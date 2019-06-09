奧斯塔羅12星座一周運勢0610-0616　天秤省錢比賺錢重要、金牛感情要誠實

20190610-0616奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：天蠍座事業運最旺！學／事業方面，下周會懂得找出一條舒適的道路，除了讓自己在學／事業上，有更好的適應之外，也能讓自己避免同事之間的惡性爭執。

TOP2：處女座愛情運最旺！下周面對情感正確許多，願意給另一半更多的空間，除此之外，也讓自己多學習成長，而雙方的地位在下周呈現平等，讓這段情感立下更好的基礎。

TOP3：巨蟹座金錢運最旺！正偏財運都還算不錯，投資理財部分有望出現貴人，並給予許多建議，因此可以多留意投資方面的訊息喔！

本周需注意星座

1.獅子座事業運需要留意：在學／事業方面，對於目前的工作內容，存在著很大的失落感，有可能是始終得不到上司的賞識，或是工作遇到了不小的瓶頸，而這些都讓下周的情緒，多了些起伏。

2.魔羯座愛情運需要留意：下周對於情感上的付出，開始計較了起來，將自己變成吝嗇付出的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現，奧斯提醒，下周多避免這樣的想法產生，以免影響了另一半喔！

3.天秤座金錢運需要留意：財運不佳的一周，投資或是買樂透等，都不會有進財的可能，要盡量把錢省下來。

牡羊座

開運顏色：銀色

幸運數字：75

整體運勢★★★★

解析：下周牡羊朋友則顯得積極許多，在面對目前環境所遇到的問題，都有蠻大的意願與行動力好好解決，一部分是來自對於現況的不滿足，所以逼自己不斷的找機會去突破，也有一部分是因為自己不願坐視不管，所以會是個行動力良好的一周，要好好把握喔！

愛情運勢★★★

解析：整體運勢方面還不錯，但在感情方面則不盡理想，下周要多注意另一半的行蹤，或許有那麼點不誠實的狀況存在，雖不至於分手，但卻有爭執的現象存在，要多注意了。

事業（學業）運勢★★

解析：下周在學／事業方面，雖積極許多，但卻是使用不擇手段的方式，奧斯提醒，下周做事要再腳踏實地一點，另外，與人合作的案子或計劃，一定要注意欺瞞的狀況喔！

金錢運勢★★

解析：正偏都財運都不甚理想，如果有想買樂透或刮刮卡的朋友，那就要有做公益的心理準備，另外，和好友一起投資的朋友，要多注意金錢流向，有受到欺騙的隱憂喔！

金牛座

開運顏色：白色

幸運數字：95

整體運勢★★★

解析：下周金牛朋友，對於目前的現況感到不甚滿意，因此會有想改變現況的想法出現，並且願意去調整自己，但卻有空忙一場的可能性，奧斯建議，下周積極的付出行動是件好事，但要注意方向是否正確，不然會空忙一場喔！

愛情運勢★★★

解析：下周對於愛情會有不切實際的動作出現，也因為這樣的動作，讓感情停止下來，另外，下周對於情人的誠實也相當的重要，切勿有隱瞞的狀況發生。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，要注意自己目前的方向以及努力是否正確，雖然不斷的付出，但卻有白忙一場的情況，奧斯建議，下周多傾聽同事或同學的意見，才有可能改善情況。

金錢運勢★★

解析：財運不甚理想，如果有想買樂透或刮刮卡的朋友，那就要有做公益的心理準備喔！

雙子座

開運顏色：綠色

幸運數字：10

整體運勢★★

解析：下周雙子朋友的想像力與創造力消退許多，並產生了自我封閉的狀況，也因為如此，開始懷疑自己的能力，同時也讓行動力受到影響，奧斯提醒，下周要適時的增加自我的信心，另外，也要避免因信心消退，而有偷懶的想法，一定要多注意了！

愛情運勢★★

解析：雙方溝通不良的狀況，將在下周明顯許多，使得雙方的距離感增加，另外，過往的經驗也會在下周浮現，奧斯建議，千萬不要存在著過去的想法，一定要好好處理。

事業（學業）運勢★★

解析：下周在學／事業方面，做事顯得綁手綁腳，有放不開的狀況，另外，因過度注意一些不重要的事情，導致判斷失常或有錯誤的決定，奧斯提醒，在工作上要多留意囉！

金錢運勢★★

解析：正偏財運較平淡，不太可能會有貴人帶財，另外，在投資方面下周要多避免，因為有盲目投資，導致損失慘重的可能性喔！

巨蟹座

開運顏色：黑色

幸運數字：30

整體運勢★★★★

解析：下周巨蟹朋友的直覺與判斷力增強許多，而創造力與想像力也隨之提高，讓自己下周面對事情的處理能力，都進步許多，同時，更加懂得觀察周遭朋友的需求，並且給予協助，而這樣的優秀能力，都讓自己順利許多，就連朋友圈的評價也加分不少喔！，

