常說「喔」非常不禮貌！聊天4個討厭語氣一秒惹怒對方　難怪你會被封鎖

編輯／Duke 圖／網友提供

自從手機全面智慧化以後，通訊軟體成為人們溝通的橋樑，不但聊天時可以用，就連上班的公事，也能夠在上面談，而且每個人都有自己的語氣，其中，像是「喔」、「嗯」、「呵呵」、「欸」等是最被討厭的，所以今天就要帶各位來看，對方使用這些話語，到底有哪方面的意義吧！

1.喔

各位要知道可以表達的語氣有很多種，不過，「喔」會給人一種句點，我沒什麼話可以說的感覺，這種情況常常發生在不認同的狀況下，代表著不禮貌、敷衍以及強硬的意義。

2.嗯

「嗯」雖然不像「喔」給人不禮貌的感覺，但也是一種非常敷衍的語氣，而且不論是男生或女生，只要使用「嗯」也有不開心的意思，如果不太知道怎麼跟人聊天的朋友，千萬記得不要用「嗯」，這樣對方才不會有被句點的感覺。

3.呵呵

「呵呵」算是在表達笑容的意思，但其實有更深層的意味存在，有時會讓人不明白是開心、生氣還是諷刺，因為「呵呵」不同於「哈哈」有明顯的開心意思，所以各位跟他人在聊天時，盡量要避免使用。

4.欸

如果雙方剛認識，但第一句就使用「欸」，那絕對會把對方惹怒，因為這種行為非常不禮貌，而且剛認識沒多久，應該是要稱呼對方的名字才對，不然下一秒可能會被封鎖哦！

相信看完以上的解釋，各位應該更加了解，這樣回對方訊息可能帶來的後果，否則不論是公事、友情或愛情，都有可能錯失一些好機會，反而讓自己得不償失。

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