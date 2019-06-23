fb ig video ETtoday search mobile

今夏請指名讓你帥度提升的「五分袖T」　穿起來有型、好感度UP

> >

▲五分袖Tee。（圖／FACY提供）

夏季是短袖Ｔ恤的穿搭高峰季節，但同樣都是短袖Ｔ恤，袖子的長短和整體版型的不同也是影響整體好感度的關鍵因素，而在這之中，就屬「五分袖」是最具好感度的長度了。稍微寬管的五分袖版型Ｔ恤，不僅可以修飾手臂線條，也可以藉由微微的寬鬆感製造整體的層次份量。

黑灰系One Tone　展現俐落設計感

▲五分袖Tee。（圖／FACY提供）

以全黑色系營造出率性而低調的氣息，褲款的選擇上建議使用寬版且就具設計線條的款式。將上衣紮進褲頭裡再繫上皮帶，襪子到鞋子也全以黑色系呈現，展現出的洗鍊俐落感不容小覷。

▲五分袖Tee。（圖／FACY提供）

如果不想以全黑穿搭呈現的話，把黑色Ｔ恤換成暗灰色來取代，可以打造較為明亮的印象卻又不失俐落感。配上漁夫帽等配件一同搭配更可以把整體造型完成度再次向上提升。

經典定番　白 Tee ｘ 丹寧牛仔褲

▲五分袖Tee。（圖／FACY提供）

白色Ｔ恤與丹寧可說是最速配的定番組合，在褲子選擇上可以盡量選用磅數較高的丹寧褲，以增加整體造型的份量感。版型方面則建議選用直筒褲，並將Ｔ恤隨性地紮入褲頭內，配上涼鞋等簡約配件，即可營造自然不造作的時髦感。

白 Tee x 卡其寬褲

▲五分袖Tee。（圖／FACY提供）

白色Ｔ恤配上卡其色系也是另外一種經典的定番好感穿搭。選擇比自己原來穿著更大一兩個尺寸卡其褲，在腰間繫上皮帶、褲管捲起、露出質感好的皮鞋與黑襪。掌握這些小細節後，可以打造出不同以往的穿搭層次。

機能背心ｘ五分袖 Tee

▲五分袖Tee。（圖／FACY提供）


想讓五分袖 Tee 看起來更具層次變化的話，在外頭加上機能感的背心會是不錯的選擇。搭配上若是想要不失手，建議背心跟褲款可以選用同一樣式，達到一致的簡潔感。

Photo : WEAR

Text : 珍妮

 更多日本流行文章請上 FACY

修身又涼爽！這個夏日值得擁有的舒適長褲三選

面對悶熱潮濕的天氣「短褲」即是正解！看日本男生這樣穿短褲涼爽又有型

不可忽視的關鍵配件！2019 年最受日本人型人歡迎的「太陽眼鏡款式5選」

關鍵字：

FACY, FACY Men's, 五分袖Tee
fashion.net

熱門文章

巴黎男裝周／周湯豪＆比莉拉孔劉玩自拍　坐等LV帥氣男花神降臨

徐若瑄人生第一只勞力士入手　撞錶林俊傑都願意

巴黎男裝周／VALENTINO攜手插畫大師　迷幻配色遨遊奇幻烏托邦

亮･珠寶／連結兩顆心　Chaumet高招設計甜蜜蜜

迪士尼聯名美妝萌度破表！雪寶防曬、愛麗絲刷睫毛

侯佩岑套Max Mara斜肩衣露鎖骨　微性感樂收讚美

HOT・Stuff／FILA「星紗老爹鞋」超夢幻　全台限量100雙

挑戰不化妝30秒出門！精選7款美肌素顏霜

張智霖暖男不做肉麻事　婚姻路努力付出「明天會更好」

3000元以下探索新北歐料理　108餐廳的「Noma流」學生也吃得起

ET Fashion

推薦閱讀

迪士尼首座「漫威樂園」2020年開幕　先衝鋼鐵人、蜘蛛人主題設施玩一波

奧斯塔羅12星座一周運勢0624-0630　射手脫單成功、天秤小心錢包吃土

史上最偉大懶人發明！南韓爆紅「切西瓜神器」2秒取出自動變塊狀

內衣外露也可以很性感！七大設計款讓你穿得時髦　大方展現自信美 《我只喜歡你》馬栗好纖細　減肥三餐、美腿運動大公開 南韓髮型師拯救扁塌髮4秘訣　只需扁梳與夾子，手殘必學 休假追劇、放空都NG！專家：成功人士休假會做這5件事 韓妞瘋搶「小小兵整髮系列」！香蕉離子夾、大眼吹風機有夠萌 Tag酒鬼們！日本推出「不醉梅酒」喝完還能消除疲勞 5款年輕女孩適用的眼周保養品！網友狂推「平價版」大眼精粹

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面