從有印象以來，最初的最初，邱澤似乎是個會讓班上女孩流光口水、狂買寫真卡的金髮帥哥，然後他曾短暫消失了一陣子（原因不詳，是緋聞？是特訓？是負面新聞？是轉移跑道？），接著在2008年，他理著一顆平頭重新回到螢光幕前，有時飾演著高富帥，有時扮的是純情男，電視裡、電影中、舞台劇上、唱片裡（對，邱澤還有副好歌喉呢！）處處都能見到他的身影，大抵便是如此。

然而，讓Wazaiii編輯第一次因為邱澤倒抽一口氣的moment，是在電影《誰先愛上他的》中，穿著花不溜丟的花襯衫，總是叼根菸、瞟著眼的「阿傑」，用他愛人的方式，與世為敵。那時我想，奇怪了，這是邱澤嗎？總覺得他變得跟印象中不一樣了？

▲（圖／Crystal Pan 潘怡帆攝）

這世上有多少人，可以單靠顏值就贏下一片江山、一車美人，打了幾年「帥哥牌」的邱澤，現在不但演什麼像什麼，換上「實力牌」繼續贏走觀眾的心，「我想永遠當個大男孩，永遠。」隨著時間推移，邱澤如何在漸趨成熟的外表下，以一顆赤子之心繼續「玩」出屬於自己的戲劇人生？那天下午Wazaiii編輯和邱澤短暫會了面，一聊就是一小時，有一度甚至像在和一個大哥哥互相交換人生經驗，而究竟交換了些什麼？往下看你就知道。

「從《原味的夏天》的青澀「夏日」、到《小資女孩向前衝》的高富帥「秦子奇」，再到《誰先愛上他的》的充滿抑鬱而瘋狂的「阿傑」，戲路漸廣、漸深的您，是否也反映了十多年來的人生經歷？」

『我覺得演員自身的經歷，和他在鏡頭上的表現，兩者是相輔相成的。怎麼說呢？演員經歷了越多、感受也會越豐富，表演自然就越深刻、戲路也就越走越寬。而隨著表演經驗的累積，人生似乎也更為圓滿，說穿了，卸下妝容的演員，其實也只是一般人，我們跟觀眾其實是一起成長、學習的。』

▲（圖／Crystal Pan 潘怡帆攝）

「對您而言，成功詮釋不同風格的角色，是否代表自己必須和角色的性格有所重疊，才能真正說服觀眾？」

『當然。許多老前輩常跟我說，同一個角色設定交給不同演員詮釋，最後呈現的效果一定不盡相同，我有我讀劇本的方式、你有你進入角色的過程、他有他輔佐演出的價值觀，所以我目前演過的所有角色，一定都會有和「邱澤本人」重疊到的部分。』

「那『阿傑』這個角色有哪部分是和您重疊到的？」

『（看向遠方，約莫想了十來秒，Wazaiii編輯靜靜的不敢驚擾。）我覺得，應該是即便生活很辛苦、情緒很辛苦，還是想表現出毫無所謂的倔強吧！』

▲（圖／Crystal Pan 潘怡帆攝）

「把自己攤開來給觀眾看，特別是不那麼光鮮亮麗的層面，我想應該不是很容易吧？」

『這是一定的，我記得當初我和譽庭姊（《誰先愛上他的》導演大人）在排戲的時候，她直接在大家面前打槍我、跟我說她不要我「表演」，當時我心想，我的工作是「表演」沒錯啊！我們磨合了好一陣子，她甚至從來就不讓我看回放，就連鏡頭的尺寸是18-55mm還是18-135mm都不告訴我（Wazaiii編輯：專業演員光是看鏡頭就能決定表演張力呢！），有一度我覺得自己不會演戲了，直到後來我試著把自己交給她，全然相信她身為導演的判斷，幸好我這麼做了，電影裡的阿傑，絕對不是以前的我可以詮釋出來的。』

▲（圖／Crystal Pan 潘怡帆攝）

「我特別喜歡您在《滾石愛情故事》裡飾演「李見喬」時的一句台詞：「我沒有辦法再繼續愛了，我只是連我自己，都不知道怎麼愛自己了。」您還記得當時詮釋這句台詞的心境是如何嗎？」

