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新包裝置入閃電標誌　藤原浩 X 模範生點心麵碟照曝光

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編輯／Duke

由藤原浩所開設的The Conveni潮流便利商店就可以得知，這位來自日本的潮流大師擅長將生活帶進潮流裡。日前，藤原浩接受訪問時，便說他最近在替模範生點心麵製作新包裝，並且他也很喜歡設計這些小東西，最近，他就在IG@fujiwarahiroshi曝光了最新的碟照，一起來看看吧！

▲藤原浩模範生點心麵。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、點心餅研究所-優雅食FB、THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON）

▲木村光希背「BVLGARI x FRGMT」蛇頭包與藤原浩合照。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

▲藤原浩模範生點心麵。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、點心餅研究所-優雅食FB、THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON）

▲藤原浩替模範生點心麵製作新包裝。（圖／翻攝自點心餅研究所-優雅食FB）

根據藤原浩在IG@fujiwarahiroshi所曝光的照片可以發現，這個新設計的模範生點心麵包裝上，置入了經典的「閃電標誌」且「The Conveni」的名字也在上面，由此可知，正式發佈以後應該會在The Conveni潮流便利商店販售，並且一定會引起一波搶購瘋潮，畢竟出自藤原浩之手的商品，都有一定的討論聲量。

▲藤原浩模範生點心麵。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、點心餅研究所-優雅食FB、THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON）

▲藤原浩模範生點心麵。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、點心餅研究所-優雅食FB、THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON）

▲新包裝有「閃電」以及「The Conveni」的標誌。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

不過，目前藤原浩沒有透露太多的訊息，只有曝光了2張照片，而其餘的發售資訊以及相關消息都處於未知狀態，所以各位有興趣的朋友，可能要耐心等待囉！

此外，藤原浩先前發佈的黑魂「夢幻」玩偶，最近也有了新的消息，那就是Fragment Design X 《POKÉMON》合作推出的「THUNDERBOLT PROJECT」將在7／17登場，並且主題圍繞在「超夢與夢幻」身上，其中，販售的商品除了「夢幻」造型的玩偶以外，還包括帽T、短袖T-Shirt以及棒球帽，而服飾則有黑、白2色可以選擇，預計將於7／17至7／30在東京新宿的伊勢丹男士館販售，而線上購買則會在7／20開放，各位朋友可以先把日期記起來了。

▲藤原浩模範生點心麵。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、點心餅研究所-優雅食FB、THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON）

▲「夢幻」造型玩偶。（圖／翻攝自THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON）

▲藤原浩模範生點心麵。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、點心餅研究所-優雅食FB、THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON）

▲藤原浩模範生點心麵。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、點心餅研究所-優雅食FB、THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON）

▲黑、白2色的服飾系列。（圖／翻攝自THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON）

▲藤原浩模範生點心麵。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、點心餅研究所-優雅食FB、THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON）

▲將於早上10點在東京伊勢丹男士館販售。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

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關鍵字：

藤原浩, 模範生點心麵, 閃電, 日本, TheConveni, 潮流便利商店
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