fb ig video ETtoday search mobile

下雨也要打扮時髦！關於雨靴保養常識＋好搭雨靴

> >

最近暴雨連連，除了淋成落湯雞外，更心痛的是心愛鞋子被大雨摧殘，雨靴成為近期話題商品。深受歐美時髦人喜愛，法國品牌AIGLE源自1853年的橡膠工藝大師，至今仍堅持於法國夏特盧Châtellerault手工製作每雙膠靴，更堅持純手工測試每一雙膠靴的防水、耐用、抓地力、耐磨損和撕裂性，打造出舒適、柔軟有彈性又不易變形的膠靴，成就百年橡膠工藝大師的經典傳奇。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

有著雅致小鞋跟與俏麗小翅膀裝飾的經典短筒膠靴款式本季推出全新配色，充滿時尚感的藍綠色鞋面搭配粉膚色飾邊，更添柔美氣質，另款印花，呼應本季南法世界級保育溼地「Camargue卡馬爾格」靈感謬思，將保育區的鳥類生態化作特色圖紋，可與其它服裝、配件完美搭配，展現法式休閒風格。

小朋友的雨靴總是特別可愛，小腳女孩有時碰碰運氣也能在兒童鞋區找到自己的尺碼喔！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

雨靴如何保養？

膠靴髒了可以使用海綿（海綿沾水）或清水沖洗。擦拭方法以海綿沾水擰乾後擦拭乾淨即可。不要用抹布擦拭，因為抹布纖維較粗，長期清潔下易造成膠靴表面耗損較快。

擦拭乾淨後等表面乾了就可以收藏在鞋盒內或陰涼處，收藏時將膠靴筆直豎立（切勿彎曲），可用報紙將濕氣去掉，不可以放在陽光照得到的地方或是高溫下。

膠靴由於氣候或環境關係產生白霧狀是正常的現象，可以用鞋蠟擦拭，使用鞋蠟後水滴滑落快，較不會產生因手去摸鞋面而產生的白霧狀。

建議穿著膠靴時搭配吸濕排汗的襪子透氣性會更好，天然橡膠為有機材質，保養上的細節都是為了維持使用壽命。

編輯：Tiffany Leu |

（完整文章請看VOGUEme.com

延伸閱讀

#MeFashion IG美照必備！最新泳衣推薦、夏季打卡必備單品總整理

#MeFashion UGG「同志驕傲月」推出彩虹配色拖鞋！毛茸茸繽紛又搶眼，再熱也想穿出門！

更多精彩報導，詳見《VOGUEme網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

雨靴, 雨鞋, 保養, 推薦, VogueTaiwan
fashion.net

熱門文章

放洋名模／邱馨慧游泳選手轉行　集滿4大時裝周第一人

懂・時尚／早春是戰場！MOSCHINO鬼超多　Chloe首度出國辦秀

林志玲10句愛情語錄：遇見心動的人一定要爭取，別留下遺憾

這樣做最省錢！髮型師沒教你的「5個」染護小技巧

LIFE・經典／義大利式的藝術生活　SWATCH總監起床第1件事「很浪漫」

亮･珠寶／梵克雅寶聯手日本漆藝大師　蝴蝶胸針上說故事

VANS《哈利波特》系列開賣！「死神的聖物」外套超帥、2款隱藏鞋曝光

張鈞甯戴IWC噴火戰機飛行錶，帥爆！

HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！「百褶泳裙」遮肉神器

愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連超可愛童鞋也有

ET Fashion

推薦閱讀

新莊2.7萬坪「宏匯廣場」2020年開幕！VR主題樂園、最強演唱會殿堂即將降臨

小房間救星！IKEA電子櫃藏「沙發+桌子+床」一鍵收納省下2.4坪

從常用「標點符號」看出性格！句號很有主見、驚嘆號愛恨分明

12星座如何對付職場惡人！獅子直接開罵、惹到天蠍最倒霉 每年焚毀超過220億元的精品！法國政府祭出法規，禁止奢侈品牌破壞環境 54歲基努李維十指緊扣藝術家　蓄鬍Man爆海邊踩沙看秀 林志玲老公AKIRA從小帥到大　是Ralph Lauren首位亞裔代言人、前女友是日劇女王 太妍公開8款「平價美妝」愛用清單　墨水睫毛膏、吸油海綿必買 體力變差、聚會越來越少　在這8個時刻頓時覺得自己老了 10個用眼壞習慣讓健康扣分！關燈看手機、隱形眼鏡戴太久，你中了幾個？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面