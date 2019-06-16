奧斯塔羅12星座一周運勢0617-0623　天秤事事不順心、單身金牛快告白

20190617-0623奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：金牛座事業運最旺！學／事業方面在下周都有望開始獲得回報，原因來自過去的努力，將在下周逐漸收穫，並讓你更願意投入在目前的工作當中，而業務性質的朋友，多努力些，下周有機會拿到還不錯的單唷！

TOP2：射手座愛情運最旺！雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也在下周獲得解決，而單身的朋友，奧斯提醒你下周要注意桃花的出現，要多加注意喔！

TOP3：水瓶座金錢運最旺！偏財運優於正財運，或許朋友之間會為你帶來許多進錢的機會，若有朋友帶來點投資訊息，也可以好好參考一下。

本周需注意星座

1.雙子座事業運需要留意：在下周學／事業運勢方面，奧斯建議要花點心思了解自己的能力到哪裡，避免做些無謂的動作，以免讓自己跟周遭的人事差了一大截，要多加注意喔！

2.牡羊座愛情運需要留意：對於目前的感情稍稍感到厭倦，雖沒有分離的意味，但就是沒有想多做些什麼，而這樣的狀況，另一半是感受得非常清楚的，所以下周要注意這樣的狀況，別因為自己情緒或想法，冷落了另一半。

3.獅子座金錢運需要留意：正偏財運不佳，有破財的可能性，下周不適合有投資動作，所以奧斯建議金錢方面守成就好。

牡羊座

開運顏色：綠色

幸運數字：14

整體運勢★★★

解析：牡羊朋友，下周則顯得比較沒有動力了，雖然腦海中仍舊有努力的想法，但卻始終怠惰了起來，面對人、事、物時，也顯得提不起勁，奧斯建議下個禮拜要再積極一些，不管是手邊工作或是面對人、事、物時，都提起些熱情會比較好喔！

愛情運勢★★

解析：對於目前的感情稍稍感到厭倦，雖沒有分離的意味，但就是沒有想多做些什麼，而這樣的狀況，另一半是感受得非常清楚的，所以下周要注意這樣的狀況，別因為自己情緒或想法，冷落了另一半。

事業（學業）運勢★★

解析：提不起勁的狀況，在學／事業方面則顯得更加明顯了，基本上，工作方面不會有太大的起伏，單純是自己對工作沒有想做太多的想法存在，並且面對同事或上司也會有冷淡的狀況。

金錢運勢★★

解析：怠惰的狀況連帶影響到自己的專業能力，因此正財運運勢不佳，而偏財運就顯平淡，下周奧斯建議守成就好。

金牛座

開運顏色：銀色

幸運數字：25

整體運勢★★★★★

解析：金牛朋友下周強烈的自信，將暗示著成功的指日可待，而這樣的收穫，多半來自過去的努力與付出，因此過往埋首努力的朋友，下周有望開始獲得回報，讓一向習慣勞累的你，開始感到值得，另外，也對事情的掌握度提升許多，讓你內心備感安心不少。

愛情運勢★★★★

解析：成熟穩定的戀情狀態，讓雙方對於未來都感到踏實不少，有伴的朋友奧斯建議，下周可要好好享受難能可貴的甜蜜時間，而單身的朋友，若有追求許久的對象，下周可以嘗試表示心意囉！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業方面在下周都有望開始獲得回報，原因來自過去的努力，將在下周逐漸收穫，並讓你更願意投入在目前的工作當中，而業務性質的朋友，多努力些，下周有機會拿到還不錯的單唷！

金錢運勢★★★★★

解析：正財運優於偏財運，奧斯建議多著重在本業上，才有望獲得不錯的金錢回報。

雙子座

開運顏色：紫色

幸運數字：36

整體運勢★★★

解析：下周雙子的朋友，面對人、事、物的熱情會消退許多，並且將感到些許的孤寂感，也因為在下周部分問題的產生，也讓自己感到無力許多，奧斯建議下周要多著重在自己的內心，找回當初的熱情或許能有效改善下周遇到的瓶頸。

