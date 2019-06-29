fb ig video ETtoday search mobile

日本女生瘋奇異果減肥　專家：「這樣吃」14天輕鬆甩去腰內肉

> >

▲▼日本女生瘋奇異果瘦身法。（圖／翻攝自IG、unsplash、Pixabay）

▲日本專家傳授奇異果瘦腰術。（圖／翻攝自IG/aoi186、unsplash）

編輯/ Amber

奇異果擁有豐富膳食纖維，本來就是瘦身好物，最近日本又吹起了一股減肥風，據說一顆奇異果搭配一杯水就能讓小腹變平坦，真的有那麼神？一起看下去。

▲▼日本女生瘋奇異果瘦身法。（圖／翻攝自IG、unsplash、Pixabay）

▲奇異果營養價值高，熱量卻很低。（圖／Pixabay）

日本瘦身專家表示，晚上12點時吃奇異果效果最佳，因為那時正是腸胃消化活動的黃金時間，讓奇異果發揮到最大功效。原來奇異果含有蛋白水解酶，能消化蛋白質及肉類，當中的膳食纖維更能改善便秘。同時還可以促進全身血液循環，身體代謝得快，瘦身速度當然就超過預期。

▲▼日本女生瘋奇異果瘦身法。（圖／翻攝自IG、unsplash、Pixabay）

▲溫水效果會比冷水好。（圖／unsplash）

既然奇異果好處那麼多，為何還需要搭配一杯水呢？因為水能活化奇異果的酵素，更能幫助消化功能的運作，值得注意的是酵素大多是在常溫時活性最強，所以奇異果記得不要冰，必須吃常溫，搭配溫水食用最好。

▲▼日本女生瘋奇異果瘦身法。（圖／翻攝自IG、unsplash、Pixabay）

▲奇異果有很好的抗氧化效果。（圖／Pixabay）

曾入選為抗癌水果的奇異果，它的好處當然不僅是瘦身，它富含維生素C、E、多酚和膳食纖維，能有效預防心血管疾病，單就維生素C的含量來說，美國農業部（USDA）數據顯示，奇異果所含維生素C是檸檬的3倍、柑橘的3.5倍，更是蘋果的12倍左右。簡單來說，一顆奇異果的維他命C就足夠一天所需。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

奇異果, 粗腰, 小腹, , 溫水, 瘦身, 減肥, 日本
fashion.net

熱門文章

公主與王子童話幻滅　宋宋戀「勇於喊停」或許才能得到真正的幸福

風.LUXURY／顛覆名店高冷感　金光鐘錶零距離、也是咖啡店

Hebe戴CITIZEN錶透露美好片刻　「S.H.E合體金曲飆歌」

開箱！Levi's X《怪奇物語》　主角的衣服竟買得到、從牛仔褲看新劇情

PRADA廢料做出尼龍包！時髦也要環保　連三角牌都變樣

NIKE出高跟鞋？倫敦設計師巧手改造舊球鞋　創意衝突感超時髦

一招變美／邵雨薇自創「三角形」腮紅　瀏海助攻超減齡

HOT・Stuff／史努比漫畫變小包　背身上無聊時隨時看笑一下

準歌后造型史／蔡依林從「花枝」到「彩虹女神」　自信才是怪美的時尚關鍵

除了直接擦，精華液還有這5種神用法！混入粉底、救援指緣

ET Fashion

推薦閱讀

絕對慘輸！千萬別跟這4個星座吵架　雙子超會講、水瓶讓你自動認錯

世界上最美短髮長度就是「耳下三公分至下巴」！女星夏季清爽鮑伯頭10選

「雙宋CP」走入回憶！細數宋仲基對宋慧喬的8個暖心舉動

12星座男偷吃的原因　處女得不到的最好、雙魚享受熱戀的感覺 影／最容易精神出軌星座TOP4　居然連愛家巨蟹都淪陷 今天開賣！G-Shock仿舊版「全金屬GMW-B5000V」質感破表　限量1000隻 迪士尼15句經典正能量語錄　「對的那條路，往往是最難走的」 7/1截止！IKEA徵求「幸福研究員」免費遊丹麥、肉丸吃到爽 南洋風吹起來！全台泰式美食TOP 10　泰奶刨冰、海鮮酸辣麵絕對要吃 南韓7大「人氣美妝」台灣就有！VDL貝殼乳、the saem遮瑕液...

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面