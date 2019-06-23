fb ig video ETtoday search mobile

2019韓星高討論度「短髮範本」　辛睿恩及肩長度不挑人、IU自然外翹最Q

> >

不知不覺2019也快過了一半，眼看天氣越來越熱，是時候該剪個清爽的短髮了！就看看韓網評選的2019春夏韓星「短髮範本」，除了最近討論度超高的《輔佐官》申敏兒短髮之外，還有那些大勢的短髮範本呢？一起看看，然後決定一下新髮型吧！

▲短髮圖鑑。（圖／美人圈）

＃申敏兒：精明幹練的C字捲

即將上檔的韓劇《輔佐官》中出演國會議員、展現反轉形象的申敏兒，跳脫以往清新可愛的魅力，在新劇中完美消化了精明幹練的女強人角色，C字捲髮搭配俐落的西裝造型，有種知性、成熟的感覺。

▲短髮圖鑑。（圖／美人圈）

>>整理重點＆技巧

這款短髮非常修飾臉型，整理難度也不高，只要將後腦杓的部分用圓梳吹圓就好，也可以直接以髮捲捲住後腦勺加強弧度，沒時間整理頭髮的上班族或學生都很適合！


＃韓志旼：空氣瀏海更顯逆齡

引發話題的神劇《耀眼》，與對手演員南柱赫相差12歲不僅看不出年齡差，還展現了吃了防腐劑般的童顏外貌，韓志旼每部戲都在更新顏值！唯一不變的就是俏麗的短髮造型，跟申敏兒款有點類似，差別在於韓志旼的髮尾更厚一些、也有剪瀏海，顯得更逆齡，即使演出大學生的角色也無違和！

▲短髮圖鑑。（圖／美人圈）

＃朴信惠：蓬鬆有型的層次髮尾

朴信惠從10年前的《原來是美男》、《你爲我着迷》中的短髮後，直到今年才因為電影角色再度挑戰短髮，馬上引發話題！髮尾保有一點層次感，加上一點捲度的話就會很蓬鬆有型，瀏海也只剪一點點，可旁分、或是空氣瀏海，不同風格都可以駕馭！

▲短髮圖鑑。（圖／美人圈）

＃金泰梨：隨興感微翹捲度

以韓劇《陽光先生》獲得關注的金泰梨，一頭標誌性的短髮非常搶眼，不得不說她的空靈氣質配上短髮、真的很有時尚感！髮尾微翹的捲度非常隨興，不用多整理也像是去拍畫報一樣有個性！

▲短髮圖鑑。（圖／美人圈）

＃辛睿恩：可攻可守的及肩短髮

最近韓妞間的短髮女神就是不久前結束的韓劇《會讀心術的那小子》中的辛睿恩，憑著高人氣的網路劇《A-TEEN》的都荷娜就展現她的短髮消化能力，在女學生之間人氣超高！清純的長相配上及肩短髮，上點捲度的話偏成熟、沒捲度偏清純，是一款可攻可守的短髮範本！

▲短髮圖鑑。（圖／美人圈）

>>整理重點&技巧

這種短髮推薦給短髮初階者，算是一款不挑人、誰剪都顯臉小的短髮，要上捲的話建議電棒直直的拿、捲度會比較好上手！

＃IU：清純感飆升的撒嬌瀏海

之前為了專輯風格而嘗試短髮造型的IU，及肩短髮只有在髮尾做出一點外翹捲度、加上撒嬌感滿滿的空氣瀏海，完全就是純情漫畫裡的女主角！清純感的短髮造型更適合IU的五官氣質，整個顏值顯得更嫩了！

▲短髮圖鑑。（圖／美人圈）

＃Red Velvet Wendy：惹人愛的初戀系短髮

出道後一直維持長髮的Wendy也在今年首度嘗試短髮造型，及肩的中長髮不僅更襯托出Wendy的臉型線條、五官也變得更精緻！髮尾保有層次感，搭配不經意地亂翹捲度，就是惹人愛的初戀系短髮造型！

▲短髮圖鑑。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自jtbc 보좌관、MBC 봄밤、IG@ssinz7、@kimtaeri_1、@__shinyeeun、@dlwlrma、xportsnews

【延伸閱讀】

2019大勢「茶色系髮色」！特搜各膚色適合的茶色調，染對立刻顯白掃黃！(beauty美人圈)

用髪質選電棒！中長髮原來不適合這款，用對款式捲度更美(beauty美人圈)

細軟髮、髮根扁塌必看！兩招髮根蓬鬆有感，加碼推薦蓬鬆洗髮精TOP5(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

髮型, 短髮, 中長髮
fashion.net

熱門文章

巴黎男裝周／周湯豪＆比莉拉孔劉玩自拍　坐等LV帥氣男花神降臨

徐若瑄人生第一只勞力士入手　撞錶林俊傑都願意

巴黎男裝周／VALENTINO攜手插畫大師　迷幻配色遨遊奇幻烏托邦

亮･珠寶／連結兩顆心　Chaumet高招設計甜蜜蜜

迪士尼聯名美妝萌度破表！雪寶防曬、愛麗絲刷睫毛

侯佩岑套Max Mara斜肩衣露鎖骨　微性感樂收讚美

HOT・Stuff／FILA「星紗老爹鞋」超夢幻　全台限量100雙

挑戰不化妝30秒出門！精選7款美肌素顏霜

張智霖暖男不做肉麻事　婚姻路努力付出「明天會更好」

3000元以下探索新北歐料理　108餐廳的「Noma流」學生也吃得起

ET Fashion

推薦閱讀

12星座基本宮「認定你」的表現！巨蟹展現柔弱、魔羯付出承諾

奧斯塔羅12星座一周運勢0624-0630　射手脫單成功、天秤小心錢包吃土

最愛吃回頭草的星座Top 3！雙魚只記美好回憶　第一名讓人想不到

搶翻天的5大「奶茶色球鞋」　穿出清新感，情侶選這雙準沒錯 迪士尼首座「漫威樂園」2020年開幕　先衝鋼鐵人、蜘蛛人主題設施玩一波 南韓髮型師拯救扁塌髮4秘訣　只需扁梳與夾子，手殘必學 這6個壞習慣讓腿變粗！走路方式影響超大、連盤腿也中標 Vetements春夏時裝秀選在麥當勞！手持薯條、腳踩人字拖潮味十足 5款年輕女孩適用的眼周保養品！網友狂推「平價版」大眼精粹 SPAO X 蠟筆小新聯名「美妝系列」　野原一家面膜、阿呆美妝蛋都要打包回家

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面