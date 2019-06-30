奧斯塔羅12星座一周運勢0701-0707　牡羊桃花降臨、天蠍聚會太多荷包吃緊

20190701-0707奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：魔羯座事業運最旺！學／事業方面有成功的徵兆，甚至出現成功為公司立功的好預兆，奧斯提醒下周在學／事業方面多加努力，成功就將隨之而來，一定要好好把握，自有公司的朋友，下周業務及訂單也有增加的狀況喔！

TOP2：牡羊座愛情運最旺！雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，而相處與想法上都將更加融洽，部份問題也在下周獲得解決，單身的朋友，你下周要注意桃花的出現，或許會有還不錯的對象會出現，要多加注意囉！

TOP3：水瓶座金錢運最旺！正財運勢非常良好，可以多加強本業，有機會賺到許多錢，另外，若是自有公司或工作室的朋友，下周朋友將有可能會為你帶來許多合作機會。

本周需注意星座

1.金牛座事業運需要留意：在學／事業方面，下周要多注重與同事之間的相處，將有人際關係停滯的狀況存在，所以要留意和同事間的相處，避免一些無謂的爭執或多點禮貌，才會比較好。

2.巨蟹座愛情運需要留意：突如其來的感受勾起內心的回憶。面對過往的情感，要學習放下，如果一直放在心裡不願踏過去的話，有時只會讓自己備感壓力而已。

3.射手座金錢運需要留意：正偏財運皆不佳，若是朋友或周遭人士介紹投資訊息或金錢消息，奧斯建議多加考慮會比較好。

牡羊座

開運顏色：黃色

幸運數字：18

整體運勢★★★★★

解析：下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應於外在，讓你整體看起來都清新不少，若目前有惱人的事情，也都在下周畫下句點，讓你長久以來的緊繃放鬆不少。

愛情運勢★★★★★

解析：雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，而相處與想法上都將更加融洽，部份問題也在下周獲得解決，單身的朋友，你下周要注意桃花的出現，或許會有還不錯的對象會出現，要多加注意囉！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周學／事業將有望踏上一段成功的旅程，並且離成功的距離，將會在下周拉近一大步，同時也有望讓手邊的工作與事情畫下一句點。

金錢運勢★★★★

解析：正財運不錯，長久努力的成功，將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

金牛座

開運顏色：蘋果綠

幸運數字：30

整體運勢★★★

解析：不滿足的感覺將充斥在金牛朋友的生活裡，但這樣的不滿足卻非外在的影響，主要會是內心製造出來的想法，而這樣的狀況也導致下周推掉些好機會，讓自己脫離了成功的可能，所以下周一定要多加注意上述的狀況。

愛情運勢★★★

解析：情感上的不足將在下周表現出來，或許是覺得對方做得不夠好、不夠體貼或是不夠包容你，但是你下周的感覺將是雙向的，相對的也要注意一下伴侶的狀況囉！

事業（學業）運勢★★

解析：在學／事業方面，下周要多注重與同事之間的相處，將有人際關係停滯的狀況存在，所以要留意和同事間的相處，避免一些無謂的爭執或多點禮貌，才會比較好。

金錢運勢★★

解析：正偏財運平淡，或許會有不錯的投資機會上門，但都容易錯過，並且不容易抓住錢財，要多注意。

雙子座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：40

整體運勢★★★

解析：下周雙子朋友，對於目前的環境將感到頗大的不滿足，同時，也間接拒絕了外援，讓自己躊躇且阻礙了起來，建議你下周要適時的接受朋友的意見，說不定才能改善這樣的狀況。

愛情運勢★★★

解析：對於愛情中的現況感到些許冷淡，有種冷眼看待的感覺存在，讓對方感到些許的灰心，所以下周要修飾這樣的狀況，以免影響到另一半喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業上，呈現停滯不前的狀況，原因來於自己問題的產生，讓你不得不停下來檢視過去的狀況，如果懂得趁這機會改善過去問題，將會是個對自己有利的時間。

