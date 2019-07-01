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韓妞靠「整型級減肥法」甩肉44公斤　細腰、鉛筆腿一天5餐食譜公開

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別看這位全居麗（音譯：전규리）小姐姐現在的細腰、一雙腿也是又纖細又直，穿起泳裝也沒再怕，誰想得到她之前曾經胖到94公斤？

▲韓妞減肥。（圖／美人圈）

小姐姐之前高中時，因為壓力太大、加上不當的飲食習慣，就一路胖到了94公斤！後來整整花了兩年的時間才瘦到50～54公斤的標準體重，一起看看她是怎麼做到的？

▲韓妞減肥。（圖／美人圈）

＃完全戒掉酒類

居麗小姐姐決定瘦身後，她開始認真想自己為什麼會變得這麼胖？後來發現就是因為愛跟朋友喝酒小酌的關係，從此決定戒掉酒類，其實過量飲酒除了傷肝之外，酒類的熱量也很高，容易讓脂肪囤積在腹部、臀部，是隱藏版的長肉元凶！

▲韓妞減肥。（圖／美人圈）

＃控制熱量、一天5餐

不要覺得一天5餐好像賺到，是有詳細的食譜的！她根據教練開出的菜單，嚴格控制一整天的熱量攝取，因為有運動的關係，熱量控制在2200大卡左右，均衡飲食瘦下來、體態才會健康窈窕。

▲韓妞減肥。（圖／美人圈）

飲食重點：清淡、高蛋白

首先就是主食，以低GI的食物為主，像是糙米、玄米、地瓜等，完全不碰精緻澱粉，另外肉類則以高蛋白、低脂為主，像是雞胸肉、紅肉等，另外也要注意肉跟菜的比例，一定要飲食均衡才會瘦得健康。

▲韓妞減肥。（圖／美人圈）

5餐菜單吃這些

早餐小姐姐一般都會以水煮蛋白、莓果優格、或是地瓜為主，午餐則會吃一些肉類來維持體力，像是雞胸肉、牛排等，晚餐則吃熱量較低的糙米、或是蔬果沙拉，另外各餐之間的間隔則會喝排毒果汁一杯或是吃一小把堅果，來補足5餐的分量。

▲韓妞減肥。（圖／美人圈）

＃先減脂、後增肌

如果體重過高光練肌肉一定很難練起來，所以開始建議以有氧、搭配菜單為主，先進行4～5個月左右的減脂，之後再慢慢增加肌肉訓練，小姐姐剛開始甚至一天就做3次運動，包含早上空腹前有氧、午餐後重量訓練、晚餐後在家附近跑步，每次約10分鐘左右即可不算太累，最難的其實是維持！

▲韓妞減肥。（圖／美人圈）

＃拳擊幫助燃脂、雕塑身形

後來小姐姐迷上的運動就是拳擊，燃脂效果相當高，半小時就可以消耗400卡以上！另外拳擊活動量大，很多步伐都可以伸展、拉提到全身的肌肉，所以也有雕塑身材曲線的效果！

▲韓妞減肥。（圖／美人圈）

不過拳擊算是專業運動，還是建議找教練指導喔！

文／美人圈　圖／翻攝自IG@gyuding、@oklmbbin、@brand_body_

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

減肥, 瘦身, 韓妞
fashion.net

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