『見喬啊？我也很喜歡見喬。我想他應該是能量耗盡了吧？當他用盡全力做好每一件事，討好世界、討好他愛的人，卻忘了討好自己，我記得當時我在詮釋這句台詞時，好像全身都被吸進了黑洞，下戲後還得花上一段時間回到現實，那樣的孤單、老天那樣的與他為敵，實在太辛苦了。』

▲（圖／Crystal Pan 潘怡帆攝）

「從電視劇轉戰電影大螢幕，您在兩者之間曾遇過什麼樣的挫折？或是轉換心境上的阻礙？」

『每天都覺得很挫折啊！不只是在鏡頭前的表現會讓我感到挫折，就連早上煎了一顆荷包蛋，煎得很醜、邊邊焦了、或是蛋黃溢出來了，都會讓我沮喪，你懂嗎？這可是一天的開始欸！（Wazaiii編輯：我懂，我真的懂！！）但是後來我想，就是這些小小的挫折，幫助我堆砌了生活的樣貌。談回來，因為跨足至另一個領域，剛開始，我幾乎每天睡覺前都會不斷在腦中想著：「今天這一句台詞好像可以說得更好」、「那個表情夠信服嗎？」、「那顆鏡頭可不可以換個站姿啊……」我每天晚上都在後悔，也許正是因為這樣，隔天起床，我就充滿鬥志要表現得更好，然後晚上又繼續陷入思考……這是一個讓人摸不透的輪迴啊！哈哈！』

▲（圖／Crystal Pan 潘怡帆攝）

「許多明星的人生目標是得到金鐘、金馬或金曲的肯定，三棲的您也是其中之一嗎？」

『對我來說，這些都只是肯定自己的獎品，表演的方向實在太多了，沒有所謂的「絕對好」與「絕對不好」，當演員埋頭拼命趕戲時，過程中充滿了自我懷疑和不安定感，而一旦時間被拉長，一切又都成了未知數，比方說十年後的我看自己現在的作品，什麼都沒辦法再改變了，不過如果能有獎項的肯定，我想這就代表我的方向是正確的，而心中所有的懷疑則可以先被放下。』

▲（圖／Crystal Pan 潘怡帆攝）

「您當初為了籌措父親的醫藥費，而在20歲一腳踏入演藝圈，放棄成為職業方程式賽車手的夢想，是否因此而在心中留下了遺憾？」

『其實我一開始是學體育，不過我還沒畢業就開始演戲了，當時家人希望我能當一名體育老師。（Wazaiii編輯：高中少女們少一個帥哥教練可以傳紙條畫愛心了）現在的話，我還是很想多參加幾場方程式的比賽，哈哈哈！坐在賽車裡、綁上安全帶，那是我認為全世界最安全的地方，裡頭平靜到不行，好像地球上只剩下你和那台車而已。』

「演員和賽車手……我從來沒想過有人竟然可以橫跨這兩個領域！」

『欸！其實開賽車跟演戲滿像的耶！因為你所有的判斷，全部都必須在零點幾秒之內做出來，開賽車時，你的煞車、降檔、彎道、加速，都得馬上做出最正確的判斷；演戲也是，演員的情緒、走位、念台詞的口吻、鏡頭的整體感，全部都是一念之間。』

▲（圖／Crystal Pan 潘怡帆攝）

「若可以的話，您會給年輕時的自己什麼建議？」

『（再度陷入深思……）沒有。我覺得人只要保持「五官」敞開，每件事自然有呈現在你視線範圍的面貌，你不用特別去抓、費心去找，該出現的就是會出現，比方說像現在，光照射到我的臉，所以我能被你看到，不過一旦烏雲出現，你再怎麼想找我也不見得找得到，即便我就在你旁邊。所以，我習慣將自己保持在「空」的狀態，不強求、不改變、不抗拒，所以我尊重年輕的邱澤做的每個選擇。』

