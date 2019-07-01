▲日本潮人都愛！結合木屐鞋帶的帆布鞋 走在路上超吸睛。（圖／翻攝自IG@wholelovekyoto）

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相信有不少人到日本都是以購物為第一目標！但是，除了觀光客必買的伴手禮，難道就沒有更特別的可以帶回台灣炫耀了嗎？當然有！近期在IG上有雙來自京都「Whole Love Kyoto」的熱門鞋款，外型居然結合了木屐與帆布鞋，到底有多特別，我們趕快一起來看看。

在 Instagram 查看這則貼文 Whole Love Kyoto（@wholelovekyoto）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 5 日 上午 6:03 張貼

「HANAO SHOES」中的HANAO日文寫作「鼻緒」，也就是木屐的鞋帶，雖然少了原本鞋帶的功用，但融入球鞋中後，卻創造出這雙如此獨特又富有濃厚日本風格的潮鞋。每雙都是由職人手工所打造，延續日本傳統木屐文化，與現今潮流鞋款結合，讓每個穿上的潮人都散發日系復古味。

▲由於款式、花色不同，價格也會有所不同，這雙HANAO SHOES Leather White日本售價為 ¥27,400（約NT$7927）。（圖／翻攝自「Whole Love Kyoto」官網）

▲（由上至下）HANAO SHOES _ ICHIJO 竹黒 ver.3；HANAO SHOES _ JUJO 濃茶紫 ver.2；HANAO SHOES Leather Black _ GOJO 黒；HANAO SHOES Leather Black _ ICHIJO 黒（圖／翻攝自「Whole Love Kyoto」官網）

各位喜愛日本文化與風格的朋友們，下次到日本時，不要忘記去位在京都的「Whole Love Kyoto」逛一逛唷～

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