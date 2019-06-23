12星座基本宮「認定你」的表現！巨蟹展現柔弱、魔羯付出承諾

每個星座都會有自己談戀愛的方式。從談戀愛，到認定對方、想與另一半一直走下去，兩者之間又會有不同的表現，基本宮的星座裡：牡羊會積極建立共同興趣、巨蟹展現出內心柔弱的一面、天秤會花時間了解對方、摩羯則會向對方付出應許的承諾。當然認定之後，想要一段感情走得長久，最重要的還是兩人如何相處。

這次可以參考自己與對方的月亮星座，代表著內在安全感如何獲得；金星星座代表情感的展現與價值觀，太陽星座也可以參考一下喔！

牡羊座「高度的熱情與行動

通常牡羊座認定對方時，會竭盡全力的付出。牡羊討厭較枯燥或千篇一律的生活，因此遇到一個讓他認定的對象時，就會開始主動找尋彼此的共同點，一起建立共同的興趣。

牡羊座認定對方時，也會展現另一個部分——需要自我獨立的空間。無論是牡羊座的男性或女性，進入穩定關係之後，尤其需要個人的空間。一個不願意創造獨立空間的牡羊，在關係中很容易吸引過於霸道的對象，或是用一種模糊多角的關係來讓自己有個空間。因此，當牡羊座認定一個人時，需要學習懂得表達自己，和創造親密並獨立的相處模式。

巨蟹座：需要互相照顧的感受

巨蟹座需要的一種親密感，不論是情緒、情感，或是身體方面，這對巨蟹而言都是重要的。但是，當巨蟹還沒認定一個人時，是不會輕易展現出這個部分，蟹子堅硬的外殼，讓他外在的展現需要堅強，隱藏柔弱。一旦巨蟹認定對方了，才會展現出那個很柔軟的部分，這也只有他的伴侶才會知道。

而因為巨蟹座的主宰行星是月亮，月亮代表著母親情感能量的來源，如果巨蟹在小的時候沒有從母親那邊學習如何滿足內在的情感，就會過於要求伴侶可以付出更多，來滿足「內在孩童」的安全感。當巨蟹願意學習如讓情感可以雙向交流時，那內在充滿溫暖的愛，無論置身於何處，都依然保有安定，與伴侶相處時也少了過多依賴，並給予支持和尊重。

天秤座：接受不平衡但懂得和諧

天秤座在12星座中是最重視關係和諧的星座了，在外人面前通常都讓自己表現出一個好好先生／小姐的樣子。在認定一個人之後，才會漸漸表露自己的硬脾氣，以及向對方說出自己覺得不舒服的地方，這通常需要天秤認定一個人之後蠻長的時間，才會展現出來。較明顯的是天秤座認定一個人時，會主動的去了解對方，有摩擦時還是會選擇妥協，並繼續花時間在同個人身上。

天秤座在關係中，需要學習不要壓抑自己的感覺，以免累積出負面的情緒。嘗試與對方多溝通內在的感受，以促進彼此的感情。但是，因為天秤喜歡衡量太多事情，有時過於強調所謂的平衡或平等，反倒適得其反，亂了自己內心的平靜。學習面對問題，而不是避免衝突，會讓認定彼此的關係更有深度。

魔羯座：重視承諾分享工作

魔羯座能量強的人，容易沉浸在工作之中，並對於認定的對象，會充滿了責任感，這對他來說有時是一種莫名的樂趣。當他的心是認定對方時，會喜歡分享工作的想法或是一起工作，他們用這樣的方式來感受彼此的親密；同時，魔羯也喜歡對方分享工作，或是邀請另一半一同參與。

魔羯座之所以會這麼重視工作，因為潛意識中對於權力和能力的會有種莫名的追求，他們喜歡有成就和地位的感受。魔羯在一段關係中如果不懂得經營，有時會過於扮演父權（父親）的角色，或是找一個有權力、有地位象徵的對象，又或是遇到不負責任的伴侶。因此魔羯要經營關係，不只是認定對方，也要學習如何與另一半建立共識與一起負責。

文／Harper's BAZAAR 圖／Getty

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