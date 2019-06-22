只有誠意可是不行的！學會這5種道歉技巧　人際關係就能無往不利

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每個人的一生中，都會有做錯事的時候，畢竟，人非聖賢，孰能無過，只要願意真心悔改，基本上對方都會原諒自己，不過，道歉時不止需要一顆真誠的心，還要利用許多技巧才能順利解決，所以今天就要來教各位，有哪5種必須學會的道歉技巧吧！

1.主動承擔責任

就算只有部分的責任需要道歉，各位也必須勇於承擔，因為這樣不僅會給人有肩膀的感覺，也能鼓勵對方站出來為自己的行為負責，而且這個方式絕對是利大於弊哦！

▲主動承擔責任才是明智之舉。（圖／翻攝自Unsplash）

2.站在對方的立場設想

同理心是各位最強大的武器，如果能站在對方的立場設想的話，各位說的每一句話就會很有說服力，所以為了道歉而道歉的行為一定要改掉，如此一來，對方才會有被安慰的感覺。

▲要多站在對方的角度想。（圖／翻攝自Unsplash）

3.想方設法補償對方

有時候，一句道歉並不能彌補對方的損失，所以各位可以多多利用其他的方式，包括送禮物、幫忙解決問題或是以行動展現等方式，都能讓對方感受到悔改的誠意，進而重新接受各位。

▲有很多方式可以補償，不一定是送禮物。（圖／翻攝自Unsplash）

4.對的時機點

成功的3要件，不外乎天時、地利、人和，今天對方沒辦法和氣的對待自己時，就必須要靠其餘2項來彌補，所以對的時間與地點就很重要了，基本上道歉的時機越早越好，而地點可以選在對方喜歡的場所哦！

▲要有一個對的時機。（圖／翻攝自Unsplash）

5.道歉要的是誠意，所以不要找藉口

多數人道歉時，依舊是以自我為中心思考，多半都會找一堆藉口來替自己護航，像是「對不起......但是」、「不好意思，我沒有別的意思，我只是想......」等，而這種方式不但沒有讓對方消氣，反而容易惡化雙方的關係，各位一定要注意了！

▲千萬不要藉口一堆。（圖／翻攝自Unsplash）

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