fb ig video ETtoday search mobile

把喜歡的書變成巧克力　誠品30藝術計劃，讓信義店好好玩

> >

▲誠品30信義藝術計劃。（圖／誠品提供）

▲誠品30信義藝術計劃，讓信義店變好玩。（圖／誠品提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

即將邁入2019的下半年，也正好迎接暑假的來臨，今年滿30歲的誠品，特選9個30世代的年輕團隊，在信義店打造「五感體驗」的藝術裝置，其中位於美食街的《普魯斯特感官實驗室》，可從自己選擇的書本文字，透過一系列感官體驗，用聽、看、聞、觸與品味，體驗文學的立體滋味。

▲誠品30信義藝術計劃。（圖／誠品提供）

▲美食街的《普魯斯特感官實驗室》體驗有趣文學。

▲誠品30信義藝術計劃。（圖／誠品提供）

▲豪華朗機工作品《一起幻想》。

誠品今年為慶祝滿30歲開啟一系列計劃，其中耗時一年的「信義藝術計畫」將在6／28至7／28期間正式登場，以「聲光互動」、「感官體驗」、「閱讀奇想」、「未來探索」4大亮點打造藝術裝置，邀請豪華朗機工、王宗欣、姚仲涵、陳青琳與食物設計師陳小曼等藝術家與團隊，改造公共空間將之成為新亮點。

▲誠品30信義藝術計劃。（圖／誠品提供）

▲姚仲涵《光電獸#13－都市》。

曾打造世大運聖火裝置的豪華朗機工，以誠品商標的「方塊」作為發想的作品《一起幻想》，在信義店外牆裝置12支上銀科技的機器手臂，結合光屏幕與音樂，打造一面書寫之牆；姚仲涵的《光電獸#13－都市》則以一整面燈管簾幕，讓民眾透過麥克風賦予光影具生命力。

▲誠品30信義藝術計劃。（圖／誠品提供）

▲王宗欣的《狹縫中的連續微觀》將2至4樓的手扶梯空間化為巨大的掃描器，流動穿梭的觀眾，化為變形、扭曲、超現實的「靈魂輪廓」。

▲誠品30信義藝術計劃。（圖／誠品提供）

▲陳青琳《越夢》，以3面5米高的巨幅布幔繪製陸地的絕種生物，提醒人類珍惜，與土地共好。

擅長以創新手法展現傳統工藝的范承宗，則打造《Reading, a bridge讀橋》作品，透過書本裝幀的概念，利用千片紙質板架設一座立體書橋，結合人在其中流動的意象，象徵閱讀當下的時間；服裝設計師齊振涵以「實驗手法閱讀服裝」，用以大量打版裁片堆疊、搭配不同面料及加工技術，形塑出具層次感的書本服裝。

▲誠品30信義藝術計劃。（圖／誠品提供）

▲范承宗《Reading, a bridge讀橋》作品。

▲誠品30信義藝術計劃。（圖／誠品提供）

▲齊振涵《FASHION BINDING》。

食物設計師陳小曼，則於B2樓美食街相當應景的打造《普魯斯特感官實驗室》，只要投入50元硬幣，就能以文學為起點，結合3D列印方式製作食物的過程，把字與句化成五感體驗，最後品嚐一塊文學巧克力，讓文字變得更有趣。

▲誠品30信義藝術計劃。（圖／誠品提供）

▲誠品30信義藝術計劃。（圖／誠品提供）

▲陳小曼的《普魯斯特感官實驗室》。

誠品表示，6／28起至7／28期間，也同步推出「藝術計畫紀念禮」，誠品會員及累計卡卡友憑信義店當日不限金額消費發票，能以199元加購誠品30th×TwinSocks藝術家聯名襪。

▲誠品30信義藝術計劃。（圖／誠品提供）

▲誠品30th×TwinSocks藝術家聯名襪。

關鍵字：

誠品, 信義, 誠品30, 藝術
fashion.net

熱門文章

公主與王子童話幻滅　宋宋戀「勇於喊停」或許才能得到真正的幸福

風.LUXURY／顛覆名店高冷感　金光鐘錶零距離、也是咖啡店

Hebe戴CITIZEN錶透露美好片刻　「S.H.E合體金曲飆歌」

開箱！Levi's X《怪奇物語》　主角的衣服竟買得到、從牛仔褲看新劇情

PRADA廢料做出尼龍包！時髦也要環保　連三角牌都變樣

NIKE出高跟鞋？倫敦設計師巧手改造舊球鞋　創意衝突感超時髦

一招變美／邵雨薇自創「三角形」腮紅　瀏海助攻超減齡

HOT・Stuff／史努比漫畫變小包　背身上無聊時隨時看笑一下

準歌后造型史／蔡依林從「花枝」到「彩虹女神」　自信才是怪美的時尚關鍵

除了直接擦，精華液還有這5種神用法！混入粉底、救援指緣

ET Fashion

推薦閱讀

12星座男偷吃的原因　處女得不到的最好、雙魚享受熱戀的感覺

迪士尼15句經典正能量語錄　「對的那條路，往往是最難走的」

12星座男「最好追」排行榜！天秤喜歡被傾聽、水瓶有代溝難度最高

日本票選「最熱銷」吹風機Top 5！第一名負離子+電捲棒200元有找 林志玲若隱若現露美腿　一個單字洩粉紅泡泡新婚情 買來當情侶鞋超適合！新款YEEZY 500白色焦糖底有夠美　 最容易精神出軌星座TOP4　居然連愛家巨蟹都淪陷 Dappei／夏天4款「無肩帶內衣」妳一定要擁有！挑選三大重點快筆記 「好人才是恐怖份子」　認為只有自己才對的人要小心 韓妞瘋「粉珊瑚髮色」，不只去黃顯白、褪色反而更美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面