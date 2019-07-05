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日本創意文具好勸敗！活頁夾孔貼、著色切割墊　手作控每個都想要

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編輯／Ping　圖／翻攝自sun-star-st.jp

日本人的創意無極限！趕快來看看這次日本文具製造商 Sunstar 舉辦的「文具創作大賽」，看完後，絕對會讓各位不得不佩服這些參賽者，怎麼可以想到那麼方便又有趣的設計呢～相信身為手作控的你們，一定都會想大喊：趕快推出實體商品啦！

＃「著色切割墊」

首先登場的是獲得評審團大賞的「著色切割墊」。時常需要切割東西的手作控，一定都非常需要使用切割墊，才不會傷到桌子，被爸媽臭罵一頓！而這款「著色切割墊」概念很像小時後的蠟筆刮畫，當你在這款切割墊上面割東西時，留下來的痕跡就會跑出美麗的色彩，讓你無意間創造出另一項美術作品。

▲創意文具大賞。（圖／翻攝自sun-star-st.jp）

▲創意文具大賞。（圖／翻攝自sun-star-st.jp）

＃「活頁夾孔貼」

接著要介紹的是獲得優秀賞的「活頁夾孔貼」，這款絕對是每個上班族、學生族都必備的一款文具，只要使用這款貼紙就可以將普通的紙張變成側邊有洞的活頁紙喔！而且還不限制紙張的形狀以及大小，這樣不管是整理重點還是會議資料都非常方便。

▲創意文具大賞。（圖／翻攝自sun-star-st.jp）

▲創意文具大賞。（圖／翻攝自sun-star-st.jp）

＃「Icon 便利貼」

這款「Icon 便利貼」同樣也是出自優秀賞，功能也非常貼近我們生活且實用，這款便條紙不僅可以立起來，讓訊息更醒目，而且底部還有文字、圖案的標示，像是「急」或是「電話筒」，讓收到的人可以更快速了解訊息的意義與狀態。

▲創意文具大賞。（圖／翻攝自sun-star-st.jp）

▲創意文具大賞。（圖／翻攝自sun-star-st.jp）

＃「屁屁削鉛筆機」

最後這款雖然也是來自優秀賞，但是比起說它的實用性，不如說這款文具的造型太過特別，讓人印象深刻呢（笑）～這款「屁屁削鉛筆機」不僅外型特殊，就連用這款削出來的筆也同樣讓人驚喜（驚嚇），居然是便便的形狀！雖然不知道削成這樣的形狀會不會比較好寫，但這款用來當交換禮物應該還不錯吧（誤）！

▲創意文具大賞。（圖／翻攝自sun-star-st.jp）

以上幾款「創作文具」都還只是概念發想，會不會實際推出還要看 Sunstar 公司的決定，不知道以上幾款你們最喜歡哪一款文具呢？

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關鍵字：

文具, 文具創意比賽, 日本, 手作, 方便
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