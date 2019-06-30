男友被看手機的5種反應：坦蕩蕩反而有危險、主動給你看最可愛

編輯／JJ 圖／翻攝自Unsplash，以下同

手機中的內容可以說是非常隱私的，所以情侶之間更會互相產生好奇，尤其是女孩們，有時候就是會想看看男友的手機，看看他有沒有跟別的女生聊天、跟兄弟怎麼談論自己，通常原本是想讓自己安心的，卻更容易換來一陣爭吵，男生對於女友看手機其實也分很多種，乖乖給你看也不一定沒問題喔。

＃坦蕩蕩，有點得意

如果敢坦蕩蕩給你看，姑且就相信他沒有問題，也不需要太仔細的翻找可能不存在的東西；但是如果對方的態度看起來異常得意，甚至嘲笑你「就跟你說沒東西好看」、「你再仔細看看啊」，那也可能表示他把不能給你看的內容都刪光光了。

＃給你看，但是有點緊張

大部分的男生都是這樣，不過反而是最安全的態度，敢給你看就表示不會有太嚴重的問題，會覺得緊張想趕快拿回來，通常只是怕你看到什麼小事而生氣，或是害怕自己在哪偷說了你的壞話，但這些都比較無傷大雅。

＃自己要給你看

這種男生則非常可愛，可能是因為自己缺乏安全感，認為一般女生不是都會想要看男友的手機嗎？會不會是不夠喜歡自己才不想看？所以自己主動給你看，經常讓你使用、玩，是最不用擔心的類型，偶爾真的好奇翻一翻也不會有什麼不好的發現。

＃那我也要看你的

覺得你要看我的、那我也要看你的，這種男生可能有點孩子氣，但是並不是壞事，至少他不隱瞞，而且也不一定真的想看你的手機，只是單純覺得不公平而已。

＃不給看就是不給看

伴侶彼此之間要對隱私的界線達成共識，如果對方不給你看他的手機，也不要覺得他一定有鬼，他也有可能生氣你為何不夠信任他，或是認為手機本來就是屬於私人的範圍，沒有必要為了撫慰你的不安全感而通通給你看，所以女孩們也不用想太多，真的有懷疑的理由時也能透過其他方式解決。

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