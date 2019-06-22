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LV配件沒有極限！Monogram花紋+夢幻色「沙灘排球」10萬元有找

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編輯／Duke

許多人夏季為了要消暑，紛紛都會選擇到沙灘遊玩，而且除了游泳以外，還有香蕉船、浮潛、水上摩托車、沙灘排球等水上活動，所以這次國際精品LV（Louis Vuitton）就推出了「Monogram Giant排球」，為今年暑假增添一些樂趣。

▲奢華排球配件。（圖／翻攝自LV、Chanel、IG@jaychou）

▲LV以經典Monogram花紋打造的超奢華排球。（圖／翻攝自LV）

這款採用經典Monogram花紋的排球，是以耀眼的顏色為主題，並以皮革拼接帆布的設計呈現，同時，也將Monogram花紋利用的淋漓盡致，而各位可以選擇收藏或是拿來打沙灘排球，目前已經可於各大LV專賣店購買，售價為台幣89,500元。

▲奢華排球配件。（圖／翻攝自LV、Chanel、IG@jaychou）

▲皮革拼接帆布的設計。（圖／翻攝自LV）

另外，LV也推出了經典Monogram沙灘巾與沙灘球拍，首先以Monogram花紋設計的沙灘巾擁有紫、棕2色，並以純棉質感創造絲絨的觸感；而沙灘球拍則是以Articles de Voyage系列為靈感製作，其中，球拍袋是以明亮的黃色網狀搭配經典的Damier Azur帆布，而球拍的正反面則以LV Initials標誌為主打，售價分別為台幣19,900元以及台幣89,500元。

▲奢華排球配件。（圖／翻攝自LV、Chanel、IG@jaychou）

▲純棉質感的沙灘巾。（圖／翻攝自LV）

▲奢華排球配件。（圖／翻攝自LV、Chanel、IG@jaychou）

▲沙灘球拍以Articles de Voyage系列為靈感製作。（圖／翻攝自LV）

來自法國的國際精品香奈兒（Chanel）其實也有推出奢華配件，並且連周董（周杰倫）也相當喜愛，而該配件正是一顆超昂貴的籃球，其材質使用小牛皮製作，同時搭配著高檔鐵鍊，讓人方便背著走，配色方面則有金、銀2色可選擇，售價為台幣73,100元。

▲奢華排球配件。（圖／翻攝自LV、Chanel、IG@jaychou）

▲連周董都愛的Chanel籃球。（圖／翻攝自IG@jaychou）

▲奢華排球配件。（圖／翻攝自LV、Chanel、IG@jaychou）

▲奢華排球配件。（圖／翻攝自LV、Chanel、IG@jaychou）

▲共推出金、銀2色。（圖／翻攝自Chanel）

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關鍵字：

LV, Monogram, 排球, 皮革, 帆布, 沙灘巾, 沙灘球拍, DamierAzur, Chanel, 周董, 小牛皮
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