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輔大學生才知道的超私房美食！橘爸雞腿堡、40年牛肉麵，沒吃到不能畢業

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▲輔大美食。（圖／美食誌提供）

位於新莊的輔仁大學，除了大家熟知的鬆餅、冰淇淋、大菠蘿之外，還有什麼私房美食呢？這次編輯也實際訪問了輔大學生，並挑選了五家特別的輔大美食，來看看這些美食你有沒有吃過吧！

揪你餐車 JOURNEY FOOD TRUCK
工商城內／限量有機早餐

▲輔大美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客硬骨魚覓食中提供）

店家位於輔大工商城內，老闆希望大家都能吃得安心，所以店內的每一樣商品都是有機無毒食品，並會根據季節推出限定餐點、甜點，想吃記得前一天確認店家IG、Facebook公佈的菜單，提前一天線上預約才能保證吃到喔！

揪你餐車 JOURNEY FOOD TRUCK
地址：新北市新北市新莊區中正路514巷53弄39號1F
營業時間：星期一到星期日 7:30-賣完為止（星期日休息）
電話：0988 895 211

有朝一日
工商城／悠閒早午餐

▲輔大美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客唯有美食女子提供）

隱藏在工商城老宅的二樓，整體裝潢為工業風，販售漢堡、熱壓吐司、沙拉等餐點。推薦必點為橘爸雞腿堡，清爽的特製橘醬搭配帶有肉桂香的酥炸雞腿，口感較一般漢堡清爽，再搭配一杯紅茶奶奶，絕對是最完美的組合。

有朝一日
地址：新北市新莊區中正路514巷53弄2號
營業時間：9:00-15:00
電話：(02)2901 2286

SHARE KITCHEN 想初。享廚
514巷／舒適空間

▲輔大美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客BN提供）

享廚鄰近輔大側門，整體採工業風的裝潢，環境舒適。除了販售咖啡外，還有日式丼飯、咖哩飯、定食等餐點，其中，餐點平價美味，不限制用餐時間、免費提供插頭使用，不論是中午吃飯還是與同學討論報告都很合適。

SHARE KITCHEN 想初。享廚
地址：新北市新莊區中正路514巷91號
營業時間：星期一到星期五 11:00-21:00；六日11:30-21:00
電話：(02)2904 6666

雪城麻辣燙
514巷／濃郁美味

▲輔大美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客cheeer提供）

狹長的店面有內用座位，整體採自助式夾菜，秤重算錢，想吃什麼自己夾。麻辣燙的白湯底是店家選用特製中藥材熬製而成，編輯推薦湯頭一定要加辣，微微香辣的辣油讓整體湯頭層次更為明顯，記得要注意店家每月公佈在FB的公休時間，才不會撲空了喔！

雪城麻辣燙
地址：新北市新莊區中正路514巷19號1樓
營業時間：11:30-13:30 17:00-22:30（星期三休息／公休日不定）
電話：0983 037 865

老葉牛肉麵
建國一路／經典必嚐

▲輔大美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客愛口甲蓢提供）

說到輔大就一定不會漏掉最有名的老葉牛肉麵了，他在輔大附近已開業近40年仍屹立不搖，濃郁的牛肉湯底吸引許多外地遊客慕名而來，而店家特色是小菜的販售方式，採全開放空間，想吃什麼自己拿，還可以依據個人喜好切成合適的大小。

老葉牛肉麵
地址：新北市新莊區建國一路14號
營業時間：星期一到星期日 11:30-23:00（星期三休息）
電話：(02)2908 7278

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

延伸閱讀

月底還是有聚餐想裝個逼？別怕、永春站罩你！虎林街高CP美店，早午餐下午茶，一路吃到豐盛晚餐！

關鍵字：

MENU美食誌, 輔大, 新莊, 揪你餐車, 有朝一日, 享廚, 老葉牛肉麵, 麻辣燙
fashion.net

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