▲（圖／Crystal Pan 潘怡帆攝）

「雖然外表完全看不出來，不過已經37歲的您，未來還有什麼想嘗試、突破自我的新目標？」

『我想要考飛機執照！也想多比幾場方程式賽事！（立刻露出大男孩般的笑容）其實待在賽車裡，人的心情會異常的平靜，高達兩百七、八十公里的時速，你必須要保持平靜，因為腎上腺素需要你理智得做出最好的判斷，而且一次失誤也不許出現。你最重要的使命就是駕駛這台車、停下這台車，過程中沒有任何人有辦法出手幫你，我蠻享受這種感覺的。』

▲（圖／Crystal Pan 潘怡帆攝）

「您覺得20歲、30歲和40歲的男人，分別應該將什麼視為階段性目標？」

『偷偷跟你說，其實我期許自己即便年紀再大，還是能活得像個小男孩一樣，我一點也不喜歡長大，你不覺得大人的世界很吵雜嗎？（Wazaiii編輯：不只吵雜、還很焦慮！）不過現實還是不斷逼著我們長大。所以我想，20幾歲的男人應該用盡所有的力氣「做夢」，最好是那個夢講出來會被別人笑，因為這表示你的夢夠大；30幾歲的話……你做夢做了十年了，也差不多該看看自己能不能圓夢了，十年的「扣打」夠久了吧！該認清現實了吧！到了40歲，我想各位「大男孩」們，應該可以再做另一場白日夢？不管跟年輕時的夢想相不相同，我覺得機會不只是留給準備好的人，敢做夢的夢想家，或許也能分到一兩杯羹。』

▲（圖／Crystal Pan 潘怡帆攝）

「您在近幾個月才正式使用Instagram，原因是？」

『我不是一個很喜歡使用網路跟電話的人，我享受平靜的生活，網路世界的資訊有點太多，而且來得太快。再者，當一個人沉迷於網路構築的世界，就非常容易被「非現實」給制約，從一個網站滑到另外一個，再連結到另一個APP，莫名其妙兩、三個小時就過去了，而當被問起：「你剛在幹嘛？」我甚至也回答不出個所以然，我不喜歡這種感覺，把這段時間拿去看一場好電影，多好？（Wazaiii編輯：還是我們就先聊到這兒？哈哈哈！）我會開始用Instagram是因為要宣傳《誰先愛上他的》，那時候連討厭社群媒體的譽庭姊都下載了，劇組也用心經營了一個粉絲專頁，看到大家都努力用盡所有的資源，將感染力和宣傳效果達到最大值，我怎麼能因為自己的私心，減少一個讓更多人看見好作品的機會？』

「在社群上保持低調作風的您，怎麼看現今粉絲掛帥的網路世界？」

『這個問題讓我想到Andy Warhol講過的：「Making money is art. Working is art and good business is the best art.（賺錢是一門藝術，工作也是一門藝術，而賺錢的商業是最了不起的藝術。）」不管你今天是以什麼方式吸引到一大群粉絲，我覺得這一點錯也沒有，因為這是你的選擇，不過保持低調是我的選擇，這點我可不會妥協。』

▲（圖／Crystal Pan 潘怡帆攝）

「您在螢幕上的形象可以用壞、痞、高冷來形容，您覺得這是媒體渲染下的結果，還是私底下真實的您便是如此？」

『我沒差欸，哈哈！我應該要有差嗎？媒體描述的我當然是一部分的我，現在接受採訪的我也是一部分的我，像我前面講到的，我在詮釋每個角色時，都會加入一點邱澤的風格，可能這就是別人幫我定型的原因。但私底下的我也很白爛、有時也孩子氣到不行，然而對於路人而言，除非我演過一個白爛的角色，然後那齣戲不小心爆紅，不然在他們眼中，我永遠是活在電視裡的「本名是邱澤的演員」。』

▲（圖／Crystal Pan 潘怡帆攝）

「您覺得對於一個藝人而言，螢幕上和私底下的「形象」應該如何切換？」

『我其實沒有特別切換耶，只是有時候入戲太深，真的會比較難走出來，特別是這兩年工作又一個接著一個來，有時我會擔心自己在詮釋某個角色時，會不自覺保留上一個角色的影子，我很尊重自己的工作，所以會花非常多時間去揣測、去臨摹，我不認為我在演戲，我必須真的「成為」他，所以各位觀眾啊！你看到的是邱澤，也不是邱澤啊！』

