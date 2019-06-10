fb ig video ETtoday search mobile

夏日清爽關鍵「白色」大寬褲的7種變化　口袋、工裝風更俏皮

> >

想在夏季中展現出服裝造型的清爽意象，選對單品固然重要，但色彩絕對是最直接的表達方式。既百搭又能給人潔淨爽朗的感受，「白色」就是能在炎炎夏日中讓視覺不悶熱的理想選擇。

▲白色寬褲造型。（圖／FACY提供）

比起白色上衣或是其他單品，選擇以白色作為佔全身比例面積較大的長褲配色才是能有效詮釋出清爽印象的穿搭方式。而不只是夏天常見的白色牛仔褲，還是棉麻材質的褲款，隨著夏日的到來白色系列褲款也越來越多，而具空氣感的寬褲更是白色長褲尤佳的褲型選擇。參考以下日本女生穿搭，為自己的白色長褲造型添加一些新靈感吧。

白色牛仔寬褲

▲白色寬褲造型。（圖／FACY提供）

入手第一件的白色長褲，許多人都會從牛仔材質開始著手。百搭又經典的牛仔褲就算是白色款式也一樣好穿搭，具份量感的外型只要搭配上一件 Logo T-shirt 就可以很有造型感。

白色棉麻寬褲

▲白色寬褲造型。（圖／FACY提供）

棉麻長褲也是不少人夏日相當喜歡的褲款材質，透氣親膚又涼爽就是炎熱天氣下的完美衣料。若是還能搭配上潔淨感的白色，在材質與用色相乘之下穿搭的清爽印象也就能更加倍表現。

白色軍裝寬褲

▲白色寬褲造型。（圖／FACY提供）

軍裝褲款常見的多為軍綠或是卡其色系，但大地色系秋冬氣息較為濃烈較不適合日穿搭。想利用軍裝風格表現與大人感的夏日休閒造型時，不妨就利用白色的軍裝褲款搭配合身上衣展演出成熟時髦的混搭衣裝。

白色工裝寬褲

▲白色寬褲造型。（圖／FACY提供）

工裝長褲與軍裝褲款一樣能為衣著注入幾分小男孩衣著感受，除了像上述選擇白色系的軍褲以外，在褲管兩側有著口袋設計的工裝白色長褲還多了俏皮的造型印象。

白色蕾絲寬褲

▲白色寬褲造型。（圖／FACY提供）

介紹完基本褲型之後，今年夏天不能忽略的褲款就是蕾絲雕花單品。蕾絲讓夏日一貫的休閒感多了些優雅氛圍，而寬鬆的設計又還是符合夏季穿搭所需的空氣感印象。選擇白色款式讓蕾絲材質的外觀看上去若有似無反而才是低調的表現。

白色條紋寬褲

▲白色寬褲造型。（圖／FACY提供）

想要傳達清爽的造型印象卻又不習慣穿著全白的褲款時，就避免選擇全素面的款式吧。利用線條來為以白色為底色的長褲呈現洗鍊感，順著腿部線條的直條紋還可以達到修飾腿型的效果。

白色格紋寬褲

▲白色寬褲造型。（圖／FACY提供）

雖然格紋聽起來比較像是秋冬的季節單品，但選擇白底、簡約細線條的格紋褲款反而可以感受到請爽卻沉穩的衣著表情。細緻的格紋線條讓長褲多了幾分趣味性，也使簡單造型卻看起來十分出色。

Photo：BAYCREW'S

更多日本流行文章請上 FACY

關鍵字：

FACY, FACY Ladies, 白色寬褲
fashion.net

熱門文章

張鈞甯戴IWC噴火戰機飛行錶，帥爆！

HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！「百褶泳裙」遮肉神器

愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連超可愛童鞋也有

懂・時尚／Sies Marjan設計師天菜等級！意外走進時尚圈，意外爆紅

不甩大Logo風潮！BAO BAO用鮮豔的三角形過秋冬

宋慧喬擁雙面特質　「美麗不一定優雅，坦承面對自己才能兼具」

香奈兒首爾蓋埃及神廟走秀　9m88集郵林依晨、金高恩喜同框

GUCCI帶米奇闖入羅馬博物館　最童趣的奢華單品強勢登場

一招變美／安溥調整入口順序　「不發胖進食法」超有效

揭開法國女人美肌秘訣！「五水保養法」妳聽過沒？

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座一周運勢0610-0616　天秤省錢比賺錢重要、金牛感情要誠實

太妍公開8款「平價美妝」愛用清單　墨水睫毛膏、吸油海綿必買

美妝界紅翻的「神級睫毛膏」！一刷超捲翹　網實測：前後差超多

10支「烤杏仁奶茶色」唇膏出列！溫柔中帶有文青氣質，薄擦就很美 好享受！夏季6款「療癒系卸妝」，讓洗臉變成一件快樂事 Virgil Abloh芝加哥超狂個人展！帶來限定藍色Off-WhiteＸNike、LV橙色系列 「一起吃飯」就是幸福！女孩必學，吃出愛情的7個餐桌小技巧 夏日清爽關鍵「白色」大寬褲的7種變化　口袋、工裝風更俏皮 林志玲閃婚！10句勵志愛情語錄：遇見心動的人一定要爭取，別留下遺憾 台中三井20度恆溫真雪「雪場」6／7開幕　199元就能入場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面