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Supreme X AJ14靈感來自法拉利550　白黑配色、滿版鉚釘更霸氣

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編輯／Duke

先前就有謠言傳出Supreme將與Jordan Brand合作，發佈最新的Air Jordan 14聯名鞋款，相隔數日，雙方終於正式公開該鞋款的樣貌，並且也讓許多粉絲期待著，因為上一次的聯名系列是在2015年，歷經了4年將再度回歸，對於粉絲來說完全就是天上掉下來的禮物，而下面就一起來看看吧！

▲Supreme X Air Jordan 14。（圖／翻攝自Supreme）

▲睽違已久的Supreme X Air Jordan 14。（圖／翻攝自Supreme）

誕生於1998年的Air Jordan 14，當時的原版配色為黑紅，其設計靈感來自喬丹（Michael Jordan）最愛的法拉利（Ferrari）550 Maranello，而Supreme推出的Air Jordan 14共有2個配色，分別是黑藍以及白黑，設計上，將Supreme的Logo置於外側徽章、鞋舌、鞋後跟處，其中，該鞋款使用大量的鉚釘佈滿鞋身，是最大的亮點設計，同時也讓整體質感加分了不少。

▲Supreme X Air Jordan 14。（圖／翻攝自Supreme）

▲將推出白黑與黑藍2色。（圖／翻攝自Supreme）

▲Supreme X Air Jordan 14。（圖／翻攝自Supreme）

▲Supreme X Air Jordan 14。（圖／翻攝自Supreme）

▲Supreme X Air Jordan 14。（圖／翻攝自Supreme）

▲皮革材質搭配鉚釘，能預期質感應該不錯。（圖／翻攝自Supreme）

最新的Supreme X Air Jordan 14聯名系列，目前只有曝光鞋款消息，不確定是否會有相關服飾推出，不過，鞋款的消息已經公佈，此次聯名將於6／13在紐約、布魯克林、洛杉磯、倫敦、巴黎店與官網發售，而日本店家則是6／16，售價為美金248元（約台幣7,500元）。

近期除了Jordan以外，英國鞋履品牌Clarks也有與Supreme進行聯名，而雙方發售的是紅極一時的變形蟲設計袋鼠靴，並使用麂皮材質打造黑、紅、藍以及棕色，目前已經在6／1發售，售價為美金188元（約台幣5,650元）。

▲Supreme X Air Jordan 14。（圖／翻攝自Supreme）

▲Supreme X Air Jordan 14。（圖／翻攝自Supreme）

▲使用變形蟲設計的袋鼠靴。（圖／翻攝自Supreme）

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關鍵字：

Jordan, Supreme, 聯名, 喬丹, 法拉利, 黑紅, 紐約, 洛杉磯, 英國, Clarks, 變形蟲
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