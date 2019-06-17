你可能沒看出來的10位隱藏版肌肉男神！張彬彬、鄧倫、王嘉爾都超有料

演藝圈不乏好身材的人，彭于晏、楊祐寧都是著名的肌肉男神代表，不過有些男星看著好像很瘦沒有肉，脫下衣服那一刻才驚為天人，那種穿衣顯瘦、脫衣有肉的類型就像打開大禮包一樣驚喜滿滿。以下這10位隱藏版的肌肉男神，你們最中意哪一位？

隱藏版肌肉男神一：張彬彬



張彬彬在《小女花不棄》的陳煜世子迷暈不少少女，他看起來高挑纖瘦的身形其實也隱藏著肌肉呢！張彬彬私底下也是個健身愛好者，過去還因為微博粉絲人數破600萬PO出裸背泳照，怎麼不來個正面？

隱藏版肌肉男神二：鄧倫

鄧倫也是小身板的身材，不過他之前一張宣傳照讓粉絲瞬間沸騰，就是左邊那張照片，亮點在手臂，粗壯結實的手臂感覺好Man！

隱藏版肌肉男神三：趙志偉

最近因為《我只喜歡你》的寵妹狂魔而爆紅的趙志偉其實也隱藏著好身材，過去在青春劇《蔚藍50米》飾演游泳健將就不吝嗇分享精壯的體格，那可是結結實實的腹肌呢！

隱藏版肌肉男神四：羅雲熙

羅雲熙飾演《香蜜》的潤玉之後人氣爆表，大家都以為他溫柔又柔弱，沒想到衣服脫下來驚為天人，結實的手臂看起來好誘人。

隱藏版肌肉男神五：楊洋

楊洋也是小身板的體型，不過人家其實有腹肌呢！過去在節目上、電視劇《微微一笑很傾城》都秀過，沒P過是真的！日前他更新動態上傳了一張敷臉、捧頭的照片，粉絲的視線都放在那粗壯的手臂上。

隱藏版肌肉男神六：徐開騁

徐開騁在《奈何BOSS要娶我》也是魅力十足，其實看得出來他是身材不錯的人，過去在微博上分享擊劍的照片就秀出結實的線條，有肉又不會太壯，完美！

隱藏版肌肉男神七：張藝興



張藝興看起來也是瘦瘦的，沒想到他的腹肌線條會這麼明顯，這組濕身照太誘人了啦！粉絲看得很開心～

隱藏版肌肉男神八：王嘉爾

王嘉爾肌肉讓小編驚豔到，知道他有肉但沒想到這麼有肉，而且他好像有倒三角形的背肌耶，聽說這是最難練的。

隱藏版肌肉男神九：白敬亭



成功逆襲的小身板男星就是白敬亭！出道以來就給人纖瘦的感覺，但自從開始健身後他常常分享成果，那肌肉線條有點驚人，這身材太好了啦！

隱藏版肌肉男神十：經超

經超也是瘦瘦高高的，不過他在《溫暖的弦》穿上緊身運動衣露出胸肌線條瞬間迷暈粉絲，大家不看張鈞甯都在看他的大胸肌。

文／美人圈 圖／翻攝自微博@張彬彬、@鄧倫、@蔚藍50米、@羅雲熙、@花少、@徐開騁、@張藝興、@白敬亭、@溫暖的弦

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