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《玩具總動員》商品太燒！韓妞瘋搶巴斯光年「甜甜圈桶」　背出門超可愛

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG@miya2356、@soominigram、@dunkindonuts_kr、@taeahkim 、@specialfishkk

《玩具總動員》在影迷們的敲碗等待之下，將在6月20日迎來第4集，距離上一集暌違9年之久，可以說是全球粉絲的盛事。所以近日在南韓更是掀起一波玩具總動員周邊商品熱潮，你的荷包準備好了嗎？

知名甜甜圈品牌Dunkin Donuts 和《玩具總動員4》，就在南韓推出了甜甜圈禮盒以及巴斯光年收納桶，馬上引起搶購熱潮。此次的甜甜圈融入了胡迪的招牌格紋、三眼怪方型以及巴斯光年造型，分別是香蕉、馬鈴薯、牛奶口味。

想要一口氣全部吃到的粉絲們，Dunkin Donuts還貼心提供了6入組合。除此之外，只要加價約台幣 80 元，就能換購到印有胡迪和巴斯光年的經典收納鐵盒，簡直太懂粉絲們的胃口。

▲玩具總動員。（圖／翻攝自IG）

▲玩具總動員。（圖／翻攝自IG）

另外重頭戲莫過於巴斯光年收納桶(約NT$370)，仿造人物的造型設計，精細到表情和裝備都神還原動畫，就連巴斯光年的透明頭罩也能推開。更厲害的是，只要將巴斯光年的頭向上打開，身體立刻變身收納空間。

▲玩具總動員。（圖／翻攝自IG）

▲玩具總動員。（圖／翻攝自IG）

不論是當成隨身包帶出門，或是在家收納，都是實用可愛的周邊商品，據說在南韓已經造成轟動了，大人小孩都搶著打卡背出門，這款不買實在說不過去呢！

▲玩具總動員。（圖／翻攝自IG）

▲玩具總動員。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

玩具總動員, 胡迪, 巴斯光年, 玩偶, 收納, 南韓
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