愛情運勢★★★★★

解析：下周感情世界會變得有趣許多，將開始懂得為感情增點色彩，並且也了解溝通的重要性，讓另一半在這段感情中，感受到尊重，連帶提升兩人愛情的親密程度喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業方面，將對目前的工作內容感到無趣，並且也容易提不起勁，但上述的創造力或是想像力還是存在，只是會應用於工作之外。

金錢運勢★★★★★

解析：正偏財運都還算不錯，投資理財部分有望出現貴人，並給予許多建議，因此可以多留意投資方面的訊息喔！

獅子座

開運顏色：橘紅色

幸運數字：84

整體運勢★★

解析：下周獅子朋友，情緒起伏大了起來，面對目前的環境也覺得不滿足，而這樣也間接影響了你的生活，讓你在和周遭的人、事、物相處時，都多了點抱怨，奧斯提醒，下周要修正一下自我的心態，才能避免讓不滿足與抱怨的想法，間接影響到自己太多喔！

愛情運勢★★

解析：對於感情的不滿足感提升，變相的希望對方多做一些，或是為你的不安全感多做些承諾，而這樣的舉動，都讓另一半備感壓力，要多加留意了。

事業（學業）運勢★★

解析：在學／事業方面，對於目前的工作內容，存在著很大的失落感，有可能是始終得不到上司的賞識，或是工作遇到了不小的瓶頸，而這些都讓下周的情緒，多了些起伏。

金錢運勢★★

解析：正偏財運勢都不是相當理想，下周物質欲望也提高許多，所以有花費過多的狀況。

處女座

開運顏色：天空藍

幸運數字：24

整體運勢★★★★

解析：下周處女朋友整體運勢平靜許多，不會有太大的起伏，而這難得的平靜，也讓一向忙碌的你，在下周終於可以好好喘口氣，另外，下周對於朋友之間的感情突然重視了起來，如果有時間的話，奧斯建議可以和朋友來場聚會，這樣會讓下周的心情更加愉悅喔！

愛情運勢★★★★★

解析：下周面對情感正確許多，願意給另一半更多的空間，除此之外，也讓自己多學習成長，而雙方的地位在下周呈現平等，讓這段情感立下更好的基礎。

事業（學業）運勢★★★★

解析：在學／事業方面，成功的機會提高許多，奧斯建議，下周多花點心思在工作上，有望得到不錯的回報，另外，若正要簽屬合約或合作的朋友，下周是個行動的好時機，有機會呈現雙贏局面喔！

金錢運勢★★★★★

解析：正財運勢非常良好，可以多加強本業，並且有機會賺到許多錢，另外，若是自有公司或工作室的朋友，下周或許有朋友會為你帶來許多合作機會喔！

天秤座

開運顏色：綠色

幸運數字：68

整體運勢★★★

解析：下周天秤朋友要小心了，過往的努力是否都沒有朝正確的方向呢？目前的穩定，在下周可能會受到方向錯誤的影響，導致有破壞的暗示存在，奧斯建議，下周做事要更加的謹慎，發現錯誤時一定要修正，以免造成不良的狀況。

愛情運勢★★

解析：問題的產生需要兩人攜手解決，若只是單方面的在意與努力，那將對愛情造成更大的裂痕，而下周在感情上，如果遇到問題，兩人一定要好好的溝通與努力喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：在目前的學／事業環境中，呈現了停滯的狀況，但卻不是外在環境導致，更多原因是對自己沒有什麼信心，也不知道自己能做怎樣的職業，要多加注意囉！

金錢運勢★★

解析：財運不佳的一周，投資或是買樂透等，都不會有進財的可能，要盡量把錢省下來。

天蠍座

開運顏色：藍色

幸運數字：35

整體運勢★★★

解析：下周天蠍朋友的情緒起伏，突然大了起來，會不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和人起爭執，雖然這樣的爭吵狀況，並不會持續太久，但奧斯還是要建議，下周要控制一下自己的情緒或脾氣，避免影響到他人。

