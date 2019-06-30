格紋褲X復古休閒鞋　從年輕穿到老都時髦

想在層次穿搭少的夏日裡穿出個人特色，選用具圖紋元素的單品肯定是最為輕鬆的捷徑。除了橫、直條紋外，經典的「格紋」亦是不褪流行的花色。

從年輕穿到老都時髦！「大地色格紋褲 x 復古休閒鞋」



揮別以深咖、黑、灰等沈穩色調為主的秋冬格紋，炎炎夏日中則建議挑選淺大地色的格紋褲，並且與復古休閒鞋一同搭配，打造清爽的復古印象！

格紋褲 x Nike 老爹鞋

（示範照鞋型：Air Monarch IV）

從去年一直熱燒到今年的「老爹鞋」，與格紋褲同樣都具有復古調性，自然相當適合一同搭配。上身僅需以 T-shirt 做長短層次穿搭，便能營造有些街頭的時髦氣息。

格紋褲 X New Balance

(照片示範鞋型為 NB 今年與人氣日牌 Auralee 合作的 RC_2 ）

如果說起格紋褲與復古老爹鞋的搭配，那怎麼能漏了 New Balance 呢！經典各鞋型不說，舒適的穿著感受更是重點！建議可以選擇同為淺色／大地色調的 NB 做搭配。

格紋褲 X VANS

跟各種穿搭皆能毫無違和搭配的 Vans old skool，除了經典黑外，不妨嘗試看看淺色款式。而 old skool 款式便相當適合與格紋錐形褲一同穿搭，下縮的九分褲腳正好能露出一小部分襪子，替整體搭配注入層次感！

格紋褲 x Converse

比起潮流限量，經典的 Converse 正是不論男女老幼皆必備的鞋款。不管是火紅的1970s 還是日線 All-star，皆能輕鬆地與格紋褲相搭配。除了寬身褲款外，上寬下窄的褲款也適合搭上一雙 Converse，休閒與復古揉合的風格即刻展現。

Photo : WEAR

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