香奈兒推出超奢華牛皮籃球！還原經典「金屬鏈帶」男人也瘋狂

編輯／Ann 圖／翻攝自香奈兒、愛馬仕官網

奢侈品牌香奈兒（CHANEL）絕對是每個女生的終極夢想，不過現在，可能連男生都要淪陷了。近年來，香奈兒力求轉型，推出過不少運動類型單品，近日就連籃球和滑板都加入，奢華程度超乎你的想像。

香奈兒旗下的多款包包都配有金屬鏈帶，連新款籃球（約NT$73,100）也不例外，配有金屬球帶，除了使用高級的小牛皮打造之外，還熨燙上了品牌經典LOGO，分為金銀兩色，簡約有型完全體現香奈兒的魅力，帶上籃球場依舊是奢華享受。

另外，一向和潮流有不解之緣的滑板，也成為奢侈品牌的搶佔目標。香奈兒滑板（約NT$224,300）採用漆木打造，全黑設計低調且時尚。正面是防滑材質，「Double C」Logo相當優雅大方，翻到背面更驚喜，竟然是香奈兒的經典格紋，和菱格包包有異曲同工之妙。誰說香奈兒是女人的夢，這兩款簡直燒壞男生的荷包。目前商品已經在官網上架，感興趣的朋友可以多加留意。

同樣是奢侈品染上潮味的還有愛馬仕滑板，以Bouclerie Modern扣環圖騰搭配藍紫色的輪子，絕對在視覺上充滿奢華享受，宛如經典絲巾一樣獨特，看來我們可以期待一下，這些奢侈品牌下一步賺人眼球的商品是什麼。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App