今夏請指名讓你帥度提升的「五分袖T」　穿起來有型、好感度UP

夏季是短袖Ｔ恤的穿搭高峰季節，但同樣都是短袖Ｔ恤，袖子的長短和整體版型的不同也是影響整體好感度的關鍵因素，而在這之中，就屬「五分袖」是最具好感度的長度了。稍微寬管的五分袖版型Ｔ恤，不僅可以修飾手臂線條，也可以藉由微微的寬鬆感製造整體的層次份量。

黑灰系One Tone 展現俐落設計感

以全黑色系營造出率性而低調的氣息，褲款的選擇上建議使用寬版且就具設計線條的款式。將上衣紮進褲頭裡再繫上皮帶，襪子到鞋子也全以黑色系呈現，展現出的洗鍊俐落感不容小覷。

如果不想以全黑穿搭呈現的話，把黑色Ｔ恤換成暗灰色來取代，可以打造較為明亮的印象卻又不失俐落感。配上漁夫帽等配件一同搭配更可以把整體造型完成度再次向上提升。

經典定番 白 Tee ｘ 丹寧牛仔褲

白色Ｔ恤與丹寧可說是最速配的定番組合，在褲子選擇上可以盡量選用磅數較高的丹寧褲，以增加整體造型的份量感。版型方面則建議選用直筒褲，並將Ｔ恤隨性地紮入褲頭內，配上涼鞋等簡約配件，即可營造自然不造作的時髦感。

白 Tee x 卡其寬褲

白色Ｔ恤配上卡其色系也是另外一種經典的定番好感穿搭。選擇比自己原來穿著更大一兩個尺寸卡其褲，在腰間繫上皮帶、褲管捲起、露出質感好的皮鞋與黑襪。掌握這些小細節後，可以打造出不同以往的穿搭層次。

機能背心ｘ五分袖 Tee



想讓五分袖 Tee 看起來更具層次變化的話，在外頭加上機能感的背心會是不錯的選擇。搭配上若是想要不失手，建議背心跟褲款可以選用同一樣式，達到一致的簡潔感。

Photo : WEAR

Text : 珍妮

更多日本流行文章請上 FACY

修身又涼爽！這個夏日值得擁有的舒適長褲三選

面對悶熱潮濕的天氣「短褲」即是正解！看日本男生這樣穿短褲涼爽又有型

不可忽視的關鍵配件！2019 年最受日本人型人歡迎的「太陽眼鏡款式5選」