▲（圖／Crystal Pan 潘怡帆攝）

「哇，你看事情的方式很像我喜歡的一個哲學家─馬丁海德格。」

『真的嗎！我下戲後很常看海德格的書欸！我很喜歡哲學書，裡頭層層堆疊、相互交錯的思維理論是我的心靈雞湯，而且蠻好喝的，哈哈！（眾人一驚，到底誰說演藝人員平常都不讀書的？）』

「您最近經常出席各大時尚活動，您是個熱愛時尚的人嗎？私底下是否對時尚產業略有涉獵？」

『當然啊！我喜歡新的設計、新的概念，其實我私底下也很喜歡穿花襯衫，跟阿傑一樣，所以我很喜歡今天的造型，不用穿西裝、打領帶真好，謝謝你欸！我也很喜歡你的穿著，很無法形容……（Wazaiii編輯：那就先謝謝囉……）』

▲（圖／Crystal Pan 潘怡帆攝）

「您覺得「時尚」是什麼？」

『我第一個想到的是，在對的時間做對的事情，但我又想到，什麼是對跟不對？』

「您真的很著迷於哲學思維欸！哈哈！」

『對啊！我真的是海德格的書迷！所以我的答案應該是，時尚是勇敢的用自己的角度看世界，不顧左右而言他。』

▲（圖／Crystal Pan 潘怡帆攝）

後記：

記得那天邱澤一碰到Wazaiii編輯，看見我手臂上的帆船刺青時，他打趣的說：「你很渴望自由對吧？我也是。」一支船能聯想到的事情那麼多，他想到的，卻是自由。

邱澤講話時語氣慢慢的，聲音充滿磁性卻格外溫柔。在思考的時候，他會望向遠方、雙眼熾熱；理出頭緒之後，他會看入我的眼睛，非常認真的解釋，解釋著自己身為演員之自省自律、解釋著身為人之渺小、解釋著與內心對話之必要，解釋著「若為自由故，凡事皆可拋」。而初出社會的Wazaiii編輯，只是靜靜的聽，似懂非懂的應答著。

▲（圖／Crystal Pan 潘怡帆攝）

有人說娛樂產業是個相當混亂的圈子，我卻覺得在這個講究效率、凡事快狠準的世界，邱澤的慢速哲學，顯得分外真實。很多人說他痞痞的、外表挺高冷，他是，但他偶爾迸出的笑容真摯到騙不了人；也有人說他是靠臉吃飯，他是，但比誰都拼、都努力的鐵硬底子，比起上天賞給他的外表，更讓人著迷不已。

「人是被拋入世界、能力有限、處於生死之間、對遭遇莫名其妙、在內心深處充滿掛念與憂懼而又微不足道的受造之物。」專訪完邱澤後，我特別去書店翻了翻海德格的書，其中這句話，我特別有共鳴。原來，這個永遠不想長大的大男孩，每天在腦中沒日沒夜的思考的，不是一湧而至的高名氣，而是與自身矛盾共處的終日孤寂。

▲（圖／Crystal Pan 潘怡帆攝）

看到這兒，你對邱澤是否有了新印象呢？

關於邱澤

台灣演員。2001年6月12日出道，因不習慣演藝圈文化而淡出。2008年復出；2011年在台灣偶像劇《小資女孩向前衝》飾演秦子奇而走紅。2016年以《必娶女人》及《滾石愛情故事-最後一次溫柔》分別入圍第51屆金鐘獎的〈戲劇節目男主角獎〉及〈迷你劇集／電視電影男主角獎〉兩項大獎。2018年以電影《誰先愛上他的》入圍第55屆金馬獎 〈最佳男主角〉 並獲得第20屆台北電影節〈最佳男主角〉。

服裝：KENZO

化妝：陳凱文 Chen Kevin

髮型：潘顗仁

場地：W Hotel

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觀點, 人物, Ｗazaiii專訪, 邱澤
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