6款美妝新品又來燒你荷包　TOM FORD星辰唇膏超閃耀、蘭蔻粉底棒史上最控油

瀏覽、購賣美妝品是現代女性的生活確幸，這篇就從滿足這樣的慾望開始，一次蒐羅這段期間、讓人生火的美妝新品們，價格細節一一解析、讓女孩看完一篇就一次知道最新的下手目標，只是V編提醒大家，小心看完會有副作用、讓錢包不小心打開太多。女孩們、準備好了嗎?



植村秀「赤土色調」無色限唇膏／NT$1,000

以亞洲膚色超顯白的磚紅色調為基準，調入時下最流行的吃土色系，不僅擦起來毫無病氣感，更能透過唇色立即打造超強大的時尚氣場，5款赤土色系的無色限唇膏，包括3款霧面質地、2款水潤光感。

推薦色#171

整個系列中添加最多黃色基調，比一般泰式奶茶少點橘、比傳統磚紅更紅潤，賦予唇色明顯卻不張揚的柔和溫暖色澤。特別適合喜愛紅潤血色唇的女性。

2019炫彩東京迷彩概念便利店

現在只要到植村秀專櫃繳交NT$500預約金（可抵活動當天任一彩妝消費），即可報名植村秀炫彩東京活動，準備高達NT$5000的貼心服務，包括：豪華預約禮（染唇露／唇萃精巧版 +潔顏油15ml + 無極限超時輕粉底5ml）、彩妝師一對一訂製潮流彩妝服務、髮型師設計時尚造型、攝影師為您留下時尚潮照。

參加活動，並消費滿NT$4,500即贈：時尚酷黑化妝包／滿NT$7,000即贈：迷彩潮流吊飾後背包

BOBBI BROWN 金緻美肌粉#熾光 8g／NT$1,800

小紅書爆紅、李佳綺也大推的超級打亮神器 － 金緻美肌粉，粉質超細緻，光澤度絕美，即使刷在鼻頭上一點也不顯毛孔，立即榮登網友熱蒐的打亮產品，今夏推出全新限量色#熾光，帶有玫瑰金色的高調光澤，亞洲膚色也能輕鬆刷出美麗輪廓，不怕一下就下手過重。

YSL 拼接時尚五色眼彩盤 #09愛情 $2500

常賣色中最HOT的色選，長年都處在缺貨狀態，在色料上蘊含了高科技超顯色微粒（extra-thin particles）搭配珍珠母光成分（mother-of-pearl）能模擬出光線折射的璀璨光芒，宛若玫瑰花瓣的色彩搭配，打造令人屏息的完美眼妝。

蘭蔻Lancome零粉感超持久粉底棒 共5色／9g／NT$1,700

打破過去粉底棒給人厚重、黏膩的使用感受，全新《零粉感超持久粉底棒》強調「零油光」、「零毛孔」、「零粉感」，以革命性「珍珠吸油微粒」能偵測油光吸附油脂，延續《零粉感超持久粉底》「靠光遮瑕」技術，運用「珍珠光感粒子」帶來加倍光線折射，改善暗沉不均，毛孔瞬間神隱零瑕疵；「零粉感科技」讓粉底棒塗抹肌膚瞬間轉化為輕盈粉霧質地，24小時完美持妝。

全系列共推出5種色選，包含3色打底色：#010、#025、#007，與2色修容色：#04、#035。





TOM FORD 時尚無極限星辰唇膏NT$1,800（2019年6月6號上市）

從秀場延伸的彩妝系列，擁有大膽前衛的風格，這一次TOM FORD希望將宇宙星辰的絕美閃耀，不僅僅是化做高級訂製服的布料，同時還能延伸到女人的雙唇，「高級訂製流紗」質地，將超細緻的星辰亮粉融入唇膏，只要輕輕塗在雙唇，即能閃耀出奢華不俗氣的訂製光芒，另外，這一次的唇膏使用了「水滴狀珠寶切割斜角」，每個角度都經過超百次的調整與計算，讓它能夠服貼不同的唇形，勾勒唇峰毫不費力。





從唇膏到銀色管身都是義大利製造，共有12個色調，5款是相當前衛的高訂色，另外7款則是女孩平日也可駕馭的氣勢美色。

V編推薦色#08 DAZED和#05 CLASH

3INA FUN肆玩色唇膏4.5g 組合價（唇膏+唇盒）NT$470，共16色

西班牙潮彩妝3INA推出夏日唇膏系列，主打可以自己挑選外盒（共有16款），簡單三步驟：1選色、2選盒、3組合，就能自由拼湊專屬唇膏，精準定義自己的風格，而除了DIY，這次的色調也很不得了，品牌精選出三款奶茶色調，絕對讓女孩一見傾心。

#114泰式奶茶 ：號稱是之前品牌最熱賣、有溫柔小姐姐色之稱的光感潤唇蜜#114唇膏姐妹版，但擦在嘴上就是女孩無法拒絕的泰式奶茶色調，一抹就展現知性文青氣質。

#584杏仁奶茶 ：光澤水亮質地，完全超顯氣質，就像蜜糖小姐姐般甜美可人，絕對秒斬男。

#533太妃糖紅茶 ：俏皮搶眼的暖橘色，韓妞感十足，韓系風格的少女們絕對必收。

※編輯：Jasmine.lee,yoyo.su |

（完整文章請看VOGUE.com）



延伸閱讀

網路高口碑神刷！製作過程直擊、植村秀Shu Uemura【55零刷痕粉底刷】最完整使用秘訣公開。

YSL情挑誘光水唇膏全新12色、Celvoke玩色訂製唇膏09姊妹色、DIOR迪奧粉漾潤唇膏！冬季唇彩控必鎖定的購物清單。

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。