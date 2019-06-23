搶翻天的5大「奶茶色球鞋」　穿出清新感，情侶選這雙準沒錯

▲（圖／_____sui._____@IG）

小白鞋雖然很好搭，但穿久了總會膩吧！想來點不一樣的風格嗎？今年春夏天不妨考慮一下奶茶色吧！奶茶色系的鞋子不僅好看而且百搭，比起小白鞋又多了分溫柔的感覺，今天就一起盤點一下近期超夯、被搶翻天的奶茶鞋吧！（看到就先下手為強啊～

1、CONVERSE

▲（圖／_____sui._____@IG）

這雙「蜜糖奶茶色」的帆布鞋早在日本搶翻天！無論低筒或是高筒款，連店員都無法抗拒，因此就算你想買也不一定買得到，所以看到就先下手為強啦，你連猶豫的機會都沒有！比起經典黑白色，這雙「蜜糖奶茶色」能帶出清新女孩的氣質，也能帶出成熟女子的高雅，無論是配上隨性的牛仔褲或者是少女的短裙，都相當適合！

▲（圖／riiisa.gram@IG）

不少日本女生都以寬褲做搭配，穿著的色系以大地色為主，像是杏色、米白色、綠色，打造日系文青風。

▲（圖／manamiiin___@IG）

無論是氣質風或是休閒風都很好駕馭，若覺得高筒較難做搭配的話，低筒的帆布鞋是很好入門的熱賣款，尤其搭配襪子相當可愛！

2、REEBOK ROYAL BRIDGE 3.0

▲（圖／reebokclassickorea@IG）

從REEBOK ROYAL BRIDGE 2.0就已經很紅的老爹鞋，最近出了3.0更是找了WANNA ONE代言，連HANI的時尚機場穿搭都有它！尤其是這雙奶茶色每看一次就被燒一次，據說在南韓已經大缺貨，想入手一雙老爹鞋的美少女們要好好把握機會啊！不然到時候買不到就只能看著別人耍美了......

▲（圖／kiitosstore@IG）

而許多人可能以為老爹鞋看起來很粗獷，很難做穿搭，其實它很好駕馭！尤其是奶茶色根本讓整雙鞋的粗獷感降到最低，散發濃濃的文青味啊！無論是最不會踩雷的運動服穿搭，或是丹寧穿搭都無違和感，但在這裡要注意的是，無論是哪一種穿搭，露出腳踝才能顯高又顯瘦，不然真的很像爸爸在穿的感覺啦.....

3、VANS OLD SKOOL

▲（圖／mmk__56）

VANS OLD SKOOL系列一直都是VANS的經典款，每次只要限量款一出就是被搶光光。而這個奶茶色的麂皮VANS OLD SKOOL一開賣，到處都是搶購熱潮，據說在南韓街頭，到處都可以看到韓妞腳上穿著它！

▲（圖／yuuka.k@IG）

VANS一直都相當好搭，配上丹寧能給人淘氣的風格，而這雙鞋其實比起Converse的帆布鞋更適合打造氣質風格，日本女生大多都是配搭長裙，給別人溫柔女生的感覺。

4、NEW BALANCE 574Sv2

▲（圖／nblifestyle_kr@IG）

以打造各式復古球鞋聞名的New Balance 在今年春夏強勢推出了一系列超美的復古新系列「574S v2」運動鞋，品牌最佳代言人IU 以全身亮眼的紅色套裝搭配New Balance 574Sv2的「焦糖拿鐵」色，優雅的老爹鞋身搭配及腳踝的長裙不但讓整體看起來更有女人味，整個人看起來超修長。

▲（圖／nblifestyle_kr@IG）

除了運動裝扮外，其實一般較休閒風的穿搭也能輕鬆駕馭！

5、EXCELSIOR 餅乾鞋

▲（圖／excelsior_official@IG）

南韓超紅的餅乾鞋，厚厚的橡膠鞋底，帶點可愛又帶點傻氣的感覺，深受日韓女孩們歡迎！不只成為網紅穿搭首選，更因為穿起來比其他帆布鞋舒適有型，其中這款奶茶色的餅乾鞋更是最近在 IG 上很火的一款顏色，相當百搭，男性女性都適合。

▲（圖／excelsior_official@IG）

不少南韓歐巴歐妮拿來當情侶鞋做穿搭！是一年四季都適合的鞋款唷！

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

延伸閱讀

Nike也瘋「怪美」款球鞋？這4雙AirMax攜手潮流品牌搞怪又可愛

珊瑚橘、檸檬黃！穿膩基本款Converse？今年鞋櫃就差這一雙！

鞋櫃裡就缺這雙！「老爹鞋」搭上奶茶色風潮，adidas又來搶荷包了

