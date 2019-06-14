久坐救星！韓妞瘋「袋鼠跳」，不僅下半身激瘦，連厚背肉都消了

▲大家一字排開，搭配KPOP舞動真的很熱血。（圖／翻攝自IG/team.big_zzang.ssom）

編輯/ Lily

運動風盛行，女生們相約健身可說是全民運動，但可能因為和朋友有飯局、減重卡關、種種發懶因素導致沒辦法堅持下去。如果眼前有個超有趣的運動，剛好又能快速燃燒脂肪，是不是好想試試看呢！

▲很有新鮮感的彈跳鞋。（圖／翻攝自IG/team.big_zzang.ssom）



最近在南韓運動圈，許多女生都在瘋「袋鼠跳運動」，只要一滑IG你就會發現很多女生腳上都踩著一雙彈跳運動鞋，一邊彈跳且一邊做運動，偶爾搭配拳擊手勢，跳起來就像袋鼠般可愛，而這個運動的名稱就叫做KANGOO JUMP

▲除了鍛鍊下半身線條，連後背肉都能消。（圖／翻攝自IG/kangoo_club_dmitrov）

這個看似新奇的袋鼠跳運動，其實在歐洲國家行之有年，只不過最近又被韓妞們發揚光大。雖說台灣目前還不太盛行，但這運動可說是非常有「效果」。根據統計，坐一小時袋鼠跳可以燃燒500多卡，燃脂力勝過跑步，更和TRX與游泳高強度運動相差不多。

這個運動除了下半身跳躍，還能搭配不同的上身運動做訓練，讓上下半身在跳動同時，能同步被鍛鍊。這運動除了適合久坐下半身肥胖女生，若你背很厚實，上半身看起來壯壯的女生也很適合，據說練完後背肉都消了呢！

在 Instagram 查看這則貼文 Kangoo Jumps Kharkov（@luuna_sport）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 20 日 上午 12:23 張貼

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