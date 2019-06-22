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韓妞瘋搶「小小兵整髮系列」！香蕉離子夾、大眼吹風機有夠萌

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編輯／Ann 圖／翻攝自KISS NEWYORK產品官網

國際巨星小小兵（Minions）黃色嬌小的外型深植人心，自從2015年上映之後，就擁有大批死忠粉。現在好消息來了，南韓KISS New York聯名推出小小兵限量整髮器系列，包括香蕉造型離子夾、吹風機、自動捲髮器，一定能燒慘你！

▲小小兵。（圖／翻攝自KISS NEWYORK產品官網）

小小兵限量整髮器系列在南韓引起熱議，黃色的經典造型，並且限量發售，晚點就搶不到了。首先登場的是香蕉造型離子夾（約NT$683），好像能聽到小小兵們大喊最愛的「banana」（香蕉）。小巧的尺寸方便攜帶，採用USB充電，適合旅行使用。重點是黃色外殼就像一根香蕉，打開蓋子之後，不管是夾瀏海或是髮尾都簡單好上手。

▲小小兵。（圖／翻攝自KISS NEWYORK產品官網）

▲小小兵。（圖／翻攝自KISS NEWYORK產品官網）

緊接著隆重介紹小小兵迷你吹風機（約NT$890），不論長髮短髮的女孩都一定能用上，在機身中央，就能看到一隻超可愛的小小兵，招牌的圓形大眼睛配上黃色的吹風筒，就好像動畫中的主角走出來一般，任誰都難以抗拒這樣的黃色魅力。

▲小小兵。（圖／翻攝自KISS NEWYORK產品官網）

▲小小兵。（圖／翻攝自KISS NEWYORK產品官網）

最後是自動捲髮器（約NT$1,570），從機身到電線，只要你看到的就全是黃色。這次小小兵眼睛化身成為按鈕，一按就會360度自動旋轉捲髮，就算是手殘星人也不怕。配上26mm的管徑，方便女孩們整理造型，另外也貼心的提供了60分鐘自動斷電功能，避免過度加熱發生危險，絕對是最實用可愛的商品。目前小小兵限量整髮器系列商品，已經在南韓KISS New York開賣，姐妹們快點手刀衝一波。

▲小小兵。（圖／翻攝自KISS NEWYORK產品官網）

▲小小兵。（圖／翻攝自KISS NEWYORK產品官網）

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關鍵字：

小小兵, 動畫, 電影, 南韓, 限量, KISS New York, Minions, 整髮
fashion.net

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