愛情運勢★★★

解析：下周情感世界裡的情緒化，將容易影響到另一半，並且無法聽進對方的想法，而這樣的狀況，也讓雙方容易起了口角，雖然爭執最後會和平解決，但還是要多加注意。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，下周會懂得找出一條舒適的道路，除了讓自己在學／事業上，有更好的適應之外，也能讓自己避免同事之間的惡性爭執。

金錢運勢★★★

解析：下周偏財運較佳，或許在投資方面能進點小財，但下周要懂得見好就收，因為這樣的偏財進得快也走得快，所以要好好守住喔！

射手座

開運顏色：紫色

幸運數字：17

整體運勢★★★

解析：下周射手朋友，對於目前的生活將有不滿足的想法，也因為這樣，讓你們下周都願意花時間改變目前的現況，另外，下周需注意情緒上的起伏，將容易和周遭的人起爭執，要多注意囉！

愛情運勢★★

解析：非單身的朋友，下周要多加注意和另一半的相處，因為下周可能有不小的爭執產生，而這樣的爭執也會波及周遭的人，所以奧斯建議，下周和另一半的關係要多加留意，才能避免因情緒而影響另一半。

事業（學業）運勢★★

解析：在學／事業方面，容易對環境感到不滿足，與同事之間也有摩擦的可能性，並且對自己的存在感到懷疑，所以下周將會辛苦一點，不過，這狀況是短暫的，所以別在放心上。

金錢運勢★★

解析：正偏財運都較為平淡的一周，需要多加留意下周物質欲望的提升，或許會讓財務吃緊。

魔羯座

開運顏色：黃色

幸運數字：93

整體運勢★★

解析：下周魔羯朋友則顯得小心許多，面對許多事情都放不開自己，原因大多是自己尚未準備好，所以無法面對所有事情，其中，也因為過度的保護自己，讓自身的發展受到了限制，而這樣的狀況，也會影響下周的錢財方面，有守財奴的狀況產生。

愛情運勢★★

解析：下周對於情感上的付出，開始計較了起來，將自己變成吝嗇付出的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現，奧斯提醒，下周多避免這樣的想法產生，以免影響了另一半喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，顯得綁手綁腳的，雖然有把自己的分內工作做好，但對於一些上司交代的事情，就顯得提不起勁，因此錯失許多表現自己的好機會。

金錢運勢★★★★

解析：偏財運勢優於正財運，下周理財觀念增強許多，懂得規劃有利的理財方式，讓自己有機會多進點錢財喔！

水瓶座

開運顏色：灰色

幸運數字：88

整體運勢★★

解析：下周水瓶朋友，累意將充滿你一周的生活當中，或許是工作上及生活中瑣碎的事情多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦，另外，因為這樣的狀況，也導致的一些問題的產生，所以下周要多加注意一下，而適時的放鬆，或許能改善狀況喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方雖然都願意為這段情感努力，但卻忽略了對方的想法或感覺，導致這樣的努力打了折扣，加上彼此對於情感的想像太過美好，下周面臨現實狀況時，將會感到些許落差，要多加注意了。

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業的部份，則無太大的起伏，基本上就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你在目前的工作環境中平穩行事，但若是自有事業的朋友，下周就要注意停滯的狀況，要多抓緊腳步努力一點喔！

金錢運勢★

解析：正財運平穩，偏財運部份較不好，如果有買個樂透的想法，那就要有做善事的心理準備囉！

雙魚座

開運顏色：土黃

幸運數字：22

整體運勢★★★

解析：下周雙魚朋友，對於目前的環境將感到很大的不滿，因為如此間接拒絕了外援，讓自己的狀況受到了阻礙，奧斯建議，下周適時的接受朋友的意見，或許能改善這樣的狀況。

愛情運勢★★★

解析：對於愛情的現況，感到些許的冷淡，有種冷眼看待的感覺存在，而這樣會讓對方感到灰心，所以下周要修飾這樣的狀況，以免影響到另一半喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周在學／事業上，呈現停滯不前的狀況，原因來自於問題的產生，讓你不得不停下來檢視過去的狀況，而你如果趁這個機會去改善問題的話，將會是個對自己有力的時間喔！

金錢運勢★★★

解析：下周有收支不平衡的情形發生，要注意平時的理財狀況，避免因一時的金錢需求，而透支了自己的經濟。

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