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超實用的下身單品！本季不能沒有「格紋長裙」　4款LOOK照著穿就很美

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▲格紋長裙。（圖／FACY提供）

衣櫃總有幾件經典款的服飾，像是條紋、格紋、印花等圖案，不僅不會有過季的問題，還能增加穿搭的實用度，讓人每次都想將系列單品備齊。

▲格紋長裙。（圖／FACY提供）

尤其前陣子格紋元素熱潮攀升，延伸到本季依舊時髦不減。透過主打春夏感的格紋配色就能輕鬆為衣著展現層次鮮明的日系造型！想知道有哪些搭配方式嗎？一起從日本女生的穿搭參考尋找適合你的風格靈感吧。

格紋長裙 #Look 1

▲格紋長裙。（圖／FACY提供）

以黃與藍的格紋直筒裙，利用撞色設計為單品跳出格外搶眼的注目度，即使選搭素面背心依舊時髦有型。隨性加上寬帽沿藤編帽與手提帆布袋，營造簡約清新的女孩氣息。

格紋長裙 #Look 2

▲格紋長裙。（圖／FACY提供）

強烈視覺印象的格紋 A 字裙，充滿活力的紫與綠連結頗具個性特色的造型魅力。混搭白色 Tee 與高筒帆布鞋，不僅提升了舒適度的穿搭感受，同時還打造出率性休閒的街頭風格。

格紋長裙 #Look 3

▲格紋長裙。（圖／FACY提供）

當想製造大人感氣質時，透過格紋即能呈現理想的成熟 Look。以柔和配色的格紋長裙搭配寬袖的V領襯衫，繫上腰帶製造顯瘦的身形比例之外，也更讓女人味大大提升。

格紋長裙 #Look 4

▲格紋長裙。（圖／FACY提供）

選擇純色上衣與針織外套穿搭組合，能加強整體造型的好感度。下著格紋寬襬長裙營造出令人深刻難忘的衣著表情，簡單踏上平底娃娃鞋就能有簡約而出色的造型感。

Photo : WEAR, URBAN RESEARCH

Text : Layla

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關鍵字：

FACY, FACY Ladies, 下身單品, 格紋長裙, 長裙穿搭
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