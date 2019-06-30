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Air Jordan 1「Gym Red」、Undefeated X Adidas Ultra Boost

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編輯／Duke

2019的上半年即將成為過去，不知道各位有沒有買到喜歡的球鞋呢？畢竟，上半年出現了經典回歸的Air Jordan 4、年度鞋款Travis Scott X Air Jordan 1以及眾多的Yeezy系列，如果有人到現在都還沒買到喜歡的款式，千萬別灰心，因為6月的最後一周還有5雙鞋要發售，而下面就帶各位介紹吧！

1. MMW x Nike Free TR 3 SP

由時裝品牌1017 Alyx 9SM的創意總監MMW（Matthew M. Williams）所設計，其中，該鞋款採用Nike Free Trainer 3.0為原型，並打造為高筒襪套的樣式，不過，這雙鞋的最大亮點就是可拆式的鞋底。目前已於6／26在Jucie Taiwan發售，並分為男生2款、女生2款，售價為台幣9,900元。

▲6月最後一周的鞋款。（圖／翻攝自Juice Taiwan FB、Adidas FB、Nike、Undefeated、atmos）

▲6月最後一周的鞋款。（圖／翻攝自Juice Taiwan FB、Adidas FB、Nike、Undefeated、atmos）

▲白色為男款、黑色為女款。（圖／翻攝自Juice Taiwan FB）

2.Nike Air Max 95 atmos限定「黑魂」

來自日本的元老級鞋店atmos，幾乎每年都與Nike推出聯名款球鞋，而這次所發售的Nike Air Max 95，其鞋身以全黑為主調，並於鞋舌、Swoosh（勾勾）與鞋底處以藍色點綴，打造低調卻不失時尚的鞋款。目前已於6／26在各大atmos門市與atmos官網開賣，售價為日圓18,000元（約台幣5,220元）。

▲6月最後一周的鞋款。（圖／翻攝自Juice Taiwan FB、Adidas FB、Nike、Undefeated、atmos）

▲atmos限定的黑魂配色。（圖／翻攝自atmos）

3.Undefeated X Adidas Ultra Boost「Blackout」

這是第3次雙方以Ultra Boost為聯名設計，上次則是在5月份以「美國獨立日」為主題設計，不過，此次將會使用「黑魂」作為底色，並且置入3M反光於鞋身以及鞋舌來呈現。預計將於6／28在各大Undefeated門市發售與Undefeated官網，售價尚未公佈。

▲6月最後一周的鞋款。（圖／翻攝自Juice Taiwan FB、Adidas FB、Nike、Undefeated、atmos）

▲以3M反光點綴的Undefeated X Adidas Ultra Boost。（圖／翻攝自Undefeated）

4. Yeezy Boost 700「Utillty Black」

Yeezy系列在6月可說是傾巢而出，而這雙Yeezy Boost 700「Utillty Black」將為6月的最後一雙，並預期是偏向灰黑的色調，而材質則是利用麂皮以及網眼布，進而創造復古的「老爹鞋」。預計將於6／29在各大Adidas門市、指定店家與官網發售，售價為台幣10,800元。

▲6月最後一周的鞋款。（圖／翻攝自Juice Taiwan FB、Adidas FB、Nike、Undefeated、atmos）

▲灰黑色調的Yeezy Boost 700。（圖／翻攝自Adidas FB）

5.Air Jordan 1 OG「Gym Red」

該鞋款的細圖最近於網路曝光後，就備受民眾期待，因為配色與先前發售的Air Jordan 1 OG「Not For Resale」有異曲同工之妙，幾乎只差在Swoosh是紅色的，而材質則是維持一貫的皮革用料。預計將於6／29在Nike各大門市、指定店家與官網發售，售價為台幣5,600元。

▲6月最後一周的鞋款。（圖／翻攝自Juice Taiwan FB、Adidas FB、Nike、Undefeated、atmos）

▲以Air Jordan系列經典的紅、黑、白呈現。（圖／翻攝自Nike）

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關鍵字：

AirJordan, TravisScott, Yeezy, Nike, MMW, AirMax95, atmos, 黑魂, Adidas, UltraBoost, Undefeated
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