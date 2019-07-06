顯瘦穿搭很簡單！來不及減肥就換上「百慕達短褲」，輕鬆擁有超模腿

在夏天正式來臨前，一定很多人跟儂編一樣還在甩冬天大吃後在身上的孽，努力斷食了幾天，也戒掉了救贖心靈的宵夜，一站上體重機發現是掉了這麼幾公斤，但小腹到大腿部分還是不動如山如此強壯，這個堪稱人體最難瘦的部位，如果你想消極面對，那快跟著外國部落客換上這條五分褲，保證能還你一雙超模腿！

通常在減肥的過程中，最難減的就是大腿跟小腹這個神秘的區間，必須靠飲食控制加上運動有氧，才能讓頑固的體脂肪離你而去，但現代人三不五時加班，又久坐辦公室，生活型態完全是酪梨型身材的快速養成，既然瘦的程度趕不及夏天來的速度，那我們用穿搭來一秒解決這個困擾。

過去為了顯瘦，我們會用寬褲來欲蓋彌彰，但你發現了嗎？寬褲軟軟的布料其實很容易凸顯小腹跟大腿的線條，如果身高不夠高更可能穿出五五身的公仔比例，儂編在這裡要告訴你，就算瘦不下來，也有夏天露腿的權利！

及膝的五分褲，有人稱它為百慕達短褲，起因據說是來自於百慕達附近居民，因為天氣太熱隨意把長褲剪短而得名，這種褲款會再次引起話題，非得歸功於近年卡在大腿膝上那條單車褲，在吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）等超模的推坑下，單車褲成了一股風潮，但緊貼大腿的設計，根本是在欺負粗粗腿女孩呀！而百慕達短褲及膝短長度，加上寬鬆的設計，完美的讓大腿直接隱藏起來。

這樣的五分褲不只街拍部落客喜歡，連身材天生好到爆的坎達兒珍娜（Kendall Jenner）都時常穿這樣的褲款上街，一向身材曲線驚人的金卡戴珊（Kim Kardashian）也用五分褲穿出迷人的身形與線條。

大腿藏起來後，如何瘦上加瘦呢？那就得靠一雙時髦的高跟鞋來做搭配！換上跟跟鞋後小腿部線條自然就拉長，一路延伸到寬鬆五分褲後，你會發現它不只解決了腿粗的問題，如果你本人腿不是太直的人，這樣的搭配方式，更能讓妳腿看起來好比維密超模般這麼直！儂編也不藏私的告訴大家兩個秘訣挑到你的命定五分褲！

不考慮低腰，中高腰才會顯腿長

建議不要買低腰款式，在復古風潮的席捲下，中高腰褲款可以紮進上衣，展現個人風格外，因為提高腰線的關係，也能讓你的腿部延長比例更長！讓你搭配高跟鞋後，更能展現逆天美腿。





及膝或切齊，褲長很重要

五分褲顧名思義就是要在膝蓋上下，如果你要讓腿更長建議就換上剛好遮住大腿切齊膝蓋的長度，如果想穿出休閒帥氣感，那不妨試試剛好過膝蓋一點點的長度。



這個夏天，就消極的讓減肥放一邊，我們就靠五分褲配高跟鞋，來穿出超模腿吧！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Pinterest

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