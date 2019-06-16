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K’Space ＆ Cafe信義登場　像在高級公寓喝咖啡

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▲K’Space & Cafe選品咖啡概念店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲K’Space & Cafe選品咖啡概念店開幕，信義區又有新選擇。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

進駐信義誠品十餘年的寬庭K’Space，近期首度大改裝，以「K’Space & Cafe選品咖啡概念店」方式重新登場，結合居家選物的特色，打造溫馨輕鬆且兼具輕奢的風格，並穿插20多個座位，提供特色「拉霸式咖啡」與輕食、甜點，像在高級公寓喝下午茶。

▲K’Space & Cafe選品咖啡概念店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲華麗帶點奢華的風格，包括地面與牆面。

寬庭K’Space位於信義誠品1樓中心點，近期迎來首度大型改裝，結合咖啡廳元素讓消費者「慢慢體驗」居家美好，7公尺長的大理石吧台，特別採用低高度設計，讓家的氛圍大於咖啡廳，咖啡師使用「拉霸式咖啡機」藉以區隔手沖咖啡等市場，讓民眾能嚐鮮。

▲K’Space & Cafe選品咖啡概念店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲氣勢的長吧台加上拉霸式咖啡機，帶給民眾新體驗。

其家飾選品空間融合咖啡座位，讓整體氛圍「像家一般」做出特色，採用選品杯盤讓客戶實際使用，搭配藝術品與從非洲、泰國等地選擇的工藝品，在店內可直接感受藝術風格，最低千元起就能購買攝影作品，讓消費者先感受生活升級的滋味。

餐點提供咖啡、茶飲與氣泡特調，另也提供部分帕里尼、鹹派等鹹點與千層蛋糕等甜點，單價從130元至180元不等。

▲K’Space & Cafe選品咖啡概念店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲K’Space & Cafe選品咖啡概念店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲菜單相當簡單，單價約130元起。

業者表示，K’Space & Cafe選品咖啡概念店型，未來也即將擴展至其他店舖，今年7月則會有百坪較高端的「寬庭Cafe」在高雄大立1樓登場，信義誠品門店在開幕期間，推出店內消費不限金額，即可以299元加價購買450元商品，在咖啡區消費滿500元，增選品區500元抵用券。

▲K’Space & Cafe選品咖啡概念店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲K’Space & Cafe選品咖啡概念店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲K’Space & Cafe選品咖啡概念店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲選品也相當豐富。

關鍵字：

寬庭, K’Space & Cafe, 信義誠品
fashion.net

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