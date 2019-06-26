「從懵懂的青春，變成最重要的人」－S.H.E《十七》比愛情更可靠的閨蜜情



▲S.H.E出道17周年紀念歌曲《十七》，入圍金曲獎最佳年度歌曲。



編輯／魚仙

陪伴大家長大的女朋友S.H.E，今年靠《十七》入圍第30屆金曲獎最佳年度歌曲，好友青峰寫的這首歌對三個人別具紀念意義，是出道十七年的紀念歌曲。Seline、Hebe、Ella都還記得當年的口號「大家好，我們是S.H.E女朋友，男生的女朋友，女生的好朋友。」

▲S.H.E已經出道17年了，好友青峰寫的《十七》對彼此都有重要意義。（圖／資料照／華研提供）



三個來自不同地方的女生，三個不同個性的女孩，一起出道、陪伴彼此17年，Selina結了婚又恢單、拍戲遭火紋身；Ella結了婚生下勁寶；Hebe以田馥甄名字出輯，努力打拼、喜怒哀樂、悲歡離合，她們都陪伴在彼此身旁，是人人都羨慕的真正「閨蜜」。不過不用羨慕，轉頭看一看，那些年和你一起笑、陪你一起哭、一起夜衝的人們，如今也成了你生命中不可或缺的閨蜜或哥們。

▲前不久，Ella舉辦生日粉絲見面會，Hebe、Selina驚喜現身。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



「時間的長河／我非你們不可／緣分的比喻／匯流成一首歌／那是我們／從還懵懂的青春／變成最重要的人」

青春又青澀的我們，在校園裡遇見，一起描繪對未來的想像，我們談論夢想，伴隨彼此大膽做夢。時間滴答滴答的走，如今早就是生命中不可或缺的角色，即使戀愛又分手，回頭一看閨蜜／哥們依舊陪伴在身旁。

▲時間滴答滴答的走，而我們都還在彼此身旁。（圖／資料照／華研提供）



「一起走過了／彼此一半的人生／陪伴只會累積得更深／也許經歷過聚散和離分／也許嘗受過懷疑眼神／我們的生命卻不斷延伸／更多的回憶不停誕生」

青春的一部份，就是何其幸運遇見你們！在最懵懂無知的時候相遇，在最好的時光遇見彼此，即使天下無不散的宴席，但朋友卻是一輩子的；踏出校園，聊天場景從書桌換成餐桌，好的、壞的，我們依舊與彼此分享。年齡歲數增長，但不變的是我們仍依舊站在彼此身旁。

▲相聚別離，我們一起譜出的故事仍在進行中。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



十七

詞／曲：吳青峰



在無窮無盡之間 充滿吶喊的子夜

十七歲的我們 在哪邊

在未來攤開之前 期待又怕受傷害

是我 和你和你 說著夢想 說著心願

在有來有往之後 三種特別的語言

上天選了我們 圍成圈

在潮起潮落之間 將我環繞的世界

拾起 許多情節 如此和諧 如此無間

時間的長河 我非你們不可

緣分的比喻 匯流成一首歌

那是我們 從還懵懂的青春

變成 最重要的人



也許經歷過聚散和離分

也許嘗受過懷疑眼神

我們的生命卻不斷延伸

更多的回憶 不停誕生

Da la da la

Da la, wo dala



十七歲的我們

我們的感情 不是什麼新聞

你身邊也會 有珍惜你的人

那是我們 最想祝福的你們

懂得 活著的快樂

也許經歷過聚散和離分

也許嘗受過懷疑眼神

我們的生命卻不斷延伸

更多的回憶不停誕生

一起走過了 彼此一半的人生



陪伴只會累積得更深

也許經歷過聚散和離分

也許嘗受過懷疑眼神

我們的生命卻不斷延伸

更多的回憶不停誕生

La la la

La la la



就一起走著走到了永恆

還請你們陪我們 見證

▲S.H.E感情超好，就連家人也彼此成為朋友。相信每個人的青春，都有曾組成一對S.H.E。（圖／翻攝自微博）