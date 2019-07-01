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東海人都在吃的美食！湯姆阿姨創意蛋餅、品都串燒　全部百元有找

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▲東海美食。（圖／美食誌提供）

東海別墅越來越多熱門餐廳，許多人甚至會慕名而來，但你知道這裡也有很多默默無名，但是受到學生們愛戴的東海美食嗎？讓我們一起來看看！

湯姆阿姨

▲東海美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客R.Mr提供）

一日之計在於晨，大份量又有創意的美食，吃完絕對讓你有精神上課，其中，最特別的也是必點的蛋餅，並且口味包括年糕、蝦捲、章魚、米腸等，通通都可以包進蛋餅裡，而「阿姨蛋餅」則是把土司包進蛋餅裡，再加上五味醬後口感大提升。

｜地址：台中市龍井區台灣大道五段3巷6弄32號
｜營業時間：0700-1400（星期一公休）
｜電話：04 2633 3578

東海無名蛋餅

▲東海美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Hisn Cheng提供）

看起來很平凡，但卻很美味，用傳統麵糊現煎的手工蛋餅，口感偏軟蛋餅，喜歡的人就會很喜歡，而蛋餅口味很多種，但多數人還是喜歡吃原味，其中，只要沾一點微甜微苦的蒜蓉醬後，更是一大美味！

｜地址：台中市龍井區台灣大道五段3巷50號
｜營業時間：0430-1030
｜電話：0927 816 563

香府鄉城

▲東海美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客K.S_foodlover提供）

專賣各種四川料理，包括飯、麵、湯、麻辣燙等，而老闆是四川人，但他在口味上有稍作調整，讓食物吃起來不會太辣，其中，人氣餐點辣雞飯、擔擔麵、麻辣燙，屬於重口味美食，不過，辣辣的刺激胃口，會讓人越吃越多、欲罷不能，而且內用加飯加麵不用錢，飲料也是喝到飽。

｜地址：台中市龍井區台灣大道五段3巷62弄27號
｜營業時間：1100-1400、1700-2100
｜電話：0986 978 589

張家飯館

▲東海美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Jocelyn提供）

用餐時間總是大排長龍，一樣主菜四樣配菜，不管是什麼主菜，價格都不超過80元，每日配菜都會稍作更換，菜色選擇多看起來又可口，讓人食指大動，另外，還有提供熱湯、飲料；主菜推薦「炸滷」，炸過的排骨沾一點滷汁，是內行人的吃法，而排骨本身大塊又酥嫩，吃起來相當過癮與滿足！

｜地址：台中市龍井區新興路51號
｜營業時間：1045-1400、1630-2000（星期六、星期日公休）
｜電話：04 2631 9477

豪傑越南小吃

▲東海美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客小白提供）

超級夠味的越南小吃店！尤其是河粉一定要點，因為湯頭清淡，不會很濃郁，擠入檸檬後，酸酸的很開胃；鐵板河粉份量大、吃起來很Q彈，滑溜爽口而且相當入味；檸檬豬排、香茅雞腿是多數人都會搭配主食點的肉類，外皮酥脆，吃起來有一點乾，沾著附上的酸酸甜甜的醬吃起來比較好入口。

｜地址：台中市龍井區新興路東興巷16號
｜營業時間：1200-1430、1630-2100（星期五公休）
｜電話：04 2652 3479

東江家-風風亭
東海美食

▲東海美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客jjbonce提供）

被多數網友評論為全台中最好吃拉麵！鹽味、醬油、奶油、擔擔、地獄、味增，總共六種口味，CP值超級高，而且這麼大一碗還百元有找喔！其中，湯頭濃郁、叉燒肥厚、麵條Q彈，小菜部分最推薦黃金蛋，半熟的蛋黃入口即化，雖然麵裡已經有半顆但還是覺得不夠吃！

｜地址：台中市龍井區藝術南街34號
｜營業時間：1200-1430、1730-2030
｜電話：0919 041 931

哞哞屋
東海美食

▲東海美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Jing Yun Lai 提供）

每日限量出爐的！牛角、蛋塔、千層酥、可頌、起酥蛋糕、泡芙，通通幾乎都只要20-30元，其扎實又酥脆的牛角和內餡冰涼飽滿的泡芙是店內招牌，而起酥蛋糕跟蛋塔也是超人氣，各種烘焙小點心下午1點半會陸續出爐，非常適合當下午肚子餓的時候吃一個，不過，泡芙要等到下午3點半才會出爐喔。

｜地址：台中市龍井區新興路東興巷４０號
｜營業時間：1300-1900（星期一公休）
｜電話：0988 611 633

豐味綠豆沙牛奶專門店
東海美食

▲東海美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Tsaibow菜包提供）

主打綠豆沙牛奶，其他還有冬瓜牛乳、古早味紅奶茶等；綠豆沙使用天然綠豆去製作，口感綿密而且綠豆味很香，搭配著牛奶喝起來很順口，雖然不能調整甜度但不會太甜膩，如果不敢喝牛奶可以選擇純綠豆沙、想要多點口感可以選擇加珍珠。

｜地址：台中市龍井區新興路1之1號
｜營業時間：1200-2200
｜電話：04 2632 7997

東海何媽媽冰店
東海美食

▲東海美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Lee Chi Ming提供）

東海美食 必吃冰店！超大一碗3-4個人吃都不是問題，最熱門的季節限定為冬天草莓牛奶冰、夏天芒果牛奶冰，也可以搭配布丁或是珍珠，而且料給得超級大方，完全看不到下面的冰，其中，水果都是新鮮現切，並且顏色也很鮮豔，加了煉乳後多了點奶味、甜味。

｜地址：台中市龍井區台灣大道五段3巷6弄32號
｜營業時間：1400-2200（星期日公休）
｜電話：04 2632 8855

品都串燒
東海美食

▲東海美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Avis Lu提供）

用心的串烤、新鮮的食材！從路邊攤起家的串燒店，不但堅持衛生又兼顧品質，除了海鮮價格會受到時令波動影響，其他雞肉捲、牛肉串、各種蔬菜大部分品項的價格都在10-30元，讓學生沒有負擔也能吃得過癮！非常適合夜晚與朋友小酌聚會聊天。

｜地址：台中市龍井區新興路72號
｜營業時間：1700-0100（星期一公休）
｜電話：04 2633 0588

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

延伸閱讀

逛街吃美食模式ON！台中一中街人氣美食TOP 10，黑糖奶、創意冰淇淋必吃無誤！

關鍵字：

MENU美食誌, 東海, 湯姆阿姨, 張家飯館, 品都串燒, 何媽媽冰店, 風風亭
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