愛情運勢★★★

解析：下周雙方的情感面臨問題，原因來自某一方對於目前感情付出太多，卻忽略了對方是否能夠接受，因此間接造成了些許的壓力，奧斯建議在做些貼心舉動時，還是要看對方是否需要會比較好喔！

事業（學業）運勢★★

解析：在下周學／事業運勢方面，奧斯建議要花點心思了解自己的能力到哪裡，避免做些無謂的動作，以免讓自己跟周遭的人事差了一大截，要多加注意喔！

金錢運勢★★

解析：下周偏財運不佳，奧斯建議打算投資的朋友，適時的考慮可以，但考慮太久會錯失機會的，所以時機差不多就可以入場投資囉！

巨蟹座

開運顏色：藍色

幸運數字：41

整體運勢★★★

解析：下周巨蟹座的朋友，面對目前的環境將會感覺自己的不足，因此有提升自己的想法出現，同時，面對熟悉的現況開始猶豫是否要做些改變，而這樣的狀況出現，也讓自己開始有自我提升的動作。將是個良好的一周，奧斯建議要好好把握。

愛情運勢★★★

解析：在下周會感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼，所以下周思緒的提升，將帶領感情進入更深的層次，並且也願意與另一半向前邁步。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，總而言之，將會是個充滿變動的工作周期。

金錢運勢★★★★★

解析：正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

獅子座

開運顏色：灰色

幸運數字：52

整體運勢★★

解析：下周獅子朋友的信心度與堅持度下降許多，面臨事情的熱情也相對減少，所以奧斯提醒，下周在面對事情時的堅持度要高一點，才會比較好喔！另外，也要注意三分鐘熱度的狀況存在，所以下周如何延續熱情，將會是需要學習的課題。

愛情運勢★★★

解析：下周雙方之間的共識度降低許多，要多注意彼此在愛情中的步伐是否一致，因為一前一後的愛情有時並不是件好事喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周自信心不足的狀況，在學／事業方面尤其明顯，因為這將導致自己與現在的環境有了隔閡，同時，也讓自己腳步慢了許多，有進度落後的狀況出現，一定要多加注意。

金錢運勢★★

解析：正偏財運不佳，有破財的可能性，下周不適合有投資動作，所以奧斯建議金錢方面守成就好。

處女座

開運顏色：黃色

幸運數字：63

整體運勢★★★

解析：長久以來堅持的事物或想法，將在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是朋友，讓處女的情緒受到影響，奧斯提醒下周在面對自己的想法時，要堅持一點，避免因外來的評價動搖了自我的內心。

愛情運勢★★★

解析：下周兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣的爭執也將帶領彼此進入更深的情感中，因此奧斯提醒，下周的爭吵可別往心裡去囉！

事業（學業）運勢★★★★

解析：在目前的學／事業中，有機會創造出不錯的成績，因此下周在工作上，將會做得有聲有色，要好好把握！

金錢運勢★★★

解析：偏財運勢較差，正財運勢還不錯，要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯的進財機會。

天秤座

開運顏色：土黃

幸運數字：47

整體運勢★★

解析：下周天秤朋友面對人、事、物時，將感到諸多的不順利，不論是計畫受阻或是有了些小狀況，都暗示下周會是個不順的周期，奧斯建議下周做事情要多注意一些，避免太過唐突的決定影響日後的狀況。

愛情運勢★★

解析：雙方的價值觀在下周出現落差，或許是遇到了某些事，才讓雙方感到價值觀的差異，而下周也有爭執的狀況存在，所以奧斯建議，下周脾氣要在緩著些，並且多點耐心，別讓上述的狀況影響彼此情感。

事業（學業）運勢★★

解析：下周在學／事業方面，容易出現錯誤的判斷與決策，並且工作時也顯得浮躁許多，所以下周在工作事業方面要多沉住氣，避免讓情緒影響到你的工作。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不佳，奧斯提醒下周多避免小試身手或是投資的狀況，因為下周也有破財的狀況存在，需要多留意囉！

天蠍座

開運顏色：白色

幸運數字：58

整體運勢★★

解析：下周天蠍朋友的物質欲望將提升許多，許多事情也不再看得那麼細，同時，也讓自己停留在物質層面，因為如此讓自己的心靈層面空虛許多，奧斯提醒下周要多注意自己內心的感受，要避免透過物質追求來彌補內心的缺乏。