金錢運勢★★★

解析：下周有收支不平衡的情形發生，要注意平時的理財狀況，以免一時的金錢需求而透支了自己的經濟。

巨蟹座

開運顏色：紫色

幸運數字：55

整體運勢★★

解析：下周巨蟹座朋友會感到些許的寂寞感，原因來自某一些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸無法突破，並且也不願示弱尋求幫助，奧斯會建議下周要收起驕傲，也要適時的接受外援，情況才會改善許多喔！

愛情運勢★★

解析：突如其來的感受勾起內心的回憶。面對過往的情感，要學習放下，如果一直放在心裡不願踏過去的話，有時只會讓自己備感壓力而已。

事業（學業）運勢★★

解析：對於現況感覺不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，要適時的調適自己，避免因此影響到自己的工作喔！

金錢運勢★★

解析：財運不佳，有花錢消災的暗示存在，需多加注意。

獅子座

開運顏色：亞麻綠

幸運數字：19

整體運勢★★★

解析：下周獅子朋友，過往的回憶或是想法重新浮現在目前的生活當中，讓自己在面對事情或處理事情時，又受到過去的影響，導致自己感到些許的無力，奧斯提醒，這樣的狀況是短暫的，所以下周在處理事情或想法時，著重在當下就好，才能避免過多的思緒喔！

愛情運勢★★★★

解析：下周開始意會到情感的不足以及部分問題尚未解決，所以在下周將願意花心思與另一半溝通，將會是有助感情發展的一周。

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，過往異動或漂浮不定的想法，也都在下周漸漸平穩起來，面對工作的向心力與行動力都有望在下周提升許多。

金錢運勢★★★

解析：金錢運勢平淡的一周，不會有太大起伏，也不會有什麼意外錢財進來，奧斯建議守成就好囉！

處女座

開運顏色：綠色

幸運數字：66

整體運勢★★★★

解析：下周處女座的朋友，將感受到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊，都在下周開始趨近於平靜，而內心的感受也踏實許多，如果一直以來有心浮氣躁感覺的朋友，下周也將讓你備感舒適，所以要好好把握下周難得的平靜！

愛情運勢★★★★

解析：愛情運勢方面，受到整體運勢的影響，也代表雙方的關係相當穩定，並沒有煩人的阻礙，而彼此的互動關係也相當的良好，所以適時的給彼此空間，將會加速感情的升溫喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：在學/事業方面，開始感覺到滿意，對目前的現況也都能接受，而這樣的狀況大致來說是很好的，但感到滿意與安於現狀的同時，也不要停下向前的腳步。

金錢運勢★★★★

解析：下周正財運還算不錯，可以多加留意職場前輩或是年齡稍長朋友帶來的投資訊息，這些都有望為你進點財！

天秤座

開運顏色：白色

幸運數字：85

整體運勢★★★

解析：不甘受到束縛的感覺，將讓天秤朋友下周的生活多了點不平靜，不過，往好處想，是因為自己的企圖心一直都不算太低，因此造就下周的生活，奧斯建議下周對環境或生活感到不安時，可以花點心思考慮是否該突破目前的生活。

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於情感的需求度增加，並且不斷尋找新的刺激來增加感情生活，另外，要是目前情感穩定的朋友，可以安排旅行，如此一來，便能再度激起雙方感情的浪花！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周在學／事業方面，將不願安逸的活在目前的生活中，而變動的狀況也存在於下周的生活中，讓你對於工作或事業有更大的企圖心想要突破，奧斯建議要好好把握。

金錢運勢★★★★

解析：正財運優於偏財運，可多花點心思本業上，強大的企圖心將帶進許多錢財。

天蠍座

開運顏色：橘色

幸運數字：42

整體運勢★★★

解析：下周天蠍朋友，自信心下降且對於周遭朋友產生不信任感，對於別人的想法與意見也不太能採納，奧斯建議下周在面對事情或決定時，要多敞開內心接受他人喔！

愛情運勢★★

解析：不信任感的提升影響了感情世界，所以下周對另一半的不信任感，將讓對方產生莫大的壓力，奧斯建議面臨問題時，要透過溝通才會改善許多喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：自我意識太過強烈，影響了合作對象以及同事之間的情誼，讓對方感覺不悅，尤其是在討論事情時要更加注意。

