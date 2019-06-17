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最新4款開架粉底液評比！質地好推、漂亮奶油肌就靠這一罐

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最近底妝市場很熱鬧，不僅專櫃品牌出得多，開架也有許多粉底液新品登場，這次就為大家整理出巴黎萊雅、媚比琳、露華濃、1028等超人氣開架粉底液的特色與妝效。

巴黎萊雅24H無瑕完美粉底液

原有「24H無瑕誘潤粉底液」再升級，靈感來自「運動衣科技」，讓粉底液宛如一件貼身運動衣能親膚不脫妝，同時防水、防汗。加上全新的微細球狀因子，讓粉底液的質地更加輕盈，上完妝也感覺很透氣 。

24H無瑕完美粉底液試擦

評比：就算出油也會變成漂亮奶油肌，很適合混合肌或油性肌。

妝感：柔霧妝感

色號：精選適合亞洲人膚色的6色，包括：#015白皙色、#020粉膚色、#120自然色、#125裸膚色、#130明亮色、#200健康色。

容量與價格：30ml，NT$530

媚比琳FIT ME反孔特霧粉底液

含獨特Micro-powders*微米柔霧粉體，加強隱形毛孔與肌膚瑕疵，還能抑制出油，也訴求高遮瑕與長效持妝。原本已經有10色，今年再追加2款亞洲限定新色號#109善良、#118認真，而且終於附上壓頭，控制用量更輕鬆。

FIT ME反孔特霧粉底液試擦

評比：不會卡毛孔，完妝後肌膚摸起來感覺很滑順。

妝感：絲絨微霧

色號：齊全的12色，包括：#109善良、#110優雅、#112溫柔、#115氣質、#118認真、#120內斂、#122溫柔、#125沉穩、#128開朗、#220自信（寶雅獨家）、#230活潑、#310熱情（寶雅獨家）

容量與價格：原有色號30ml，NT$390、#109與#118壓頭版30ml，NT$400

露華濃無懈可擊Candid淨化粉底

主打「為年輕肌膚打造的護膚粉底液」，成分中加進蘆薈、綠茶、山茶花、卵磷脂、小黃瓜萃取等多重保養成份，加強親膚性。用量只需一點，就能為全臉上好輕薄、遮瑕的底妝。

無懈可擊Candid淨化粉底試擦

評比：妝容霧中帶有光感，讓肌膚有質感。軟管造型也很方便使用與攜帶。

妝感：微霧光

色號：共4色，包含：#110淺膚色、#130白皙色、#200裸膚色、#240自然色

容量與價格：10ml，NT$350

1028 Hold it！顏不油終超持輕密粉底

運用超持控油片狀粉體形成吸油防護網，結合阿爾卑斯香草及冬青油樹萃取，帶走油光，幫助長效持妝不暗沉。搭配霧感折光礦物粉末，柔焦肌膚瑕疵，打造柔焦無瑕卻薄透的妝容。

Ｈold it！顏不油終超持輕密粉底試擦

評比：質地好推，完妝後感覺很服貼

妝感：柔霧感

色號：共3色，包含：#01白皙、#02自然、#03粉膚

容量與價格：30ml，NT$480

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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