叫醒你的不是鬧鐘，是責任！長大才懂的3件事，讓你含淚猛點頭

▲長大後擁有了自由，卻也面臨了更多責任與考驗。（圖／翻攝自MBC《春夜》劇照，以下同）

編輯 / Amber

還記得小時候想要趕快長大，畢業後開始工作，或是搬出家裡自己住，就認為是獨立的象徵。工作了一陣子，發現自己從單純變世故，以前不開心就把情緒放在臉上，現在也開始慢慢懂得收斂，很多經過了才有的體會，你也有同感嗎？

以前穿衣是跟流行，現在更在意「適合自己」

隨著年紀增長，許多事越來越懂得以「我」為出發點，以前買衣服總跟隨流行，或是取悅他人，比起這些，現在更在意的是自己的感受。我喜歡這件衣服是我決定，打扮成我喜歡的樣子，而不是為了誰。

以前害怕一個人，現在卻怕沒有懂你的朋友

小時候總喜歡和三五好友一起出去，只要有活動必跟，覺得朋友越多越好。長大才知道，再多的朋友，也不如一兩位密友，凡事不用多說，一個眼神就夠。漸漸發現朋友多卻沒有一個能掏心，這樣反而比一個人更孤單。

早上叫醒你的不是鬧鐘，而是責任

以前遲到，總覺得應該不會怎樣吧！現在大了反而開始不用設鬧種，甚至假日還更早起床。成長代表著你背負著更多責任。變得開始懂得朝目標努力奮鬥，再也不是以前想放棄就可以什麼就丟掉的你，努力工作不只是為了生活，人生還有好多夢想等著你去實現。

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