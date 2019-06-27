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2019康是美開架保養品熱賣Top 5！劉寅娜也愛用的面膜拿第二

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記者張毓容／台北報導　圖／品牌提供

雖然逛藥妝店挖掘便宜又好用的高CP值保養好物是種樂趣，但店裡商品成千上百種，還真的無法每個都買回家試，那有什麼必知好貨是大家最近都在買的？《ET Fashion》獨家訪問到康是美2019上半年最熱賣的保養品Top 5，跟著熱銷排行榜買肯定不踩雷。

Top 5：珂潤 潤浸保濕深層乳霜

▲2019康是美開架保養熱賣Top 5。（圖／品牌提供）
▲珂潤 潤浸保濕深層乳霜，40g，NT$920。

珂潤是許多敏弱性肌膚都愛用的保養品牌，這款潤浸保濕深層乳霜更是品牌人氣商品之一，有著深層滋潤保濕配方，使用起來卻依然清爽，一年四季都有擁護者愛用。蘊含「潤浸保濕Ceramide成分」及桉葉精華，能提升肌膚保濕，讓肌膚回復高密度水潤狀態，感覺柔軟富彈性，同時阻隔外部刺激，是回購度超高的開架乳霜。

Top 4：洗顏專科 超微米潔顏乳

▲2019康是美開架保養熱賣Top 5。（圖／品牌提供）

▲洗顏專科 最強濃密泡必囤組，120g x 2，NT$188。

說到好用的開架洗面乳，一定會被提起的洗顏專科潔顏乳，已連續8年拿下開架洗顏類銷售第一，男生女生都愛用，而喜歡被濃密蠶絲蛋白泡泡溫和包覆，及散發的優雅恬淡花香，是重複再購者的主要心聲。添加蠶絲蛋白保濕精華及雙重玻尿酸，運用保濕導入技術，洗後肌膚更加滋潤，濃密的泡沫、優秀的清潔能力加上揪甘心的超划算定價，是一旦用過就捨不得替換的開架好物。

Top 3：巴黎萊雅 溫和眼唇卸妝液

▲2019康是美開架保養熱賣Top 5。（圖／品牌提供）

▲巴黎萊雅 溫和眼唇卸妝液，125ml，NT$299。

巴黎萊雅溫和眼唇卸妝液可說是開架眼唇卸妝液的始祖之一，超清爽配方，能立即卸除眼部及唇部具防水性的持久彩妝，不留下油質感覺。含豐富維他命原B5，滋潤保濕，保護眼部脆弱肌膚，發揮舒緩鎮定作用，連敏感性肌膚也適用，很多人愛用到只要看到特價必囤貨囤起來，是開架美妝品萬年不敗的長青商品。

Top 2：未來美 8分鐘極速補水面膜

▲2019康是美開架保養熱賣Top 5。（圖／品牌提供）

▲未來美 8分鐘極速補水面膜，5入，NT$399。

連南韓人氣女星劉寅娜都愛用的8分鐘面膜，因為8分鐘就有感的極速訴求，縮短1/3敷面膜的時間，受到上班族女性喜愛。創新材質＋N.M.F天然保濕因子，及一敷六效（保濕、淨白、修護、鎖水、補水、舒緩）的強大功效，讓肌膚能快速達到保濕與高效舒緩，是連敏弱肌也適用的速效型明星面膜。

Top 1：我的美麗日記 黑珍珠煥白面膜

▲2019康是美開架保養熱賣Top 5。（圖／品牌提供）
▲我的美麗日記 黑珍珠換白面膜，8入，NT$250。

已經可說是台灣面膜代表品牌之一的「我的美麗日記」，不只日本女生來台必買，台灣的愛美人士也很愛，尤其這款黑珍珠換白面膜更是暢銷全球破億片的經典面膜。清爽水感配方，賦予肌膚無負擔的使用感，加上便宜又有效的好口碑，不僅曾榮獲日本@cosme紙類面膜大賞NO.1，更是讓各國到訪觀光客都指名購買的超熱賣面膜。

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關鍵字：

藥妝店, 康是美, 熱賣, 銷售, 排行榜, 保養, 保養品, 乳霜, 眼唇卸妝, 面膜, 清潔, 洗面乳, 潔顏乳
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