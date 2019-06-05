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【奧斯塔羅】不必勉強自己討好！你是爛好人嗎？

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▲你是個過度好心的人嗎？。（圖／奧斯塔羅提供）

爛好人這個詞彙你我都很熟悉
就是那種過度善良不懂拒絕的人

今天奧斯就要和你一起來看看
你是不是個過度好心的人囉！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇這組牌的朋友，你不算是個爛好人，這樣的牌組代表互相與尊重，所以你會發現一件事情，並不是所有的請求你都會答應，對你來說，你只會幫忙曾經對你有恩或是要好的朋友，那種平常根本不相往來的人，如果無緣無故的來拜託，你就會好好的考慮一下，所以你說你爛好人嗎？不如先看交情到哪，再來討論吧！

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選擇這組牌朋友，你不是一個爛好人，這樣的牌組代表公平與公正，所以你非常討厭所謂的爛好人，因為這樣不但會把自己累死，還有可能被嫌棄，當然你也不是這麼不講人情的人，只是對你來說，可以自己完成的事情，你會希望對方不要來麻煩你，但如果真想不出辦法，還是可以來找我求助，不過，對於那種完全不做事的人，就到處找人幫忙的，你可是完全不會理人的。

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選擇這組牌的朋友，你可就真的善良過頭了，這樣的牌組代表包容與體貼，所以你天生就有想要照顧別人的天性，而你總是扮演照顧別人的角色，所以每當朋友需要幫忙時，第一個就是找上你，雖然很累，但面對朋友的請託時，你好像也沒辦法拒絕別人，因為這對你來說太殘忍了，不過，還是要建議你，一定要量力而為，可別把自己累得半死喔！

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選擇這牌組的朋友，你有一點爛好人的感覺，這樣的牌組存在著包容與體貼，但同時也有情緒的意思，所以你不是那種喜歡幫忙的人，因為大多的時候，你是很看感覺的，但只要想請你幫忙的對象，非常有禮貌或是尊重你，那你就會願意幫忙，並且你一視同仁，不會因為是朋友，就輕易幫忙，因為對你來說最重要的就是禮貌了。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
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