愛情運勢★★

解析：下周在感情運勢方面，要多加注意自己的狀況，有時候表面上表現出來的穩定與內心想法是兩回事，所以下周對於情感的想法將複雜許多，要多加注意了。

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，則可簡單看出下周顯得實際許多，代表目前正在自我的工作上努力奮鬥，除了賺錢還是賺錢，但卻也隱含著過度勞累的狀況，所以奧斯醒下周工作方面要適時的放鬆喔！



射手座

開運顏色：天空藍

幸運數字：69

整體運勢★★★★★

解析：射手朋友的下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅也反應在外表，讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人的事情，也都在下周畫下句點，讓你長久以來的緊繃，能夠放鬆不少。

愛情運勢★★★★★

解析：雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也在下周獲得解決，而單身的朋友，奧斯提醒你下周要注意桃花的出現，要多加注意喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周學／事業將有望踏上一段成功的旅程，而且與成功的距離，將在下周拉近一大步，並且手邊的工作與事情也有望畫下一個段落。

金錢運勢★★★★

解析：正財運不錯，長久努力的成功，將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

魔羯座

開運顏色：橘紅色

幸運數字：74

整體運勢★★★

解析：下周魔羯朋友的過往回憶或是想法，將重新浮現在目前的生活中，讓自己在面對事情時，再度受到過去想法的影響，導致自己感到些許的無力，奧斯提醒這樣的狀況是短暫的，所以下周在處理事情或想法時，著重在當下就好，一定要避免過多的思緒，才不會又牽扯過多的想法喔！

愛情運勢★★★★

解析：下周開始認知情感不足與問題尚未完全解決，都有機會在下周花心思和另一半溝通，將會是有助感情發展的一周。

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，過往異動或漂浮不定的想法，都在下周漸漸平穩起來，面對工作的向心力與行動力，都有望在下周提升許多。

金錢運勢★★★

解析：金錢運勢平淡的一周，不會有太大起伏，也不會有什麼意外錢財進來，奧斯建議守成就好了。

水瓶座

開運顏色：黑色

幸運數字：96

整體運勢★★★★★

解析：歡愉以及慶祝的氣氛，將充滿水瓶朋友下周的生活中，而長久以來努力的事情，也有望在下周開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友，下周也許能減緩許多，因此奧斯建議，下周儘管好好享受這樣的歡愉吧！



愛情運勢★★★★

解析：彼此在感情中的狀況更加良好，也樂於溝通與分享，並且讓雙方的感情之路順利許多，而單身朋友下周的桃花運還不錯，或許有機會出現還不錯的對象，另外，有伴的朋友要適時的拒絕外來的示好比較好喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面有成功的徵兆，甚至出現為公司立功的好機會，所以奧斯提醒，下周在學／事業方面要多加努力，成功才會隨之而來，一定要好好把握機會！如果自有公司的朋友，下周業務及訂單也有增加的狀況出現。

金錢運勢★★★

解析：偏財運優於正財運，或許朋友之間會為你帶來許多進錢的機會，若有朋友帶來點投資訊息，也可以好好參考一下。

雙魚座

開運顏色：天藍色

幸運數字：85

整體運勢★★★★

解析：雙魚座的朋友，下周對於事情都能靈活掌握，並且也能運用自己的能力，讓自己在下周感到安心，因為如此，也對自己的信任感提升許多，面對許多事情都安心不少，所以下周會是備感踏實的一周喔！

愛情運勢★★★★

解析：雙方在下周將面臨轉捩點，有機會朝向更好的方向發展或是停留在原地，所以奧斯建議，如果下周在感情上有想改變的想法，一定要好好把握，因為結果將會相當良好喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：在學／事業方面，下周將出現許多選擇的機會，並且也有接到更多工作的可能性，雖然下周在學／事業方面或許顯得比較辛苦，但因為可以預見之後的狀況相當良好，所以奧斯建議，下周要好好把握做事的機會囉！

金錢運勢★★★

解析：錢財花費較大，要多注意開源節流，避免因為一時的花費，讓自己的經濟壓力吃緊許多。

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