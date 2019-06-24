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以後再也不怕買錯色號啦！櫻花妹靠「這兩支」唇膏補救

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▲▼ 唇膏界英雄誕生！日本女孩靠「這兩支」讓死亡色號回春，再也不怕買錯色（圖／bella儂儂提供）

女孩們打開抽屜，看看哪支唇膏是你買錯顏色的，不過先不要急著丟！因為唇膏界的英雄來了，不僅幫你把買錯的唇膏起死回生，還能發揮出更多可能性。日本女孩愛牌COFFRET D’OR推出的新色唇膏，其中就有2支可以調整你唇膏的冷暖色調，讓你畫出襯膚的唇色。

▲▼ 唇膏界英雄誕生！日本女孩靠「這兩支」讓死亡色號回春，再也不怕買錯色（圖／bella儂儂提供）

COFFRET D’OR 2019 的春夏彩妝，從肌膚色調來設計唇膏，找出10種最適合亞洲肌膚的顏色，並加入2支可以調整顏色的款式。女孩們應該有經驗，在網路上看到誰誰誰擦的顏色好美，帶著興奮得心情手刀購入，但是擦在自己的唇上，怎麼就是很顯黃，氣色不好呢？

▲▼ 唇膏界英雄誕生！日本女孩靠「這兩支」讓死亡色號回春，再也不怕買錯色（圖／bella儂儂提供）

這次COFFRET D’OR推出唇膏的概念就是，在大家挑選唇膏之前，可以先多看看自己的肌膚是哪一種色調，因為膚色是決定的關鍵，還有頭髮、瞳孔也都會間接影響口紅在你嘴唇上的改變。

▲▼ 唇膏界英雄誕生！日本女孩靠「這兩支」讓死亡色號回春，再也不怕買錯色（圖／bella儂儂提供）

代表冷調的薰衣草紫色，可用來校正暖色調口紅，當你覺得擦上這唇膏，臉看起來很黃時，只要疊擦上薰衣草紫色唇膏，就可以將原本過於暖色調的顏色，轉為冷色。

▲▼ 唇膏界英雄誕生！日本女孩靠「這兩支」讓死亡色號回春，再也不怕買錯色（圖／bella儂儂提供）

另一支綻放耀眼光彩的金黃色唇膏，則是在當你擦完唇膏後，覺得整個人看起來太高冷、臉色蒼白時，就可以用金黃色的唇膏，為膚色增加一些溫度。

COFFRET D’OR水光我型口紅，質地融化般延展開來，乾燥唇也能完美服貼，打造自然光澤與柔潤感兼具的雙唇。添加玻尿酸、水溶性膠原蛋白保濕成分，守護乾燥雙唇。

▲▼ 唇膏界英雄誕生！日本女孩靠「這兩支」讓死亡色號回春，再也不怕買錯色（圖／bella儂儂提供）

微笑俏顏修容N，限定2色，5g，NT$890。

由親膚力佳的雙色腮紅及雙色透明美肌粉體所組合而成，添加玻尿酸以及水溶性膠原蛋白，能為肌膚保濕。其中還含有能提升肌膚透明感的隱藏式藍色珠光粒子。

▲▼ 唇膏界英雄誕生！日本女孩靠「這兩支」讓死亡色號回春，再也不怕買錯色（圖／bella儂儂提供）

光透立體眼彩蜜，共2色，3.2g，NT$750。

作為眼彩打底使用，更可提高眼妝效果及持色度。細緻透亮薄膜，其中添加裸膚珠光能瞬間融入肌膚，綻放水潤光澤與深邃陰影，營造出更有輪廓感的立體眼眸。輕盈質地大片延伸，清爽服貼，恆久持妝不掉色。

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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關鍵字：

唇膏, 櫻花妹必備, 日本, 色號, Bella, 儂儂
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