金錢運勢★★★

解析：避免過多的聚會，才能避免月底的經濟吃緊喔！

射手座

開運顏色：灰色

幸運數字：33

整體運勢★★★★

解析：對現況感到不太滿意，積極的想突破，會是挺上進的一周，但下周會變得自負，亦有三分鐘熱度的狀況，奧斯提醒要多注意囉。

愛情運勢★★★

解析：和另一半出現爭執，心開始轉向外頭，或是因為出現競爭者或其他對象出現，讓心不再安穩，建議下周多留意愛情世界中的自己，可別因為孤單而向外尋求慰藉喔。

事業（學業）運勢★★

解析：面對學事業顯得太過自信或努力不足，導致自己在目前工作上努力的心開始停滯下來，另外下周也要多留意與同事間的相處，會有失和爭執的可能喔。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不佳，若是朋友或周遭人士介紹投資訊息或金錢消息，奧斯建議多加考慮會比較好。

魔羯座

開運顏色：玫瑰紅

幸運數字：12

整體運勢★★★★★

解析：歡愉及慶祝的氣氛將充滿在魔羯朋友下周的生活裡頭，長久以來努力的事情也有望開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友也許能減緩許多，因此奧斯建議下周儘管好好享受這樣的歡愉，緩一下自己追逐的步伐，好好休息一下。

愛情運勢★★★★

解析：彼此在感情中的狀況更加良好，樂於溝通與分享，也讓雙方在感情的路上順利許多，單身朋友下周的桃花運還不錯，或許有機會出現還不錯的對象，另外有伴的朋友要適時拒絕外來的示好。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面有成功的徵兆，甚至出現成功為公司立功的好預兆，奧斯提醒下周在學／事業方面多加努力，成功就將隨之而來，一定要好好把握，自有公司的朋友，下周業務及訂單也有增加的狀況喔！

金錢運勢★★★

解析：偏財運優於正財運，或許朋友會為你帶來許多進錢的機會，若有朋友捎來點投資訊息也可以好好參考一下囉！

水瓶座

開運顏色：咖啡色

幸運數字：77

整體運勢★★★★

解析：下周水瓶朋友整體運勢平靜許多，不會有太大的起伏，而這難得的平靜也讓一向忙碌的你，終於可以緩下來好好喘口氣了，另外下周對於朋友之間的感情突然重視了起來，有時間的話建議可以和朋友來場聚會，也讓心情更加愉悅。

愛情運勢★★★★★

解析：下周願意給另一半更多的空間，也讓自己多學習成長，雙方的地位在下周呈現平等，讓這段情感立下更好的的基礎。

事業（學業）運勢★★★★

解析：在學事業方面，成功的機會提高許多，奧斯建議下周多花點心思在工作，有望得到不錯的回報，另外若有正要簽屬合約的朋友，奧斯也建議下周可以行動，有機會呈現雙贏局面。

金錢運勢★★★★★

解析：正財運勢非常良好，可以多加強本業，有機會賺到許多錢，另外，若是自有公司或工作室的朋友，將有可能會為你帶來許多合作機會。

雙魚座

開運顏色：銀色

幸運數字：26

整體運勢★★

解析：下周雙魚朋友的情緒起伏突然大了起來，面對目前的環境也覺得有那麼點的不滿足，而這樣的不滿足感也間接影響了你的生活，讓你在和周遭人事物相處時都多了點抱怨，奧斯提醒下周要修正一下自我的心態與看事情的角度，避免讓不滿足與抱怨的想法影響到自己太多。

愛情運勢★★

解析：對於感情的不滿足感提升，變相的希望對方多做一些，或是為你的不安全感多做些承諾，這樣的舉動都讓下周另一半感到不少壓力，要多加留意。

事業（學業）運勢★★

解析：在學事業方面，對於目前的工作內容存在著很大的失落感，或許是付出始終得不到上司的賞識，工作上遇到了不小的瓶頸，這些都讓下周的情緒多了些起伏。

金錢運勢★★

解析：正偏財運勢都不是相當理想，下周物質欲望也提高許多，所以有花費過多的狀況。

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