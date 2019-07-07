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甘蔗男：「常說想你，但只是說說而已」

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

感情這件事，似乎看得越多，越不敢投入。因為要找到一個適合的對象，並且幸福到最後，不僅很難，也是少數中的少數。這個年代，一開始甜，最後變成渣的愛情太多了。以下3個辨別甘蔗男的提示，或許能幫助你一些。

常說想你，不過只是說說而已

甘蔗男比渣男更恐怖的地方就在於，一開始的那份甜蜜，讓你無意之間墜入情網，連閨蜜都發現她很渣，不過你還拼命幫他說話。的確，甘蔗男的一大共同點就是，「嘴上很會說」，總是營造出十分愛你，想呵護你的那份錯覺，不過到頭來，傷害你的也是他。就像我們常聽說的，「以為愛情能遮風避雨，殊不知風風雨雨都是你帶來的。」

▲ 甘蔗男。（圖／翻攝自unsplash）

我們是朋友

最近大家應該很耳熟這句話，「朋友的界限沒有拿捏清楚。」甘蔗男總是把每一位女性都當成是朋友，與其說是朋友，不如說是備胎，然而真正的另一半顯得微不足道。所以一旦發現，身邊的另一半，不會為了你和別的女性保持距離，或是把異性看得比你重要，那麼多半已經中了甘蔗男的症狀。而這類男性的共同點就是，當你發現他們愛搞曖昧時，他們都會說，「我們是朋友。」

▲ 甘蔗男。（圖／翻攝自unsplash）

關鍵時刻閃人

同甘很容易，但是共苦很難。如果在關鍵時刻，他總是有藉口離開，那麼平常就算對你再溫柔體貼，也不要信以為真。相反，如果能夠記得你的每一句話，關心到你細微的心理變化，那麼這樣的男生，比起只有需要你時，才來陪伴你的甘蔗男好多了。

▲ 甘蔗男。（圖／翻攝自unsplash）

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關鍵字：

甘蔗男, 感情, 愛情, 渣男, 原則, 守則, 戀愛
fashion.net

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