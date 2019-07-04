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高溫不溶妝必做這一步！網淚推5款開架妝前乳　控油持妝、毛孔也不見

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@za_taiwan、@1028_taiwan、@ettusais_tw、@orbis_tw、@integratetaiwan

面對30幾度的高溫、烈日轟炸，對於底妝來說是最大的挑戰！居住在台灣的女孩們由於氣候的關係大部分都屬於混合肌或油性肌，夏天最在意的就是臉部、T字出油問題，會使得妝容不持久、油到溶妝，所以在每日的化妝步驟中增加一項「妝前乳」是很重要的喔！以下我們就來看看哪些是網友們最推薦的「控油」妝前：

▲網推妝前控油。（圖／翻攝自IG）

＃Za油光BYE2控油家族

開架彩妝中ZA產品的CP值一直都很高，深受學生族群喜愛，其中「油光BYE2」系列中，這款「油光BYE2清透粧前乳」從推出以來就大受好評，擠出來是帶點粉色、質地水潤，沒什麼遮瑕度不過修飾毛孔能力很棒！幫助持妝效果顯著；另一款較新的產品「油光BYE2特效控油液」就像是液態吸油面紙，可以妝前也可以補妝用，控油能力更強！

▲網推妝前控油。（圖／翻攝自IG）

＃1028超控油飾底乳

1028這系列的控油妝前乳都有潤色的功能，不同的顏色能修飾不同需求的肌膚，修飾度很棒，可以提亮、打造偽素顏妝感，控油度則和ZA差不多，表現都很不錯，最近還推出了更高防曬係數的膚色潤色款。

▲網推妝前控油。（圖／翻攝自IG）

＃艾杜紗零油光修正液

如果你今天要出門郊遊一整天，想要底妝超持久，那麼用這個準沒錯！只要在皮膚易出油部位局部少量點上、拍開，再上底妝，就能變的超持妝，而且毛孔整個被撫平，是許多油肌朋友的大蜜糖～不過皮膚偏乾的部位就要盡量避開。

▲網推妝前控油。（圖／翻攝自IG）

＃ORBIS透妍潤色隔離霜-極清爽型

之前停產的ORBIS小金蓋防曬霜就是這款，今年又重新回歸了，標榜是最控油！防曬係數有SPF34，日常防曬很足夠，想當初停產時網友一片哀嚎，就知道有多厲害了。

▲網推妝前控油。（圖／翻攝自IG）

＃INTEGRATE星綻光空氣飾底乳

這款妝前乳很特別，帶有紫色的光澤，修飾蠟黃、暗沉肌的功能很強，還有提亮效果，質地比較稠，但是不難推開，控油效果也是一級棒！用過的人都推薦呢～

▲網推妝前控油。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 控油, 妝前乳, 防曬
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