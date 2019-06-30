《黑鳳凰》蘇菲特納私服更美！睡衣跑趴、純白套裝性感加分

1996年次的蘇菲特納（Sophie Turner），從15歲那一年成為《冰與火之歌：權力遊戲》的「珊莎史塔克」，再到《X戰警：黑鳳凰》中獨挑大梁，才讓人驚覺這個女孩已經長大。而她與丈夫喬強納斯（Joe Jonas）的私生活雖然一直是鎂光燈追逐的目標，不過在鏡頭下的蘇菲特納總是那麼的時髦，下面整理出了蘇菲特納近年來最美的私服穿搭，想和她一樣穿出胸部以下都是腿的好比例請筆記！

1、白色套裝＋腰帶



蘇菲特納最鍾愛的穿搭之一，就是不露肉卻性感到不行的套裝！純白的色調簡約、優雅，加上在腰間繫上腰帶能勾勒出身材曲線和比例。

蘇菲特納與Victoria Beckham同樣來自英國，穿上 VB 設計的她，流露出率性氣息，和她甜美的臉龐呈現迷人的對比魅力。

▲Victoria Beckham 西裝夾克，約 NT$12,820 。

2、短版上衣＋運動風夾克





隨意一件短版上衣＋運動風夾克，就能穿出上半身層次感，搭配這件搶眼的運動褲，更能瞬間提亮整體穿搭顏色！蘇菲特納這件藍紅撞色褲子是 Louis Vuitton最新款式，搭配 LV ARCHLIGHT 運動鞋，混搭出帥氣的街頭風格。

▲TRAVEL KIT 嵌花長褲，NT$84,000。





▲LV ARCHLIGHT 運動鞋，NT$38,000。



3、「睡衣」寬鬆穿搭





蘇菲特納為整個時尚界貢獻了一件事！在她穿著這件「睡衣」跑趴後，全世界女孩也都可以這麼做了！這件來自 Olivia von Halle 的絲緞睡衣，輕柔、性感、時髦，最近手臂、大腿小長肉，不想被看到善用睡衣穿搭也是很好的選擇！

▲Coco Long 橄欖綠睡衣，約 NT$17,850。

4、復古 Logo T-Shirt＋高腰牛仔褲



蘇菲特納最迷人的一個特質就是，她明明有超美的衣服擺在眼前，最愛穿的卻還是復古T-Shirt＋高腰牛仔褲，除了因為T-Shirt搭配性高以外，高腰牛仔褲更能拉長腿部比例！

她身上這件「Dickies」T-shirt 已經被拍到無數次！復古Logo T-Shirt不論搭配牛仔褲或皮褲，都能是截然不同的氣質與風格。

▲Dickies boyfriend t-shirt，約 NT$630。

5、Oversized Polo 衫搭配黑絲襪



蘇菲特納這件 Tommy Hilfiger 美國國旗Polo衫，是Oversized大尺寸設計，適合大隻女孩的性感穿搭！

可惜的是，蘇菲特納身上的這件已經買不到了，類似款Oversized Polo衫推薦請往下滑 。

▲Tommy Jeans 紅藍白 Polo 衫，約NT$2,500。

▲Tommy Hilfiger黑色棒球帽，約NT$1,600。

6、選擇膝上一字領洋裝





「一字領洋裝 ＋小白鞋」是這個夏天必須學習的穿搭法，和男友約會穿著小露性感香肩的連身裙，搭配白色球鞋既有活力又好活動！一字領連身裙推薦 。

▲黑白格紋連身短裙，約 NT$880。

文／Harper's BAZAAR 圖／Getty

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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